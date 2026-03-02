Actor Awards 2026 : The Pitt, Sinners, The Studio grands gagnants

Les acteurs des séries The Pitt, The Studio, Adolescence ainsi que ceux du film Sinners sortent grands gagnants des Actor Awards 2026 (ex-SAG Awards).
Les SAG Awards ont peut-être un nouveau nom, mais le prestige de la saison des récompenses est resté le même lors de l’annonce des lauréats de la 32e édition des Actor Awards, cette nuit.
Animée par Kristen Bell, la cérémonie de 2026 s’est déroulée au Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Angeles, où les acteurs et actrices se sont disputé les plus hautes distinctions du syndicat SAG-AFTRA, le plus grand collectif de l’industrie à Hollywood, qui compte environ 160 000 membres.
Côté cinéma, le film Sinners du réalisateur Ryan Coogler a facilement remporté deux prix d’interprétation, dont celui de la meilleure distribution et un trophée individuel pour l’acteur principal Michael B. Jordan, qui a créé la surprise, resserrant la course aux Oscars.
Parmi les autres lauréats cinéma, on retrouve Sean Penn pour Une Bataille Après L’Autre, qui semble bien parti pour remporter l’Oscar après son triomphe aux BAFTA Awards de la semaine dernière dans la même catégorie, et Jessie Buckley (Hamnet), qui a dominé la course à la meilleure actrice ces derniers mois. Amy Madigan d’Evanouis a aussi été sacrée meilleur second rôle féminin.
Côté télévision, Noah Wyle (The Pitt) et Keri Russell (La Diplomate) ont été sacrés meilleur acteur et meilleure actrice pour une série dramatique, tandis que Seth Rogen et Catherine O’Hara (de manière posthume) ont été distingués pour leur rôles comique dans The Studio. Notez aussi que la minisérie Adolescence continue de tout rafler avec Owen Cooper et Erin Doherty qui sont repartis avec des prix.
Pour les ensembles, ce sont les acteurs des séries The Pitt et The Studio qui remportent les distinctions.
Comme annoncé précédemment, Harrison Ford a reçu cette année le prix d’honneur pour l’ensemble de sa carrière, récompensant ses nombreuses décennies en tant qu’icône hollywoodienne.
Cinéma
Meilleur ensemble d’acteurs dans un film
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Une Bataille Après l’Autre
GAGNANT : Sinners
Meilleure actrice
GAGNANTE : Jessie Buckley dans Hamnet
Rose Byrne dans Si J’en Avais la Force
Kate Hudson Sur Un Air de Blues
Chase Infinity dans Une Bataille Après l’Autre
Emma Stone dans Bugonia
Meilleur acteur
Timothée Chalamet dans Marty Supreme
Leonardo DiCaprio dans Une Bataille Après l’Autre
Ethan Hawke dans Blue Moon
GAGNANT : Michael B. Jordan dans Sinners
Jesse Plemons dans Bugonia
Meilleur acteur dans un second rôle
Miles Caton dans Sinners
Benecio Del Toro dans Une Bataille Après l’Autre
Jacob Elordi dans Frankenstein
Paul Mescal dans Hamnet
GAGNANT : Sean Penn dans Une Bataille Après l’Autre
Meilleure actrice dans un second rôle
Odessa A’zion dans Marty Supreme
Ariana Grande dans Wicked Partie II
GAGNANTE : Amy Madigan dans Evanouis
Wunmi Mosaku dans Sinners
Teyana Taylor dans Une Bataille Après l’Autre
Meilleure équipe de cascadeurs dans un film
F1
Frankenstein
GAGNANT : Mission: Impossible – The Final Reckoning
One Battle After Another
Sinners
Télévision
Meilleur ensemble dans une série dramatique
La Diplomate
Landman
GAGNANT : The Pitt
Severance
The White Lotus
Meilleur acteur dans une série dramatique
Sterling K. Brown dans Paradise
Billy Crudup dans The Morning Show
Walton Goggins dans The White Lotus
Gary Oldman dans Slow Horses
GAGNANT : Noah Wyle dans The Pitt
Meilleure actrice dans une série dramatique
Britt Lower dans Sevrance
Parker Posey dans The White Lotus
GAGNANTE : Keri Russell dans La Diplomate
Rhea Seahorn dans Pluribus
Aimee Lou Wood dans The White Lotus
Meilleur ensemble dans une série comique
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
GAGNANT : The Studio
Meilleur acteur dans une série comique
Ike Barinholtz dans The Studio
Adam Brody dans Nobody Wants This
Ted Danson dans Espion à L’ancienne
GAGNANT : Seth Rogen dans The Studio
Martin Short dans Only Murders in The Building
Meilleure actrice dans une série comique
Kathryn Hahn dans The Studio
GAGNANTE : Catherine O’Hara dans The Studio
Jenna Ortega dans Mercredi
Jean Smart dans Hacks
Kristen Wiig dans Palm Royale
Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série
Jason Bateman dans Black Rabbit
GAGNANT : Owen Cooper dans Adolescence
Stephen Graham dans Adolescence
Charlie Hunnam dans Monstre L’Histoire d’Ed Gein
Matthew Rhys dans The Beast in Me
Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini-série
Claire Danes dans The Beast in Me
GAGNANTE : Erin Doherty dans Adolescence
Sarah Snook dans All Her Fault
Christine Tremarco dans Adolescence
Michelle Williams dans Dying For Sex
Meilleure équipe de cascadeurs dans une série télévisée
Andor
Landman
GAGNANT : The Last of Us
Squid Game
Stranger Things
