Moriarty : Série sur l’ennemi juré de Sherlock Holmes en préparation

Une série sur John Moriarty, l’ennemi juré de Sherlock Holmes, est en préparation chez Fremantle.

L’univers de Sherlock Holmes continue d’être une source d’inspiration sans fin pour la télévision avec une nouvelle série moderne, centrée cette fois sur son ennemi juré, James Moriarty.

Fremantle et Archery Pictures, la société de production d’Operation Mincemeat, collaborent sur Moriarty [titre provisoire], une série écrite par Chris Cornwell (A Discovery of Witches) et Oliver Lansley (Where’s Wanda?).

L’équipe a annoncé que Moriarty serait une « réinvention moderne du roman policier, inspirée du plus célèbre méchant de toute la littérature policière ». Moriarty est professeur de psychologie criminelle à l’université de Durham, mais mène une double vie secrète : il est le cerveau de tous les crimes sophistiqués du nord de l’Angleterre.

Lorsqu’un criminel rival s’attaque à son empire criminel, Moriarty n’aura d’autre choix que de devenir consultant pour la police, utilisant la loi comme une arme pour démanteler son ennemi tout en dissimulant sa véritable identité. Associé à l’inspectrice Imogen Burrows, une stoïque inspectrice du Yorkshire, ils formeront une équipe redoutable. Mais Moriarty réalisera bientôt que la véritable menace ne vient pas du clan rival qu’il s’efforce de démanteler.

Les questions se portent naturellement sur l’acteur qui interprétera le rôle principal, le casting n’ayant pas encore été annoncé.

Andrew Scott l’a incarné avec brio dans la série à succès de la BBC, Sherlock, créée par Steven Moffat et Mark Gatiss. Au fil des années, le personnage a également été interprété par des acteurs tels que Daniel Davis (Star Trek New Generation), Ralph Fiennes (Holmes & Watson), Jared Harris (Sherlock Holmes : Jeux d’ombres) et Eric Porter (Les Aventures de Sherlock Holmes).

Des versions féminines ont aussi vu le jour notamment dans la série Elementary interprétée par Natalie Dormer ainsi que Sharon Duncan-Brewster dans Enola Holmes.

Plus récemment, Randall Park qui l’a joué dans Watson, la série dérivée de CBS récemment annulée après deux saisons. Le dernier en date est Dónal Finn qui incarne le rôle dans Young Sherlock, une série de Prime Video parmi les nombreuses adaptations de l’univers de Sherlock Holmes actuellement diffusées à la télévision.

Thykier a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Fremantle pour donner vie à ce spin-off original et centré sur les personnages, issu de l’univers de Sherlock Holmes créé par Chris Cornwell. Moriarty montrera aux spectateurs ce qu’il faut pour être un génie du crime, en combinant les frissons du genre avec une plongée ludique, sombre et captivante dans la psychologie du mal. »

Rebecca Dundon, vice-présidente principale des contenus scriptés chez Fremantle, a ajouté : « Nous recherchions depuis un certain temps un projet de collaboration avec Archery, et lorsque Kris nous l’a présenté, nous avons immédiatement perçu l’énorme potentiel d’une franchise à succès, qui donne vie à l’un des personnages les plus énigmatiques de l’univers de Sherlock Holmes.»

Arthur Conan Doyle a écrit quatre romans et 56 nouvelles mettant en scène le célèbre détective il y a plus d’un siècle. Depuis, cet univers a été adapté plus de 250 fois à l’écran.

Source : Deadline / Crédit ©DR