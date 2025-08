Punisher : Jon Bernthal se révèle dans son nouveau costume

Aperçu de Jon Bernthal dans son nouveau costume de Punisher sur le tournage de son spécial.

Le personnage Punisher de Jon Bernthal est au milieu d’un renouveau majeur de Marvel des années après sa dernière apparition dans les séries Netflix. Plus tôt cette année, il a de nouveau enfilé son gilet crânien pour Daredevil : Born Again, et il tourne actuellement un épisode spécial pour le MCU.

Il a également été annoncé à l’affiche du prochain Spider-Man : Brand New Day, où il partagera l’écran avec le Spidey de Tom Holland et Mark Ruffalo qui revient en Hulk.

Aujourd’hui, le photographe Steve Sands a capturé la meilleure image à ce jour de l’uniforme Punisher mis à jour que Bernthal portera lors du spécial, partageant la photo sur son Instagram.

Le nouveau spécial Punisher est co-écrit par Bernthal lui-même aux côtés du réalisateur Reinaldo Marcus Green. Le projet devrait être une histoire autonome qui se déroule entre la fin de Daredevil : Born Again Saison 1 et son apparition dans Spider-Man : Brand New Day.

Bien qu’aucune date de sortie n’ait été officiellement annoncée, les photos de tournage ont apparemment placé les événements du spécial à l’été 2027. Une photo a révélé une affiche pour un concert daté du dimanche 18 juillet, une combinaison de jour et de date qui ne correspond qu’à l’année 2027 dans la chronologie du MCU, plaçant l’histoire quelques mois seulement après les événements de Born Again.

Spider-Man : Brand New Day devrait sortir en salles le 31 juillet 2026, tandis que le spécial de Punisher devrait être diffusé sur Disney+ en 2026.

Source : ComicBook / Crédit ©DR/Marvel