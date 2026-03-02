Actor Awards 2026 : The Pitt, Sinners, The Studio grands gagnants

Les acteurs des séries The Pitt, The Studio, Adolescence ainsi que ceux du film Sinners sortent grands gagnants des Actor Awards 2026 (ex-SAG Awards).

Les SAG Awards ont peut-être un nouveau nom, mais le prestige de la saison des récompenses est resté le même lors de l’annonce des lauréats de la 32e édition des Actor Awards, cette nuit.

Animée par Kristen Bell, la cérémonie de 2026 s’est déroulée au Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Angeles, où les acteurs et actrices se sont disputé les plus hautes distinctions du syndicat SAG-AFTRA, le plus grand collectif de l’industrie à Hollywood, qui compte environ 160 000 membres.

Côté cinéma, le film Sinners du réalisateur Ryan Coogler a facilement remporté deux prix d’interprétation, dont celui de la meilleure distribution et un trophée individuel pour l’acteur principal Michael B. Jordan, qui a créé la surprise, resserrant la course aux Oscars.

Parmi les autres lauréats cinéma, on retrouve Sean Penn pour Une Bataille Après L’Autre, qui semble bien parti pour remporter l’Oscar après son triomphe aux BAFTA Awards de la semaine dernière dans la même catégorie, et Jessie Buckley (Hamnet), qui a dominé la course à la meilleure actrice ces derniers mois. Amy Madigan d’Evanouis a aussi été sacrée meilleur second rôle féminin.

Côté télévision, Noah Wyle (The Pitt) et Keri Russell (La Diplomate) ont été sacrés meilleur acteur et meilleure actrice pour une série dramatique, tandis que Seth Rogen et Catherine O’Hara (de manière posthume) ont été distingués pour leur rôles comique dans The Studio. Notez aussi que la minisérie Adolescence continue de tout rafler avec Owen Cooper et Erin Doherty qui sont repartis avec des prix.

Pour les ensembles, ce sont les acteurs des séries The Pitt et The Studio qui remportent les distinctions.

Comme annoncé précédemment, Harrison Ford a reçu cette année le prix d’honneur pour l’ensemble de sa carrière, récompensant ses nombreuses décennies en tant qu’icône hollywoodienne.

Cinéma

Meilleur ensemble d’acteurs dans un film

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Une Bataille Après l’Autre

GAGNANT : Sinners

Meilleure actrice

GAGNANTE : Jessie Buckley dans Hamnet

Rose Byrne dans Si J’en Avais la Force

Kate Hudson Sur Un Air de Blues

Chase Infinity dans Une Bataille Après l’Autre

Emma Stone dans Bugonia

Meilleur acteur

Timothée Chalamet dans Marty Supreme

Leonardo DiCaprio dans Une Bataille Après l’Autre

Ethan Hawke dans Blue Moon

GAGNANT : Michael B. Jordan dans Sinners

Jesse Plemons dans Bugonia

Meilleur acteur dans un second rôle

Miles Caton dans Sinners

Benecio Del Toro dans Une Bataille Après l’Autre

Jacob Elordi dans Frankenstein

Paul Mescal dans Hamnet

GAGNANT : Sean Penn dans Une Bataille Après l’Autre

Meilleure actrice dans un second rôle

Odessa A’zion dans Marty Supreme

Ariana Grande dans Wicked Partie II

GAGNANTE : Amy Madigan dans Evanouis

Wunmi Mosaku dans Sinners

Teyana Taylor dans Une Bataille Après l’Autre

Meilleure équipe de cascadeurs dans un film

F1

Frankenstein

GAGNANT : Mission: Impossible – The Final Reckoning

One Battle After Another

Sinners

Télévision

Meilleur ensemble dans une série dramatique

La Diplomate

Landman

GAGNANT : The Pitt

Severance

The White Lotus

Meilleur acteur dans une série dramatique

Sterling K. Brown dans Paradise

Billy Crudup dans The Morning Show

Walton Goggins dans The White Lotus

Gary Oldman dans Slow Horses

GAGNANT : Noah Wyle dans The Pitt

Meilleure actrice dans une série dramatique

Britt Lower dans Sevrance

Parker Posey dans The White Lotus

GAGNANTE : Keri Russell dans La Diplomate

Rhea Seahorn dans Pluribus

Aimee Lou Wood dans The White Lotus

Meilleur ensemble dans une série comique

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

GAGNANT : The Studio

Meilleur acteur dans une série comique

Ike Barinholtz dans The Studio

Adam Brody dans Nobody Wants This

Ted Danson dans Espion à L’ancienne

GAGNANT : Seth Rogen dans The Studio

Martin Short dans Only Murders in The Building

Meilleure actrice dans une série comique

Kathryn Hahn dans The Studio

GAGNANTE : Catherine O’Hara dans The Studio

Jenna Ortega dans Mercredi

Jean Smart dans Hacks

Kristen Wiig dans Palm Royale

Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série

Jason Bateman dans Black Rabbit

GAGNANT : Owen Cooper dans Adolescence

Stephen Graham dans Adolescence

Charlie Hunnam dans Monstre L’Histoire d’Ed Gein

Matthew Rhys dans The Beast in Me

Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini-série

Claire Danes dans The Beast in Me

GAGNANTE : Erin Doherty dans Adolescence

Sarah Snook dans All Her Fault

Christine Tremarco dans Adolescence

Michelle Williams dans Dying For Sex

Meilleure équipe de cascadeurs dans une série télévisée

Andor

Landman

GAGNANT : The Last of Us

Squid Game

Stranger Things