Peacemaker saison 2 : Gros caméo Superman et twist sur l’autre univers (spoilers épisode 6)

Un personnage majeur de Superman apparait dans l’épisode 6 de Peacemaker et une théorie sur l’autre univers se confirme avec un twist. Spoilers.

La saison 2 de Peacemaker a pris un grand tournant dans l’épisode 6. Après avoir voyagé dans la dimension alternative, le reste des 11th Street Kids (Hartcourt, Adebayo, Economos et Adrian) sont parti à la recherche de Chris pour le ramener à la maison.

Dans Peacemaker l’épisode 5, Chris Smith a choisi de laisser derrière lui la réalité principale du DCU, estimant qu’il n’était pas apprécié à sa juste valeur et qu’il n’y avait plus rien de rien de bon pour lui, en particulier avec ARGUS qui se rapproche de lui. Désormais, l’épisode 6 se déroule en grande partie dans cette dimension alternative et révèle également une apparition majeure de Superman.

Dans la temporalité principale, Rick Flag Sr. appelle Belle Reve, la prison à sécurité maximale du DCU pour les métahumains et le bassin traditionnel de la majorité des candidats de la Task Force X d’Amanda Waller. Il rend ainsi visite à une figure très connue du mode de Superman, un personnage important vu dans le film de James Gunn sorti cet été.

Flag demande l’aide de nul autre que Lex Luthor incarné par Nicholas Hoult. Luthor est incarcéré à Belle Reve, comme cela a été sous entendu à la fin de Superman. On réalise alors qu’il utilise une canne pour marcher, résultat du passage à tabac brutal qu’il a reçu de Krypto dans le film. On peut également entendre le thème « LuthorCorp » de Lex, entendu pour la première fois dans Superman, alors qu’il s’assoit pour discuter avec Flag.

Flag pense que Luthor est le seul qui puisse l’aider à traquer le portail vers l’autre dimension sachant qu’il a de l’expérience avec ce genre de chose. Mais Lex Luthor révèle qu’il se soucie peu des justiciers sans pouvoir, estimant qu’ils ne constituent pas une menace contrairement aux métahumains comme Superman. De toute évidence, il n’a pas encore rencontré Batman dans le DCU.

Cependant, sachant que c’est sa seule monnaie d’échange pour sortir de Belle Reve, Lex dit à Flag qu’il a peut-être un appareil capable de détecter Peacemaker, mais il ne révélera l’emplacement que s’il peut en tirer quelque chose. Cela aboutit à un accord pour son transfert de Belle Reve vers Van Kull, une autre prison à haute sécurité située juste à l’extérieur de Metropolis et sans metahumains. L’accord signifie désormais également que Flag et ARGUS sont de mèche avec le méchant de DC, dont nous savons déjà qu’il jouera un rôle majeur dans la suite de Superman, Man of Tomorrow.

L’apparition de Lex va-t-elle mener à celle de Superman lui-même dans les prochains épisodes ? On attend de voir.

En attendant, l’épisode 6 révèle aussi ce qu’on craignait concernant cet univers que Peacemaker pensait parfait. Il s’agit bien d’un univers nazi ou les personnes racisées n’ont pas leur place. Ils ont littéralement une croix gammée sur le drapeau américain, une chose qui a complètement échappé à Chris. Il finit par le voir quand Harcourt pointe le fait qu’il a y quelque chose d’étrange dans ce monde et qu’il n’y a pas de personnes de couleur.

Et cette pauvre Adebayo l’a appris à ses dépens quand elle sort de la maison de Peacemaker pour aller faire un tour. Elle est pourchassée par une horde de racistes, dont Keith, le frère de Chris, qui crie : « Elle s’est échappée. La noire ».

Cela laisse entendre que les personnes racisées sont probablement enfermées dans des camps de concentrations ou ségréguées quelque part. On apprend aussi que le Vigilante de l’autre montre monde déteste Peacemaker et fait partie des Fils de la Liberté, le groupe de rebelles vu plus tôt dans la saison.

On attend de voir le prochain épisode pour plus d’informations sur ce monde qui est loin d’être idéal.

Peacemaker, c’est chaque vendredi sur HBO Max.

