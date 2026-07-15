Man of Tomorrow : Xolo Maridueña en Blue Beetle dans la suite de Superman

Xolo Maridueña revient en Blue Beetle dans Man of Tomorrow, la suite de Superman.

Surprise ! Xolo Maridueña reprendra le costume de Blue Beetle pour le film Man of Tomorrow, la suite du film Superman. Cela a été annoncé par le site Deadline, selon des sources proches de la production.

Il s’agira de la première fois qu’il incarnera ce personnage de DC Comics depuis le film de 2023 réalisé par Ángel Manuel Soto.

Maridueña rejoint la distribution annoncée précédemment, qui comprend David Corenswet dans le rôle de Superman, Nicholas Hoult dans celui de Lex Luthor, Lars Eidinger en Brainiac, Rachel Brosnahan en Lois Lane, Skyler Gisondo en Jimmy Olsen, Sara Sampaio en Eve Teschmacher, Isabela Merced en Hawkgirl, Nathan Fillion en Guy Gardner, Edi Gathegi en Mister Terrific et Adria Arjona en Maxima. Aaron Pierre qu’on verra bientôt dans la série Lanterns en tant que John Stewart, figure également au casting.

Le film Blue Beetle se concentre sur le troisième personnage à incarner le super-héros éponyme dans les comics : Jaime Reyes, un adolescent populaire originaire d’El Paso. Créé par Charles Wojtkowski pour Fox Comics en 1939, Jaime est apparu pour la première fois dans les bandes dessinées en 2006, revêtu d’une armure extraterrestre de haute technologie.

Le Blue Beetle incarné par Maridueña est présenté comme un jeune diplômé universitaire qui rentre chez lui pour réfléchir à son avenir. Alors qu’il travaille aux côtés de sa sœur cadette Milagro (Belissa Escobedo), il entre en conflit avec Victoria Kord (Susan Sarandon), de la tristement célèbre entreprise Kord Industries, tout en prenant la défense de Jenny (Bruna Marquezine), la nièce de cette dernière.

Le drame familial des Kord éclate lorsque Jaime se retrouve, sans le savoir, en possession d’un scarabée extraterrestre capable de transformer certains élus en Blue Beetle. Il est très rare que le détenteur du scarabée devienne le super-héros, mais le miracle se produit pour Jaime, ruinant ainsi les plans de domination mondiale de Kord Industries. Le film retrace le parcours de Jaime, passant du statut de jeune diplômé en droit au chômage et sans perspectives d’avenir à celui d’adversaire redoutable livrant à Kord le combat de sa vie.

La production de Man of Tomorrow a démarré en avril dernier et continuera tout au long de l’été. La sortie du film est prévue pour l’été prochain.

Source : Deadline / Crédit ©DC/Warner Bros