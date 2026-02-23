BAFTA 2026 : Une Bataille Après l’Autre et Sinners font sensation

Une Bataille Après l’Autre et Sinners font sensation Aux BAFTA 2026 avant les Oscars.
La saison des récompenses continue avec les BAFTA qui ont eu lieu hier soir au Royaume-Uni. Alan Cumming a animé la prestigieuse cérémonie des BAFTA Awards 2026 qui a alimenté la compétition pour les Oscars à venir.
Annoncées cinq jours après les nominations aux Oscars 2026, les nominations aux BAFTA ont désigné Une Bataille Après l’Autre, grand favori pour l’Oscar du meilleur film, comme le film le plus nommé de l’organisation européenne, avec un total de 14 nominations. Le film a remporté six prix lors de la cérémonie : Meilleur film, Meilleur réalisateur pour Paul Thomas Anderson, Meilleur acteur dans un second rôle pour Sean Penn, Meilleur scénario adapté, Meilleur montage et Meilleure photographie.
Sinners a suivi de près avec 13 nominations aux BAFTA cette année, remportant trois prix : Meilleure actrice dans un second rôle pour Wunmi Mosaku, Meilleure musique originale et Meilleur scénario original pour le scénariste-réalisateur Ryan Coogler, qui est entré dans l’histoire comme le premier lauréat noir dans cette catégorie.
Robert Aramayo a reçu la double distinction de remporter le prix du Meilleur Acteur pour son rôle principal dans le drame sur le syndrome de Gilles de La Tourette, I Swear ainsi que le prix EE Rising Star (révélation), décerné par le public. Aramayo est surtout connu du public pour son rôle d’Elrond dans la série Prime Video Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir.
Jessie Buckley a remporté le prix de la meilleure actrice pour son rôle principal dans Hamnet, qui a lui-même remporté le prix du meilleur film britannique.
Retrouvez ci-dessous la liste complète des lauréats des BAFTA Awards 2026.
Meilleur film
Hamnet
Marty Supreme
GAGNANT : Une Bataille Après L’autre
Valeur Sentimentale
Sinners
Meilleur réalisation
Yorgos Lanthimos, Bugonia
Chloé Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supreme
GAGNANT : Paul Thomas Anderson, Une Bataille Après L’autre
Joachim Trier, Valeur Sentimentale
Ryan Coogler, Sinners
Meilleur acteur
GAGNANT : Robert Aramayo, I Swear
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, Une Bataille Après L’autre
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Jesse Plemons, Bugonia
Meilleure actrice
GAGNANTE : Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, Si J’en Avais la Force
Kate Hudson, Sur un air de Blues
Chase Infiniti, Une Bataille Après L’autre
Renate Reinsve, Valeur Sentimentale
Emma Stone, Bugonia
Meilleur acteur dans un second rôle
Paul Mescal, Hamnet
Peter Mullan, I Swear
GAGNANT : Sean Penn, Une Bataille Après L’autre
Stellan Skarsgård, Valeur Sentimentale
Benicio Del Toro, Une Bataille Après L’autre
Jacob Elordi, Frankenstein
Meilleure actrice dans un second rôle
Odessa A’zion, Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
GAGNANTE : Wunmi Mosaku, Sinners
Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor, Une Bataille Après L’autre
Emily Watson, Hamnet
Meilleur scénario adapté
The Ballad of Wallis Island
Bugonia
Hamnet
GAGNANT : Une Bataille Après L’autre
Pillion
Meilleur scénario original
I Swear
Marty Supreme
L’Agent Secret
Valeur Sentimentale
GAGNANT : Sinners
Meilleur film britannique
28 Ans Plus Tard
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About the Boy
Die My Love
H is for Hawk
GAGNANT : Hamnet
I Swear
Mr. Burton
Pillion
Steve
Meilleur film d’animation
Elio
Little Amélie
GAGNANT : Zootopia 2
Meilleur film en langue étrangère
It Was Just an Accident
The Secret Agent
GAGNANT : Valeur Sentimentale
Sirāt
The Voice of Hind Rajab
Meilleur documentaire
2000 Meters to Andriivka
Apocalypse in the Tropics
Cover-Up
GAGNANT : Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Meilleur film pour enfants et familles
Arco
GAGNANT : Boong
Lilo & Stitch
Zootopia 2
Meilleur montage
A House of Dynamite
F1
Marty Supreme
GAGNANT : Une Bataille Après L’autre
Sinners
Meilleur casting
GAGNANT : I Swear
Marty Supreme
Une Bataille Après L’autre
Sentimental Value
Sinners
Meilleure photographie
Frankenstein
Marty Supreme
GAGNANT : Une Bataille Après L’autre
Sinners
Train Dreams
Meilleurs décors
GAGNANT : Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Une Bataille Après L’autre
Sinners
Meilleur son
GAGNANT : F1
Frankenstein
Une Bataille Après L’autre
Sinners
Warfare
Meilleurs effets visuels
GAGNANT : Avatar : Fire and Ash
F1
Frankenstein
Dragons
The Lost Bus : Au Cœur des Flammes
Meilleurs costumes
GAGNANT : Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked 2
Meilleurs maquillages et coiffures
GAGNANT : Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked 2
Meilleure musique originale
Hamnet
Une Bataille Après L’autre
GAGNANT : Sinners
Bugonia
Frankenstein
Meilleur premier film d’un scénariste, réalisateur ou producteur britannique
Pillion
The Ceremony
Wasteman
A Want In Her
GAGNANT : My Father’s Shadow
Meilleur court métrage d’animation britannique
Cardboard
Solstice
GAGNANT : Two Black Boys in Paradise
Meilleur court métrage britannique
Welcome Home Freckles
Magid / Zafar
Nostalgie
Terence
GAGNANT : This Is Endometriosis
Prix EE Rising Star
GAGNANT : Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling
Fellowship
Donna Langley
