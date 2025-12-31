Avengers Doomsday : Thor prie son père avant la bataille (teaser)

Le teaser du film Marvel Avengers Doomsday avec Thor est enfin disponible en ligne.

Il y a quelques jours, les détails d’un nouveau teaser pour Avengers Doomsday, projeter dans les salles de cinéma devant Avatar De Feu et De Sang, faisait son apparition en ligne.

Cependant, le teaser lui-même n’était pas encore disponible sur la toile. Aujourd’hui, c’est chose faite et les fans peuvent enfin découvrir ce teaser centré sur Thor.

Comme précédemment dit, ce teaser contient Thor et voit le retour de Love, la fille adoptive du dieu du tonnerre, interprétée par India Rose Hemsworth, la propre fille de l’acteur.

« Père, toute ma vie j’ai répondu aux appels… de l’honneur, du devoir, de la guerre », dit Thor alors qu’on le découvre dans une forêt priant son père Odin. « Mais le destin m’a confié ce que je n’ai jamais désiré : une enfant, une vie préservée de la tempête. »

Il ajoute : « Accorde-moi la force des Pères de Toutes Choses… pour me battre à nouveau, vaincre un nouvel ennemi… et revenir vers elle…non pas en guerrier, mais en réconfort, pour lui enseigner non le combat, mais la sérénité que je n’ai jamais connue. »

Il conclut : « Je t’en prie, père, entends mon appel. »

Cet extrait de Thor est le deuxième d’une série de teasers d’Avengers : Doomsday qui sont diffusés dans les cinémas avant les projections d’Avatar : De Feu et Cendres. Le premier voyait le retour de Chris Evans reprenant son rôle de Steve Rogers, lui aussi devenu papa. Il se murmure que le prochain teaser devrait être centré sur les X-Men.

India Rose Hemsworth a fait ses débuts dans le rôle de Love dans Thor : Love and Thunder (2022). Ce personnage est la fille biologique de Gorr le Boucher des Dieux (interprété par Christian Bale), qui est mort puis ressuscité. Avant de mourir à l’écran, Gorr a confié Love à Thor.

En mars dernier, Marvel a confirmé les premiers noms de cette équipe de choc qui affrontera Fatalis. Parmi eux, on retrouve le quatuor des Quatre Fantastiques : Pedro Pascal (Reed Richards), Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) et Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm).

Les acteurs de Thunderbolts*/The New Avengers, Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Wyatt Russell (John Walker), Lewis Pullman (Bob), David Harbour (Alexei Shostakov) et Hannah John-Kamen (Ava Starr), rejoindront également l’aventure.

Parmi les autres vétérans de l’univers cinématographique Marvel, on retrouve Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Ant-Man), Anthony Mackie (Sam Wilson), Danny Ramirez (Joaquin Torres), Letitia Wright (Shuri), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Winston Duke (M’Baku), Tom Hiddleston (Loki) et le nouveau venu vu dans Deadpool & Wolverine Channing Tatum (Gambit).

Joe et Anthony Russo, le duo de frères cinéastes à l’origine de certains des plus grands succès du MCU (Captain America : Le Soldat de l’hiver, Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame), sont de retour à la réalisation de Doomsday, ainsi que de la suite Avengers : Secret Wars (17 décembre 2027).

Avengers Doomsday sort le 16 décembre 2026.

Avengers Doomsday – Teaser Thor VF

Avengers Doomsday – Teaser Thor VOST

Crédit ©Marvel Studios