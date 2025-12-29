Dexter Résurrection saison 2 : Une tradition de la série originale sera de retour

La saison 2 de Dexter Résurrection verra le retour d’une tradition de la série originale adorée des fans.

La saison 2 de Dexter Résurrection va ramener un élément emblématique de la série qui avait largement disparu depuis la fin de la série originale.

Chaque épisode de la série originale commençait par un générique iconique, connu sous le nom de « routine matinale de Dexter ». Il se réveille en écrasant un moustique, se prépare pour la journée en se rasant, en utilisant du fil dentaire et en s’habillant avant de prendre son petit-déjeuner. Le tout est accompagné d’une musique plutôt entraînante, mais les images sont extrêmement violentes. C’est la manière dont la série illustre la violence des gestes les plus anodins de notre quotidien, qu’il s’agisse de presser un fruit ou de lacer ses chaussures.

Malheureusement, cette routine matinale était absente de Dexter : New Blood et Dexter : Résurrection, ce qui est compréhensible dans le cas de cette dernière, où Dexter passe toute la première saison à tenter de se reconstruire. Sa vie actuelle n’est plus aussi routinière que celle qu’il avait à Miami. Cette routine a été remplacée par de très courtes introductions, légèrement différentes d’un épisode à l’autre

Cependant, la routine matinale fera son retour dans la saison 2 de Dexter Résurrection. Lors d’une intervention dans le podcast Love It Film (via Dexter Daily), le showrunner Clyde Phillips a laissé entendre son retour.

« Ne soyez pas surpris si vous le revoyez l’année prochaine », a déclaré Phillips avec un sourire.

La routine matinale était présente dans Dexter : Les Origines, série préquelle d’une seule saison centrée sur un jeune Dexter, mais nous n’avons pas encore vu l’incarnation du tueur en série par Michael C. Hall instaurer une nouvelle routine.

Maintenant que sa vie est de nouveau organisée, que son fils est de retour à ses côtés et qu’il a un logement et un travail, il est logique que Dexter retrouve un semblant de normalité. Reste à savoir si cette scène d’ouverture sera permanente ; il pourrait s’agir simplement d’un clin d’œil pour lancer la saison 2.

On ne sait pas grand-chose de l’intrigue, mais la saison 2 de Dexter Résurrection mettra en scène le mystérieux Éventreur de New York d’une manière ou d’une autre.

La saison 2 de Dexter Résurrection devrait sortir aux alentours d’octobre ou novembre prochains, le tournage devant se dérouler au printemps et à l’été prochains.

En attendant, la série originale Dexter et ses dérivées sont à voir sur Canal+ et Paramount+.

Routine Dexter – Générique

