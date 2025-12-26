Pluribus saison 2 : La série ne reviendra pas avant un moment

La saison 2 de Pluribus n’est pas pour tout de suite, mais Vince Gilligan promet qu’il y travaille.

Les fans de Pluribus qui espèrent rapidement voir la saison 2 de la nouvelle série de science-fiction de Vince Gilligan, devront faire preuve d’un peu de patience.

Le créateur de Breaking Bad et Better Call Saul a déclaré à Entertainment Weekly qu’il ne voulait pas précipiter l’histoire après le final de la saison 1, diffusé le 24 décembre sur Apple TV.

« On y travaille », confie-t-il. « Ça prend du temps. J’aimerais bien aller plus vite si je pouvais. »

Gordon Smith, producteur exécutif de la série, ajoute : « Vous savez, sur une chronologie, il y a généralement une flèche qui pointe vers l’infini ? Eh bien, je crois qu’on est quelque part sur cette flèche. »

Pluribus, suit Rhea Seehorn (de Better Call Saul) dans le rôle d’une auteure de romans d’amour luttant contre un « virus » extraterrestre qui transforme les humains en un grand esprit collectif heureux qui tente de la recruter elle et les 12 autres personnes non affectées.

Pluribus a été nommée ce mois-ci la série Apple TV la plus regardée. Gilligan se dit « stupéfait » par la nouvelle. « Je suis très heureux que le public réagisse si favorablement à cette série. »

Cela dit, la popularité de la série n’influence pas l’équipe créative pour se presser et accélérer le rythme pour sortir la saison 2 plus rapidement. Pour le moment, il n’y a pas de date de début de tournage.

« Même si je suis extrêmement reconnaissant envers les fans qui apprécient cette série, nous avons toujours pensé que la meilleure façon de procéder était de rester dans notre bulle, de créer sans trop nous soucier des réactions, qu’elles soient positives ou négatives », explique Gilligan. « Nous sommes en quelque sorte les premiers fans et les premiers spectateurs de cette série, et nous essayons de nous faire plaisir. »

« Le meilleur moyen de raconter une histoire, c’est de continuer à la raconter comme on le faisait avant d’avoir un public », poursuit-il. « C’est ce qui a toujours le mieux fonctionné pour nous. »

Tous les épisodes de la saison 1 de Pluribus sont disponibles sur Apple TV.

