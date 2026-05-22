The Testaments : Hulu renouvelle la série juste avant le final de la saison 1

Hulu renouvelle la série The Testaments à une semaine du final de la saison 1.

Les téléspectateurs vont passer encore plus de temps à Gilead. Hulu a renouvelé la série The Testaments, suite de The Handmaid’s Tale, pour une seconde saison. Cette nouvelle arrive alors que la saison 1 prendra fin la semaine prochaine.

The Testaments a débuté le 8 avril avec la diffusion de trois épisodes, à peine quelques semaines après la fin de la saison des récompenses cinématographiques qui a vu Infiniti passer du statut de quasi-inconnue à celui de star de cinéma primée pour son rôle dans Une Bataille Après l’Autre.

A la vu des chiffres très impressionnants sur la plateforme américaine Hulu, filiale de Disney+, ce renouvellement n’est pas étonnant. En effet, la diffusion de l’épisode 4 le 15 avril a enregistré une augmentation de 20 % de son audience par rapport au lancement après une journée de diffusion en streaming. Selon la société, elle a cumulé plus de 11 millions d’heures de visionnage à l’échelle mondiale au cours de ses huit premiers jours, sur les plateformes Hulu et Disney+.

Au moment de la sortie de l’épisode 8, le nombre de vues de ce dernier au cours de sa première journée de diffusion avait progressé de 76 % par rapport à la première ; à ce jour, l’ensemble des épisodes disponibles de The Testaments a totalisé plus de 45 millions d’heures de visionnage dans le monde.

Jusqu’à ce jour, après 9 épisodes diffusés la première saison affiche une moyenne de 88 % sur Rotten Tomatoes.

Suite de la série primée aux Emmy Awards The Handmaid’s Tale, The Testaments est un récit initiatique qui se déroule à Gilead. L’histoire suit deux jeunes adolescentes : Agnes (Infiniti), obéissante et pieuse, et Daisy (Lucy Halliday), une nouvelle venue convertie, venue du Canada. Tandis qu’elles évoluent dans les couloirs dorés de l’école préparatoire d’élite de Tante Lydia (Ann Dowd — un établissement destiné aux futures épouses, où l’obéissance est inculquée avec brutalité et toujours au nom de la justification divine), leur lien devient le catalyseur qui bouleversera leur passé, leur présent et leur avenir.

Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya et Kira Guloien figurent également au casting. Elisabeth Moss, star de The Handmaid’s Tale, fait son retour le temps d’une apparition spéciale, reprenant son rôle de June Osborn.

Le final de la saison 1 de The Testaments est programmé pour le 27 mai.

Source : Deadline / Crédit ©Hulu/Disney+