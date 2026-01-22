Oscars 2026 : Sinners bat un record de nominations

Découvrez les nominations des Oscars 2026 avec le film Sinners de Ryan Coogler en tête des citations, suivi de près par Une Bataille Après l’Autre.

Plus d’une semaines après la remise des Golden Globes, les nominations des Oscars viennent de tomber et comme on pouvait s’y attendre, les mêmes candidats reviennent pour l’ultime consécration du cinéma.

Les acteurs et les films nommés ont été annoncés aujourd’hui en direct depuis Beverly Hills, par Danielle Brooks (La Couleur Pourpre, Minecraft le film) et Lewis Pullman (Le Testament d’Ann Lee, Thunderbolts*).

Pour la première fois en 25 ans, l’Académie a introduit une nouvelle catégorie, celle du meilleur casting.

Sinners a battu tous les records avec un nombre impressionnant de 16 nominations, pulvérisant le précédent record de 14 détenu conjointement par All About Eve (1950), Titanic (1997) et La La Land (2016).

Une Bataille Après l’Autre de Paul Thomas Anderson a suivi avec 13 nominations, signant un doublé exceptionnel pour Warner Bros qui produit les deux films.

Frankenstein, Marty Supreme et Valeur Sentimentale ont tous récolté neuf nominations, tandis que Hamnet en a obtenu huit.

La plus grande surprise a sans aucun doute été l’absence de Wicked 2, qui n’a obtenu aucune nomination, un an seulement après que le premier film de la franchise ait récolté dix nominations.

Notez que l’acteur Tom Cruise, l’actrice, réalisatrice et chorégraphe Debbie Allen et le chef décorateur Wynn Thomas ont précédemment reçu des Oscars d’honneur pour l’ensemble de leur carrière à Hollywood.

Présentée par Conan O’Brien pour la seconde fois consécutive, la cérémonie des Oscars aura lieu dans nuit du 15 au 16 mars et sera diffusée en France sur Canal+

Meilleur film

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Une Bataille après l’autre

L’Agent secret

Valeur sentimentale

Sinners

Train Dreams

Meilleure réalisation

Chloe Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, Une Bataille après l’autre

Ryan Coogler, Sinners

Joachim Trier, Valeur sentimentale

Meilleur acteur

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, L’Agent secret

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leoardo DiCaprio, Une Bataille après l’autre

Meilleure actrice

Jesse Buckley, Hamnet

Rose Byrne, Si J’en avais la Force

Renata Reinsve, Valeur sentimentale

Kate Hudson, Sur un air de blues

Emma Stone, Bugonia

Meilleure actrice dans un second rôle

Elle Fanning, Valeur sentimentale

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valeur sentimentale

Amy Madigan, Évanouis

Teyana Taylor, Une Bataille après l’autre

Wumni Mosaku, Sinners

Meilleur acteur dans un second rôle

Benicio del Toro, Une Bataille après l’autre

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Sean Penn, Une Bataille après l’autre

Stellan Skarsgard, Valeur sentimentale

Meilleur scénario original

Blue Moon

Marty Supreme

Sinners

Un simple accident

Valeur Sentimentale

Meilleur scénario adapté

Bugonia

Une Bataille après l’autre

Hamnet

Frankenstein

Train Dream

Meilleur film d’animation

Arco

Elio

K-Pop Demon Hunters

Little Amelie or The Rain Character

Zootopia 2

Meilleur casting

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

L’Agent Secret

Une Bataille après l’autre

Meilleurs décors

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle

Sinners

Meilleure Photo

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle

Sinners

Train Dreams

Meilleurs Costumes

Avatar

Hamnet

Frankenstein

Sinners

Marty Supreme

Meilleur Montage

F1

Marty Supreme

One Battle

Sinners

Sentimental Value

Meilleurs Maquillage et coiffure

Kokuho

Frankenstein

Sinners

Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Meilleur Son

F1

Frankenstein

One Battle

Sinners

Sirat

Effets Visuels

Avatar

F1

Jurassic World Rebirth

Lost Bus

Sinners

Meilleure musique de film

Bugonia

Frankenstein

Sinners

Une Bataille après l’autre

Hamnet

Meilleure chanson originale

“Dear Me”

“Sweet Dream of Joy,”

“Golden,” K-Pop Demon Hunters

“I Lied to You,” Sinners

“Train Dreams,” Train Dreams

Meilleur film en langue étrangère

Un Simple accident, France

L’Agent secret, Brésil

Valeur sentimentale, Norvège

Sirat, Espagne

La Voix de Hind Rajab, Tunisie