BAFTA 2026 : Une Bataille Après l’Autre et Sinners font sensation

Une Bataille Après l’Autre et Sinners font sensation Aux BAFTA 2026 avant les Oscars.

La saison des récompenses continue avec les BAFTA qui ont eu lieu hier soir au Royaume-Uni. Alan Cumming a animé la prestigieuse cérémonie des BAFTA Awards 2026 qui a alimenté la compétition pour les Oscars à venir.

Annoncées cinq jours après les nominations aux Oscars 2026, les nominations aux BAFTA ont désigné Une Bataille Après l’Autre, grand favori pour l’Oscar du meilleur film, comme le film le plus nommé de l’organisation européenne, avec un total de 14 nominations. Le film a remporté six prix lors de la cérémonie : Meilleur film, Meilleur réalisateur pour Paul Thomas Anderson, Meilleur acteur dans un second rôle pour Sean Penn, Meilleur scénario adapté, Meilleur montage et Meilleure photographie.

Sinners a suivi de près avec 13 nominations aux BAFTA cette année, remportant trois prix : Meilleure actrice dans un second rôle pour Wunmi Mosaku, Meilleure musique originale et Meilleur scénario original pour le scénariste-réalisateur Ryan Coogler, qui est entré dans l’histoire comme le premier lauréat noir dans cette catégorie.

Robert Aramayo a reçu la double distinction de remporter le prix du Meilleur Acteur pour son rôle principal dans le drame sur le syndrome de Gilles de La Tourette, I Swear ainsi que le prix EE Rising Star (révélation), décerné par le public. Aramayo est surtout connu du public pour son rôle d’Elrond dans la série Prime Video Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir.

Jessie Buckley a remporté le prix de la meilleure actrice pour son rôle principal dans Hamnet, qui a lui-même remporté le prix du meilleur film britannique.

Retrouvez ci-dessous la liste complète des lauréats des BAFTA Awards 2026.

Meilleur film

Hamnet

Marty Supreme

GAGNANT : Une Bataille Après L’autre

Valeur Sentimentale

Sinners

Meilleur réalisation

Yorgos Lanthimos, Bugonia

Chloé Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

GAGNANT : Paul Thomas Anderson, Une Bataille Après L’autre

Joachim Trier, Valeur Sentimentale

Ryan Coogler, Sinners

Meilleur acteur

GAGNANT : Robert Aramayo, I Swear

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, Une Bataille Après L’autre

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Jesse Plemons, Bugonia

Meilleure actrice

GAGNANTE : Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, Si J’en Avais la Force

Kate Hudson, Sur un air de Blues

Chase Infiniti, Une Bataille Après L’autre

Renate Reinsve, Valeur Sentimentale

Emma Stone, Bugonia

Meilleur acteur dans un second rôle

Paul Mescal, Hamnet

Peter Mullan, I Swear

GAGNANT : Sean Penn, Une Bataille Après L’autre

Stellan Skarsgård, Valeur Sentimentale

Benicio Del Toro, Une Bataille Après L’autre

Jacob Elordi, Frankenstein

Meilleure actrice dans un second rôle

Odessa A’zion, Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

GAGNANTE : Wunmi Mosaku, Sinners

Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor, Une Bataille Après L’autre

Emily Watson, Hamnet

Meilleur scénario adapté

The Ballad of Wallis Island

Bugonia

Hamnet

GAGNANT : Une Bataille Après L’autre

Pillion

Meilleur scénario original

I Swear

Marty Supreme

L’Agent Secret

Valeur Sentimentale

GAGNANT : Sinners

Meilleur film britannique

28 Ans Plus Tard

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Mad About the Boy

Die My Love

H is for Hawk

GAGNANT : Hamnet

I Swear

Mr. Burton

Pillion

Steve

Meilleur film d’animation

Elio

Little Amélie

GAGNANT : Zootopia 2

Meilleur film en langue étrangère

It Was Just an Accident

The Secret Agent

GAGNANT : Valeur Sentimentale

Sirāt

The Voice of Hind Rajab

Meilleur documentaire

2000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

GAGNANT : Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Meilleur film pour enfants et familles

Arco

GAGNANT : Boong

Lilo & Stitch

Zootopia 2

Meilleur montage

A House of Dynamite

F1

Marty Supreme

GAGNANT : Une Bataille Après L’autre

Sinners

Meilleur casting

GAGNANT : I Swear

Marty Supreme

Une Bataille Après L’autre

Sentimental Value

Sinners

Meilleure photographie

Frankenstein

Marty Supreme

GAGNANT : Une Bataille Après L’autre

Sinners

Train Dreams

Meilleurs décors

GAGNANT : Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Une Bataille Après L’autre

Sinners

Meilleur son

GAGNANT : F1

Frankenstein

Une Bataille Après L’autre

Sinners

Warfare

Meilleurs effets visuels

GAGNANT : Avatar : Fire and Ash

F1

Frankenstein

Dragons

The Lost Bus : Au Cœur des Flammes

Meilleurs costumes

GAGNANT : Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked 2

Meilleurs maquillages et coiffures

GAGNANT : Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked 2

Meilleure musique originale

Hamnet

Une Bataille Après L’autre

GAGNANT : Sinners

Bugonia

Frankenstein

Meilleur premier film d’un scénariste, réalisateur ou producteur britannique

Pillion

The Ceremony

Wasteman

A Want In Her

GAGNANT : My Father’s Shadow

Meilleur court métrage d’animation britannique

Cardboard

Solstice

GAGNANT : Two Black Boys in Paradise

Meilleur court métrage britannique

Welcome Home Freckles

Magid / Zafar

Nostalgie

Terence

GAGNANT : This Is Endometriosis

Prix EE Rising Star

GAGNANT : Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

Fellowship

Donna Langley

