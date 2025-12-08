The Boys saison 5 : Réunion Supernatural dans le trailer de la saison finale

Jared Padalecki fait son apparition dans la première bande-annonce de la saison 5 de The Boys et retrouve son comparse Jensen Ackles.

La bande-annonce de la saison 5 de The Boys a débarqué ce week-end comme une bombe atomique, nous offrant un premier aperçu de Jared Padalecki et des derniers épisodes de la série satirique de super-héros. Ces images de The Boys ont été dévoilées samedi lors de la convention de fans CCXP au Brésil.

Les retrouvailles avec l’équipe de Supernatural ne sont qu’un élément parmi d’autres de l’engouement suscité par cette ultime saison de The Boys. Le rôle de Padalecki reste encore un mystère, mais on le voit apparaître en survêtement, suivi de près par Soldier Boy (Petit Soldat), incarné par son ancien partenaire à l’écran, Jensen Ackles.

Misha Collins, également issu de la série surnaturelle de la CW, sera aussi de la partie, mais sa présence demeure encore un mystère. Et bien sûr, Eric Kripke, le créateur de Supernatural, est le showrunner de The Boys.

Un tout nouveau synopsis nous révèle où se trouvait la bande depuis la saison 4. Hughie (Jack Quaid), La Crème (Laz Alonso) et Frenchie (Tomer Capone) sont prisonniers d’un « camp de la liberté », aperçu dans la bande-annonce. « C’est le monde du Protecteur, entièrement soumis à ses caprices erratiques et égocentriques », indique le synopsis, en référence au personnage incarné par Antony Starr.

Au début de la saison 5, Annie (Erin Moriarty) tente de monter une résistance, tandis que Kimiko (Karen Fukuhara) reste introuvable. Butcher (Karl Urban), quant à lui, réapparaît avec un plan visant à éradiquer tous les super-héros grâce au virus Godolkin.

« Il déclenche une série d’événements qui changeront à jamais le monde et tous ses habitants », conclut le synopsis. « C’est le point culminant, les amis. Préparez-vous à des événements majeurs. »

On sait d’ores et déjà que les événements du final de la saison 2 de Gen V auront directement un impact sur ceux de la saison 5 de The Boys.

« Il y a une résistance clandestine active, menée par Annie et A-Train, qui oppose une véritable résistance à Homelander et à son gouvernement », avait déclaré Kripke à Entertainment Weekly. « Ils vivent dans le monde du Protecteur, mais il y a une sorte de Résistance. » Il a qualifié le personnage de Marie Moreau, interprété par Jaz Sinclair, d’« important » à cet égard.

La convention brésilienne a aussi révélé que la dernière saison de The Boys débutera par deux épisodes sur Amazon Prime Video le 8 avril 2026. Une diffusion hebdomadaire suivra jusqu’au final de la série, prévu le 20 mai.

The Boys saison 5 – Bande-annonce officielle