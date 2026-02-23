BAFTA 2026 : Une Bataille Après l’Autre et Sinners font sensation

Une Bataille Après l’Autre et Sinners font sensation Aux BAFTA 2026 avant les Oscars.

La saison des récompenses continue avec les BAFTA qui ont eu lieu hier soir au Royaume-Uni. Alan Cumming a animé la prestigieuse cérémonie des BAFTA Awards 2026 qui a alimenté la compétition pour les Oscars à venir.

Annoncées cinq jours après les nominations aux Oscars 2026, les nominations aux BAFTA ont désigné Une Bataille Après l’Autre, grand favori pour l’Oscar du meilleur film, comme le film le plus nommé de l’organisation européenne, avec un total de 14 nominations. Le film a remporté six prix lors de la cérémonie : Meilleur film, Meilleur réalisateur pour Paul Thomas Anderson, Meilleur acteur dans un second rôle pour Sean Penn, Meilleur scénario adapté, Meilleur montage et Meilleure photographie.

Sinners a suivi de près avec 13 nominations aux BAFTA cette année, remportant trois prix : Meilleure actrice dans un second rôle pour Wunmi Mosaku, Meilleure musique originale et Meilleur scénario original pour le scénariste-réalisateur Ryan Coogler, qui est entré dans l’histoire comme le premier lauréat noir dans cette catégorie.

Robert Aramayo a reçu la double distinction de remporter le prix du Meilleur Acteur pour son rôle principal dans le drame sur le syndrome de Gilles de La Tourette, I Swear ainsi que le prix EE Rising Star (révélation), décerné par le public. Aramayo est surtout connu du public pour son rôle d’Elrond dans la série Prime Video Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir.

Jessie Buckley a remporté le prix de la meilleure actrice pour son rôle principal dans Hamnet, qui a lui-même remporté le prix du meilleur film britannique.

Retrouvez ci-dessous la liste complète des lauréats des BAFTA Awards 2026.

Meilleur film

Hamnet
Marty Supreme
GAGNANT : Une Bataille Après L’autre
Valeur Sentimentale
Sinners

Meilleur réalisation

Yorgos Lanthimos, Bugonia
Chloé Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supreme
GAGNANT : Paul Thomas Anderson, Une Bataille Après L’autre
Joachim Trier, Valeur Sentimentale
Ryan Coogler, Sinners

Meilleur acteur

GAGNANT : Robert Aramayo, I Swear
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, Une Bataille Après L’autre
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Jesse Plemons, Bugonia

Meilleure actrice

GAGNANTE : Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, Si J’en Avais la Force
Kate Hudson, Sur un air de Blues
Chase Infiniti, Une Bataille Après L’autre
Renate Reinsve, Valeur Sentimentale
Emma Stone, Bugonia

Meilleur acteur dans un second rôle

Paul Mescal, Hamnet
Peter Mullan, I Swear
GAGNANT : Sean Penn, Une Bataille Après L’autre
Stellan Skarsgård, Valeur Sentimentale
Benicio Del Toro, Une Bataille Après L’autre
Jacob Elordi, Frankenstein

Meilleure actrice dans un second rôle

Odessa A’zion, Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
GAGNANTE : Wunmi Mosaku, Sinners
Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor, Une Bataille Après L’autre
Emily Watson, Hamnet

Meilleur scénario adapté

The Ballad of Wallis Island
Bugonia
Hamnet
GAGNANT : Une Bataille Après L’autre
Pillion

Meilleur scénario original

I Swear
Marty Supreme
L’Agent Secret
Valeur Sentimentale
GAGNANT : Sinners

Meilleur film britannique

28 Ans Plus Tard
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About the Boy
Die My Love
H is for Hawk
GAGNANT : Hamnet
I Swear
Mr. Burton
Pillion
Steve

Meilleur film d’animation

Elio
Little Amélie
GAGNANT : Zootopia 2

Meilleur film en langue étrangère

It Was Just an Accident
The Secret Agent
GAGNANT : Valeur Sentimentale
Sirāt
The Voice of Hind Rajab

Meilleur documentaire

2000 Meters to Andriivka
Apocalypse in the Tropics
Cover-Up
GAGNANT : Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor

Meilleur film pour enfants et familles

Arco
GAGNANT : Boong
Lilo & Stitch
Zootopia 2

Meilleur montage

A House of Dynamite
F1
Marty Supreme
GAGNANT : Une Bataille Après L’autre
Sinners

Meilleur casting

GAGNANT : I Swear
Marty Supreme
Une Bataille Après L’autre
Sentimental Value
Sinners

Meilleure photographie

Frankenstein
Marty Supreme
GAGNANT : Une Bataille Après L’autre
Sinners
Train Dreams

Meilleurs décors

GAGNANT : Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Une Bataille Après L’autre
Sinners

Meilleur son

GAGNANT : F1
Frankenstein
Une Bataille Après L’autre
Sinners
Warfare

Meilleurs effets visuels

GAGNANT : Avatar : Fire and Ash
F1
Frankenstein
Dragons
The Lost Bus : Au Cœur des Flammes

Meilleurs costumes

GAGNANT : Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked 2

Meilleurs maquillages et coiffures

GAGNANT : Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked 2

Meilleure musique originale

Hamnet
Une Bataille Après L’autre
GAGNANT : Sinners
Bugonia
Frankenstein

Meilleur premier film d’un scénariste, réalisateur ou producteur britannique

Pillion
The Ceremony
Wasteman
A Want In Her
GAGNANT : My Father’s Shadow

Meilleur court métrage d’animation britannique

Cardboard
Solstice
GAGNANT : Two Black Boys in Paradise

Meilleur court métrage britannique

Welcome Home Freckles
Magid / Zafar
Nostalgie
Terence
GAGNANT : This Is Endometriosis

Prix EE Rising Star

GAGNANT : Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling

Fellowship

Donna Langley

