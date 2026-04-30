The Boys saison 5 : Réunion Supernatural sanglante dans l’épisode 5 (spoilers)

Jensen Ackles revient sur l’épisode 5 de la saison finale de The Boys marquait une réunion sanglante de Supernatural. Spoilers.

C’est une réunion de la famille Winchester qui a eu lieu dans l’épisode de cette semaine de The Boys. Le créateur Eric Kripke a réuni les stars de sa précédente série à succès, Supernatural, pour des apparitions exceptionnelles de Jared Padaleki et Misha Collins.

Dans l’épisode de cette semaine, intitulé « One-Shots », Petit Soldat (Jensen Ackles) et Le Protecteur (Antony Starr) rendent visite à Mister Marathon (Padalecki), ancien membre des Sept, pour se procurer du V1. Ce serum rendrait Le Protecteur immortel, tandis que Billy Butcher (Karl Urban) met en œuvre son plan d’extermination de tous les super-héros grâce à un virus mortel.

Dans le manoir gigantesque de Mister Marathon, le bolide organise une partie de poker avec Malchemical (Collins), dont le pouvoir super-héroïque consiste à émettre un gaz toxique. Parmi les autres participants à cette soirée sanglante, on retrouve le producteur exécutif de la série, Seth Rogen, Kumail Nanjiani, Will Forte et Christopher Mintz-Plasse, dans des versions surhumaines d’eux-mêmes.

Cette réunion était, comme le titre de l’épisode l’indique, un « one-shot » car les morts de Mister Marathon et de Malchemical sont si sanglantes qu’elles rejoignent le panthéon des sorties les plus macabres de la série The Boys.

Jensen Ackles a récemment confié dans une interview à Deadline avoir eu besoin d’un « petit temps d’adaptation » pour travailler avec Jared Padalecki et Misha Collins dans un « nouvel environnement » par rapport à leur série sur la CW (2005-2020).

« Je veux dire, se retrouver sur un plateau avec ces gars-là, quel que soit le rôle, c’est toujours familier. C’est toujours quelque chose de normal et de confortable. Ce qui était un peu étrange, c’était de le faire dans un nouvel environnement, avec des costumes différents, une équipe différente et des acteurs différents, et de devoir s’y adapter », a déclaré Ackles, ajoutant : « Mais bon, on est des pros, c’est notre métier, et on s’en est sortis, je crois. »

« Au final, l’idée était simple : j’incarnais ce personnage, et je me sentais suffisamment à l’aise dans ce costume pour pouvoir travailler avec quelqu’un avec qui j’avais collaboré pendant 15 ans, même si c’était un rôle différent », a expliqué Ackles. « Du coup, je me répétais sans cesse de rester fidèle à ce personnage, et le costume m’y aidait. »

L’acteur a ajouté : « Il faut aussi se rappeler que Jared, Misha et moi, on a joué différentes versions de nous-mêmes dans Supernatural pendant 15 ans. Parfois, j’étais possédé par un démon ou un ange, Jared n’avait pas d’âme, ou il jouait Lucifer. On était donc habitués à jouer des personnages différents ensemble depuis longtemps. Ce n’était donc pas un grand changement pour nous de devoir faire semblant d’être quelqu’un d’autre pour jouer ensemble. Mais une fois les caméras éteintes, on retrouvait nos vieilles habitudes. »

Alors que la série The Boys diffusera son épisode final le 20 mai, Ackles ne fait que commencer avec Soldier Boy, reprenant le personnage dans le prochain préquel Vought Rising, qui sera disponible sur Prime Video en 2027.

The Boys, c’est tous les mercredis sur Prime Video.

Source : Deadline / Crédit ©Prime Video