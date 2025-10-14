Stranger Things saison 5 Volume 1 : Durées des épisodes finaux révélées

Ross Duffer révèle les véritables durées des derniers épisodes de Stranger Things saison 5 Volume 1.

La dernière saison de Stranger Things arrive bientôt et le co-créateur, Ross Duffer, a dévoilé aux fans les durées des épisodes de la première partie.

Dans une nouvelle publication sur les réseaux sociaux, Duffer a précisé que les épisodes seront moins longs dans la Saison 5 : Volume 1 de Stranger Things qui arrivera le 26 novembre.

« VERITABLES durées », lit-on dans la légende de la publication Instagram.

En publiant une vidéo montrant la durée des différents épisodes, on peut lire :

– Le chapitre un : The Crawl dure 1 heure et 8 minutes

– Le chapitre deux : The Vanishing of… dure 54 minutes

– Le chapitre trois : The Turnbow Trap dure 1 heure et 6 minutes

– Le chapitre quatre : Sorcerer dure 1 heure et 23 minutes

En ce qui concerne le reste des épisodes, qui sortiront ultérieurement, leur durée n’est pas encore connue. Le volume II sortira avec trois épisodes le 25 décembre et le dernier épisode sera disponible le 31 décembre.

Le casting de la saison 5 de Stranger Things comprend Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve). Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (Lt. Akers) et Hamilton.

La première partie de la saison finale de Stranger Things arrive le 26 novembre sur Netflix.

Crédit ©Netflix