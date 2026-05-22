Vought Rising : Premier teaser pour la série prequelle de The Boys

Petit Soldat, incarné par Jensen Ackles, veut devenir un héros dans le premier teaser de Vought Rising, préquelle de The Boys.

Bien que The Boys aient livré leur ultime bataille, cet univers n’a pas dit son dernier mot et revient à l’origine des Sept avec la série préquelle Vought Rising.

Ce vendredi, Prime Video a dévoilé la première bande-annonce de ce spin-off à venir, mettant en vedette Jensen Ackles et Aya Cash.

Située dans les années 1950, Vought Rising explore les origines tordues de Vought International.

Ce teaser offre un premier aperçu diabolique de la prochaine évolution de la franchise, au programme de laquelle figurent des enquêtes sous couverture, les premiers essais du Composé V, ainsi que ces batailles sanglantes que les fans de The Boys connaissent bien.

« Si vous êtes sur quelque chose, je peux peut-être vous aider », dit Petit Soldat (Ackles) à Private Angel (Elizabeth Posey), à Bombsight (Mason Dye) et à Torpedo (Will Hochman). « Je veux me battre pour mon pays. Je veux devenir un héros. »

Clara Vought (alias Libery/Stormfront), interprétée par Aya Cash, lui déclare : « Un avenir glorieux nous attend. Il faut nous en saisir. »

Créée par le showrunner Paul Grellong, la série met également en vedette, KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolo Pasetti, Ricky Staffieri et Brian J. Smith.

Ackles et Cash sont également protucteurs aux côtés de producteurs exécutifs Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr et Jim Barnes.

La série est produite par Sony Pictures Television et Amazon MGM Studios, en association avec Kripke Enterprises, Point Grey Pictures et Original Film.

La diffusion de Vought Rising est prévue pour 2027 sur Prime Video.

Vought Rising – Premier teaser