The Shards : Trailer pour la série de Ryan Murphy basée sur le roman de Bret Easton Ellis

Découvrez la bande-annonce de The Shards, nouvelle série de Ryan Murphy, basée sur le roman de Bret Easton Ellis.

FX a dévoilé la première bande-annonce de The Shards, la nouvelle série dramatique très attendue de Ryan Murphy sur le passage à l’âge adulte, adaptée du roman de Bret Easton Ellis se déroulant dans une école privée huppée.

La bande-annonce s’ouvre sur Bret (incarné par Igby Rigney) présentant son dernier récit à son éditeur, Terry (Wes Bentley). « On suit un groupe de jeunes », révèle Bret.

« Il y a du sexe ? » demande Terry, ce à quoi Bret répond : « Oui. » « De la coke ? De la prostitution masculine ? » « Ça aussi », répond Bret. « Un bon récit initiatique, ça marche à tous les coups », dit Terry.

D’abord dévoilée sous forme de livre audio publié par épisodes avant sa sortie en librairie en 2023, The Shards, est un récit initiatique sombre aux accents semi-autobiographiques pour Ellis.

L’histoire se déroule à Los Angeles en 1981 et suit Bret, alors âgé de 17 ans, durant sa dernière année au sein de la prestigieuse école Buckley. Le monde du protagoniste se trouve bouleversé par l’arrivée d’un nouvel élève mystérieux, Robert Mallory (Homer Gere), dont la présence inquiétante coïncide avec les agissements d’un tueur en série surnommé « The Trawler ».

Bret est entouré d’un cercle social d’élite composé notamment de Susan Reynolds (Kaia Gerber), Debbie Schaffer (Hayes Warner) et Thom Wright (Graham Campbell) ; ce groupe glamour aux relations complexes est entraîné dans une vie faite de richesse, de beauté, de fêtes et d’excès. La promesse de leur jeunesse contraste avec le monde sombre et cynique des adultes qui les entourent : Terry Schaffer (Wes Bentley), Liz Schaffer (Evan Rachel Wood) et Steven Reinhardt (Jordan Roth).

La diffusion de The Shards est annoncée pour le 5 août sur FX et dès le lendemain sur Disney+ en France.

The Shards – Bande-annonce VF

The Shards – Bande-annonce VOST

Crédit ©FX