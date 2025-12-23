Avengers Doomsday : Chris Evans revient en Steve Rogers… et en papa !

Marvel officialise le retour de Captain America dans le premier teaser du film événement prévu pour décembre 2026. Et spoiler : Steve a maintenant un bébé (c’est miiiignon)

Le pire secret gardé de Hollywood vient d’être officialisé. Après des semaines de fuites sauvages et suite aux projections d’Avatar : Fire and Ash, Marvel Studios a enfin lâché le premier teaser d’Avengers: Doomsday .

Et la nouvelle est confirmée : Chris Evans reprend du service en Steve Rogers, le Captain America original. Sauf que cette fois, Cap a troqué son bouclier contre… un bébé.

Captain Papa America

Le teaser, sobre et mélancolique, nous plonge dans la vie paisible de Steve Rogers post-Endgame. On le voit chevaucher sa moto (avec un casque bleu rappelant son costume, subtil Marvel, très subtil) jusqu’à sa maison de campagne. À l’intérieur, il sort son uniforme de Captain America avec un regard nostalgique, avant de prendre tendrement un nouveau-né dans ses bras. Pas de dialogue, juste le thème des Avengers en version piano pour nous faire chialer.

Le message final est clair : « Steve Rogers reviendra dans Avengers: Doomsday », suivi d’un compte à rebours jusqu’à la sortie du film le 18 décembre 2026. Une sortie pile un an après la diffusion du teaser. Marvel adore ses petits jeux marketing.

« Joyeusement retraité » Mais bien sûr !

Le plus savoureux dans cette histoire ? Chris Evans avait catégoriquement démenti son retour en janvier dernier dans Esquire. « Ça arrive tous les deux ans depuis Endgame », confiait-il alors. « J’ai arrêté de répondre. Ouais, non — joyeusement retraité. » Spoiler alert Chris : visiblement pas tant que ça.

Les frères Russo, qui retrouvent Evans après The Winter Soldier, Civil War, Infinity War et Endgame, ont partagé un message émotionnel sur Instagram : « Le personnage qui a changé nos vies. L’histoire qui nous a tous réunis. Ça devait toujours revenir à ça. » Traduction : on vous refait le coup de la nostalgie et vous allez pleurer comme des bébés, alors qu’on vous avait vendu la fin des Avengers tels que vous les connaissiez.

Un casting très très très…élargi

Parce qu’évidemment, ramener juste Steve Rogers ce serait trop simple. Avengers: Doomsday s’annonce comme le plus gros rassemblement de super-héros jamais vu à l’écran. Au casting officiel : Robert Downey Jr. en Doctor Doom (oui, l’ancien Tony Stark joue le méchant), Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (le nouveau Captain America), Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Simu Liu, Florence Pugh, David Harbour…

Mais ce n’est pas tout ! Les stars de Fantastic Four: First Steps (Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn) seront là, ainsi que les légendes des X-Men : Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden et Channing Tatum. Bref, la moitié d’Hollywood va se battre pour du temps d’écran.

Si Hayley Atwell n’apparaît pas dans ce teaser, elle devrait bien incarner Peggy Carter dans le film. Le bébé que tient Steve est probablement le leur, fruit de leur fin heureuse à la conclusion d’Endgame. Mais bon, avec Doctor Doom qui veut « sauver » le Multivers (comprendre : tout péter), on se doute que la vie de famille tranquille de Steve va vite partir en vrille.

Rendez-vous le 16 décembre 2026 en France pour voir si Steve Rogers retrouve vraiment son bouclier ou s’il reste en mode papa à plein temps. Une chose est certaine : Marvel sait comment nous faire revenir. Encore. Et encore.

Avengers Doomsday : Le teaser !

Crédits photos : © Marvel Studios