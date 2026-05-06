Daredevil Born Again saison 2 : Retour d’un personnage Marvel majeur dans le final (spoilers)

Le final de la saison 2 de Daredevil Born Again voit le retour d’un personnage Marvel majeur et donne le ton pour la saison 3. Spoilers.

La rumeur circule depuis des mois et le principal intéressé avait même laissait entendre son retour. C’est désormais officiel, Luke Cage est de retour dans l’arène du MCU avec l’apparition du personnage à la fin de la saison 2 de Daredevil Born Again.

Mike Colter a fait un retour fracassant dans l’univers cinématographique Marvel, incarnant le héros invincible de Harlem dans une scène brève mais marquante du final de la saison 2.

Colter est le dernier Defender issu des séries Netflix de Marvel Television à faire son grand retour, après Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox), Frank Castle/Punisher (Jon Bernthal) et Jessica Jones (Krysten Ritter).

La saison 2 laissait présager son arrivée imminente après l’introduction de Danielle Cage, la fille de Jessica et Luke, et une intrigue centrée sur Mr. Charles (Matthew Lillard) utilisant des individus dotés de super-pouvoirs pour des missions secrètes.

La famille se réunit dans les derniers instants du final, qui voit également Jessica rouvrir son agence de détective privée, Alias Investigations.

La présence de Luke dans Daredevil : Born Again fait suite à la fuite de photos prises par des paparazzis sur le tournage de la saison 3. Colter avait également teasé son retour dans l’épisode du podcast Inside of You du 3 mars, en déclarant : « Le moment est venu. » Il parlait alors de discussions qu’il a eu avec Marvel et confirmais son désir de revenir sachant qu’il avait déjà tourné son caméo.

Dario Scardapane, le showrunner de Daredevil : Born Again qui a également travaillé sur The Punisher pour Netflix, a d’abord joué la carte de l’ambiguïté. Interrogé par Entertainment Weekly sur la présence de Jessica Jones dans la saison 2 et sur le fait de savoir si cela annonçait l’arrivée d’autres acteurs de Defenders, il a répondu : « Ce n’est pas vraiment à moi d’en décider. Jessica est avec nous parce qu’elle est géniale, et vous verrez dans cette histoire ce que cela signifie. Ai-je suffisamment bien esquivé la question ? »

Colter a tenu le rôle principal dans la série Netflix Luke Cage (2016-2018), qui a duré deux saisons et raconte l’histoire d’un ancien détenu doté d’une force surhumaine et d’une peau impénétrable, qui protège les rues d’Harlem des criminels. L’acteur a également fait des apparitions dans Jessica Jones (2015-2019) et The Defenders (2017).

Le retour de Ritter dans le rôle de Jessica Jones, la détective privée également dotée d’une force surhumaine, dans Daredevil : Born Again, a été annoncé des mois avant la diffusion du premier épisode de la saison 2.

Dans les séries précédentes (et dans les comics), Jessica et Luke entretenaient une relation tumultueuse et passionnée. Sa présence semblait donc indiquer qu’elle n’était pas seule. Après tout, Colter avait fait ses débuts dans le rôle de Luke dans la série Marvel de Ritter sur Netflix avant d’obtenir sa propre série.

Il ne reste donc plus que Danny Rand/Iron Fist, interprété par Finn Jones, comme défenseur de Hell’s Kitchen de l’ère Netflix. Jones a été aperçu aux côtés de Colter et Ritter sur le tournage de la saison 3 de Born Again, qui se déroule à New York jusqu’en juillet.

Daredevil Born Again ainsi que toutes les séries « Defenders » sont à voir sur Disney+.

Crédit ©Disney+/Marvel