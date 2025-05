Spider-Man : Premier aperçu de Nicolas Cage en Spider-Noir

Premier aperçu de Nicolas Cage dans Spider-Noir, série live-action du « Spider-Verse », centrée sur le détective vieillissant dans le New York des années 1930.

Marvel s’attaque à un tout nouveau genre – le film noir – dans la nouvelle série d’Amazon MGM Studios, Spider-Noir.

Le studio a publié le premier aperçu de la star Nicolas Cage dans la série lors de la présentation annuelle des Upfronts ce lundi. Cage incarne avec style la synthèse des deux modes dans cette image en enfilant le costume de cette version de Spider-Man immédiatement reconnaissable sous l’uniforme classique d’un personnage tout droit tiré d’un film noir : un trench-coat et un chapeau fedora.

Le synopsis officiel de Spider-Noir, note que la série « raconte l’histoire d’un détective privé vieillissant et malchanceux (Cage) dans le New York des années 1930, qui est obligé de se débattre avec sa vie passée en tant que seul et unique super-héros de la ville ».

Notez que la série sera disponible en noir et blanc pour plonger dans cet univers, mais il y aura aussi l’option de la voir en couleur.

Spider-Noir marque la première série en live-action centrée sur les mésaventures de l’homme-araignée depuis la série japonaise Spider-Man diffusée dans les années 70. Mais le personnage de Spider-Man Noir est un ajout plus récent au Spider-Verse.

Cage a doublé une version animée du personnage dans Spider-Man : Into the Spider-Verse, le premier film de la trilogie très acclamée et très rentable Spider-Verse, qui devrait se terminer en 2027 avec Spider-Man : Beyond the Spider-Verse.

Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li, Karen Rodriguez et Jack Huston rejoignent Cage dans le casting principal de Spider-Noir. Le casting de guests comprend Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson et Kai Caster.

Harry Bradbeer, vétéran de la télévision britannique (et fréquent collaborateur de Phoebe Waller-Bridge sur Killing Eve et Fleabag), réalisera la série. Oren Uziel (22 Jump Street) et Steve Lightfoot (The Punisher) sont à bord en tant que co-showrunners. La série a été développée par Uziel, Lightfoot et Phil Lord, Christopher Miller et Amy Pascal, l’équipe des films Spider-Verse.

Spider-Noir sera disponible sur Prime Video en 2026.

Spider-Noir – Teaser

Crédit ©Amazon Prime Video