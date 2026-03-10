Daredevil Born Again : Un retour de Luke Cage très probable selon Mike Colter

Un retour de Luke Cage dans le MCU via Daredevil Born Again semble de plus en plus probable selon son interprète Mike Colter.

En 2024, Marvel Studios a enfin réalisé un des souhaits les plus grands des fans de Marvel depuis des années en intégrant pleinement les personnages des séries « Defenders » de Netflix à l’univers cinématographique Marvel (MCU).

Cette intégration s’est concrétisée avec la saison 1 de Daredevil Born Again, qui a vu le retour de Matt Murdock (Charlie Cox), Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) et Frank Castle (Jon Bernthal) dans une nouvelle intrigue se déroulant à New York. Cette intégration se poursuit dans la saison 2, à venir cette année, puisque Krysten Ritter reprendra son rôle de Jessica Jones, devenant ainsi la deuxième des quatre acteurs principaux des Defenders à rejoindre la série.

Maintenant que Cox et Ritter sont de retour chez Marvel Studios, il ne reste plus que Mike Colter (Luke Cage) et Finn Jones (Danny Rand/Iron Fist) à faire revenir dans l’univers cinématographique Marvel. Les deux acteurs ont au moins exprimé leur intérêt pour reprendre leurs rôles, et début 2026, les discussions semblent s’accélérer.

Invité du podcast « Inside of You » de Michael Rosenbaum, Mike Colter, l’interprète de Luke Cage, a livré ses propos les plus clairs à ce jour concernant un éventuel retour dans le MCU. Ayant discuté de ce sujet avec Ritter à plusieurs reprises, il estime que le moment est venu de revenir dans le MCU et affirme qu’il est « très, très probable [qu’il] revienne un jour ».

« Vous savez, Krysten et moi, on en parle depuis des années, et je lui dis toujours : « Écoute, tu sais, ça se fera ou pas. » Parce que j’étais tellement indifférent. Je me disais : « Je vais faire autre chose.» Mais je pense que le moment est venu. Daredevil est de retour. J’ai discuté avec Marvel, et je pense qu’il est très probable que je revienne à un moment donné, mais je ne sais pas quand, » confie l’acteur.

Il ajoute : « Mais je pense que oui. Les gens me disent toujours : « Il a dit qu’il ne voulait pas le faire.» Je réponds : « Eh bien, je n’y pensais pas vraiment, ça ne m’intéressait pas. Je n’y pensais tout simplement pas. » » Et maintenant, j’y pense un peu plus, parce que le temps a passé et que j’ai l’impression d’avoir fait d’autres choses. Je me dis que je pourrais recommencer. On pourrait peut-être faire des choses différentes de la dernière fois. Je suis plutôt ouvert à cette possibilité. »

Le retour de Luke Cage dans le MCU ne serait pas difficile à gérer, surtout après le retour réussi de Matt Murdock et Jessica Jones, directement issus de leur passage sur Netflix. Si les fans découvriront ce que Jessica est devenue depuis la fin de la saison 3 de Jessica Jones (2019), ils n’ont pas revu Colter dans la peau de Luke Cage depuis son apparition dans le dernier épisode de cette même saison. Il y prodiguait des conseils à Jessica lors de son conflit avec Trish Walker, en débarquant à l’improviste dans son bureau.

A la fin de sa série originale, Luke Cage, il avait repris la boîte de nuit Paradise à Harlem, précédemment gérée par Mariah Dillard (Alfre Woodard), et était devenu une figure publique importante du quartier. Bien qu’il n’ait pas fait d’apparition dans le MCU depuis 2019, les fans ont aperçu une grande enseigne pour le club dans les premières minutes de la saison 1 de Daredevil Born Again, pendant le discours de Kingpin.

Compte tenu du nombre de fois où Colter a évoqué son retour dans l’univers cinématographique Marvel, le moment est peut-être enfin venu pour que cela devienne réalité, l’avenir de Daredevil dans le MCU semblant assuré pour longtemps.

La saison 2 de Daredevil Born Again sera disponible en streaming sur Disney+ à partir du 24 mars 2026.

Source : Inside of You / Crédit ©Marvel