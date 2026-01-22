Oscars 2026 : Sinners bat un record de nominations

Découvrez les nominations des Oscars 2026 avec le film Sinners de Ryan Coogler en tête des citations, suivi de près par Une Bataille Après l’Autre.
Plus d’une semaines après la remise des Golden Globes, les nominations des Oscars viennent de tomber et comme on pouvait s’y attendre, les mêmes candidats reviennent pour l’ultime consécration du cinéma.
Les acteurs et les films nommés ont été annoncés aujourd’hui en direct depuis Beverly Hills, par Danielle Brooks (La Couleur Pourpre, Minecraft le film) et Lewis Pullman (Le Testament d’Ann Lee, Thunderbolts*).
Pour la première fois en 25 ans, l’Académie a introduit une nouvelle catégorie, celle du meilleur casting.
Sinners a battu tous les records avec un nombre impressionnant de 16 nominations, pulvérisant le précédent record de 14 détenu conjointement par All About Eve (1950), Titanic (1997) et La La Land (2016).
Une Bataille Après l’Autre de Paul Thomas Anderson a suivi avec 13 nominations, signant un doublé exceptionnel pour Warner Bros qui produit les deux films.
Frankenstein, Marty Supreme et Valeur Sentimentale ont tous récolté neuf nominations, tandis que Hamnet en a obtenu huit.
La plus grande surprise a sans aucun doute été l’absence de Wicked 2, qui n’a obtenu aucune nomination, un an seulement après que le premier film de la franchise ait récolté dix nominations.
Notez que l’acteur Tom Cruise, l’actrice, réalisatrice et chorégraphe Debbie Allen et le chef décorateur Wynn Thomas ont précédemment reçu des Oscars d’honneur pour l’ensemble de leur carrière à Hollywood.
Présentée par Conan O’Brien pour la seconde fois consécutive, la cérémonie des Oscars aura lieu dans nuit du 15 au 16 mars et sera diffusée en France sur Canal+
Meilleur film
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Une Bataille après l’autre
L’Agent secret
Valeur sentimentale
Sinners
Train Dreams
Meilleure réalisation
Chloe Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supreme
Paul Thomas Anderson, Une Bataille après l’autre
Ryan Coogler, Sinners
Joachim Trier, Valeur sentimentale
Meilleur acteur
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Wagner Moura, L’Agent secret
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leoardo DiCaprio, Une Bataille après l’autre
Meilleure actrice
Jesse Buckley, Hamnet
Rose Byrne, Si J’en avais la Force
Renata Reinsve, Valeur sentimentale
Kate Hudson, Sur un air de blues
Emma Stone, Bugonia
Meilleure actrice dans un second rôle
Elle Fanning, Valeur sentimentale
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valeur sentimentale
Amy Madigan, Évanouis
Teyana Taylor, Une Bataille après l’autre
Wumni Mosaku, Sinners
Meilleur acteur dans un second rôle
Benicio del Toro, Une Bataille après l’autre
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Sinners
Sean Penn, Une Bataille après l’autre
Stellan Skarsgard, Valeur sentimentale
Meilleur scénario original
Blue Moon
Marty Supreme
Sinners
Un simple accident
Valeur Sentimentale
Meilleur scénario adapté
Bugonia
Une Bataille après l’autre
Hamnet
Frankenstein
Train Dream
Meilleur film d’animation
Arco
Elio
K-Pop Demon Hunters
Little Amelie or The Rain Character
Zootopia 2
Meilleur casting
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
L’Agent Secret
Une Bataille après l’autre
Meilleurs décors
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle
Sinners
Meilleure Photo
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle
Sinners
Train Dreams
Meilleurs Costumes
Avatar
Hamnet
Frankenstein
Sinners
Marty Supreme
Meilleur Montage
F1
Marty Supreme
One Battle
Sinners
Sentimental Value
Meilleurs Maquillage et coiffure
Kokuho
Frankenstein
Sinners
Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Meilleur Son
F1
Frankenstein
One Battle
Sinners
Sirat
Effets Visuels
Avatar
F1
Jurassic World Rebirth
Lost Bus
Sinners
Meilleure musique de film
Bugonia
Frankenstein
Sinners
Une Bataille après l’autre
Hamnet
Meilleure chanson originale
“Dear Me”
“Sweet Dream of Joy,”
“Golden,” K-Pop Demon Hunters
“I Lied to You,” Sinners
“Train Dreams,” Train Dreams
Meilleur film en langue étrangère
Un Simple accident, France
L’Agent secret, Brésil
Valeur sentimentale, Norvège
Sirat, Espagne
La Voix de Hind Rajab, Tunisie
