Peacemaker saison 2 : Nouveau trailer dans le multiverse au son d’Ozzy Osborne

Nouveau trailer pour la série Peacemaker dévoilé au Comic-Con, au son d’Ozzy Osborne.

Alors que le Comic Con de San Diego se déroule actuellement, James Gunn, co-président de DC, n’est pas venu les mains vides.

Lors du panel qui s’est déroulé au célèbre Hall H du San Diego Comic-Con samedi, Gunn, le réalisateur et scénariste de la série, a présenté la nouvelle bande-annonce sur la chanson d’Ozzy Osbourne « Road to Nowhere » (le chanteur de Black Sabbath qui est décédé cette semaine à l’âge d 76 ans).

« Ozzy Osbourne dans le trailer. C’était vraiment triste l’autre jour [quand il est mort] et ce n’est que ce matin que je me suis souvenu que nous l’avions dans le trailer et dans cette saison », a déclaré Gunn. « La bande originale de cette saison est ma bande originale préférée que j’ai jamais faite. Ce sont des groupes beaucoup plus modernes, beaucoup plus de chansons des 10 à 15 dernières années. »

La bande-annonce révèle enfin de nombreuses informations sur ce que les fans peuvent attendre de la nouvelle saison. Cela fait environ un mois depuis les événements de Superman, qui mènent directement à la saison 2 de Peacemaker alors que Chris (John Cena) explore plus en détail sa chambre quantique, à savoir un portail dimensionnel menant à des univers parallèles.

Les images teasent également davantage la relation de Peacemaker avec Harcourt (Jennifer Holland) et son conflit imminent avec Rick Flag Sr. (Frank Grillo) pour le meurtre de son fils Rick Flag Jr. (Joel Kinnaman) dans The Suicide Squad (2021).

Plus de trois ans après la saison 1, Peacemaker revient enfin avec la saison 2 le 21 août sur HBO Max.

Peacemaker saison 2 – Bande-annonce VF

Peacemaker saison 2 – Bande-annonce VO