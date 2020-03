17 Séries TV de femmes à voir pour la Journée Internationale des Droits des Femmes !

The Bold Type

Les filles de The Bold Type (De Celles qui osent) sont une bouffée d’air frais. Certains diront que c’est un Sex & The City moderne mais c’est bien plus que ça. Ces jeunes femmes qui travaillent au sein d’un magazine féminin sont intelligentes, passionnées et fidèles en amitié. C’est une série sur une amitié féminine forte, qui ne met jamais les femmes en opposition et qui évite le cliché de la rédac en chef méchante. Jacqueline (jouée par la géniale Melora Hardin) est un vrai mentor pour Sutton, Kat et surtout Jane. La série est disponible sur Amazon Prime.