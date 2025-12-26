Avengers Doomsday : Un second teaser centré sur Thor rempli d’easter eggs

Un nouveau teaser pour Avengers Doomsday centré sur Thor est projeté dans les salles de cinéma. Spoilers.

Une nouvelle bande-annonce d’Avengers : Doomsday a été diffusée au cinéma, mettant cette fois en avant un autre personnage clé du MCU : Thor. La précédente bande-annonce, également diffusée avant Avatar : De Feu et de Cendres, contenait un extrait de Captain America (Chris Evans) et regorgeait de références.

Cette nouvelle bande-annonce (pour le moment indisponible en ligne), tout en restant fidèle à la thématique de la première, contient elle aussi de nombreuses références importantes.

Voici tous les clins d’œil et références à l’univers cinématographique Marvel présents dans la nouvelle bande-annonce d’Avengers : Doomsday.

Le retour de Stormbreaker

Dans cette nouvelle bande-annonce, Thor brandit Stormbreaker au lieu de Mjolnir. Cela contraste avec la scène finale de Thor : Love and Thunder, où l’on voit Thor manier le marteau tandis que sa fille adoptive manie la hache.

La prière de Thor à Odin

On voit Thor prier Odin dans la forêt, implorant le Père de Tout de lui accorder la force de protéger Love, sa fille adoptive, personnage central du quatrième film Thor.

Un changement d’attitude chez Thor

Contrairement à ses apparitions récentes, Thor semble très sérieux et sombre dans cette nouvelle bande-annonce. Cela laisse présager une menace grave pour le monde ou pour Love. Thor devra donc reprendre le combat.

Un autre indice : Doom tente de s’emparer des enfants

Après les allusions à l’enfant de Captain America et à la rencontre entre le Docteur Fatalis et Franklin Richards, il semblerait que Love soit également une cible pour le Docteur Fatalis. Ces développements laissent penser qu’elle pourrait être en danger. Thor, maniant Stormbreaker, paraît animé par une volonté farouche de la protéger et de la retrouver. Cette détermination semble indiquer qu’elle est en danger. Le Docteur Fatalis s’en prendrait-il aux enfants dotés de super-pouvoirs ?

Hormis ces indices, la courte bande-annonce ne révèle que peu d’informations. Cependant, une nouvelle bande-annonce, prévue pour la semaine prochaine, devrait être bien plus longue, et on espère, dévoilera sans doute davantage de détails.

Robert Downey Jr., l’interprète d’Iron Man, fait également son retour dans l’univers cinématographique Marvel, cette fois-ci dans le rôle du super-vilain Victor von Doom / Docteur Fatalis. Le personnage avait été teasé dans une scène post-générique du film Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas, sorti l’été dernier, bien que la caméra n’ait jamais dévoilé le visage de l’acteur sous sa cape verte. Le film avait également laissé entrevoir l’arrivée de Doom lorsqu’un plan sur les Nations Unies avait révélé un siège vacant pour la Latvérie, pays d’origine du personnage.

En mars dernier, Marvel a confirmé les premiers noms de cette équipe de choc qui affrontera Fatalis. Parmi eux, on retrouve le quatuor des Quatre Fantastiques : Pedro Pascal (Reed Richards), Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) et Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm).

Les acteurs de Thunderbolts*/The New Avengers, Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Wyatt Russell (John Walker), Lewis Pullman (Bob), David Harbour (Alexei Shostakov) et Hannah John-Kamen (Ava Starr), rejoindront également l’aventure.

Parmi les autres vétérans de l’univers cinématographique Marvel, on retrouve Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Ant-Man), Anthony Mackie (Sam Wilson), Danny Ramirez (Joaquin Torres), Letitia Wright (Shuri), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Winston Duke (M’Baku), Tom Hiddleston (Loki) et le nouveau venu vu dans Deadpool & Wolverine Channing Tatum (Gambit).

Joe et Anthony Russo, le duo de frères cinéastes à l’origine de certains des plus grands succès du MCU (Captain America : Le Soldat de l’hiver, Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame), sont de retour à la réalisation de Doomsday, ainsi que de la suite Avengers : Secret Wars (17 décembre 2027).

Avengers Doomsday sort en décembre 2026.

Source : Superherohype / Crédit ©Marvel Studios