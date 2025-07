Gen V : Comment la saison 2 rend hommage à Chance Perdomo (trailer Comic-Con)

La showrunner de la série Gen V confie que la saison 2 rendra hommage à Chance Perdomo et son personnage André.

En mars 2024, l’équipe de la série Gen V a perdu un de ses membres. Chance Perdomo, l’un des principaux acteurs du spin-off de The Boys, est décédé à l’âge de 27 ans des suites d’un accident de moto.

Outre l’impact émotionnel que ce moment a laissé sur toutes les personnes impliquées dans la série, les scénaristes, y compris la showrunner Michele Fazekas, ont décidé de ne pas recaster le rôle d’Andre Anderson joué par Perdomo, mais plutôt de « recréer nos intrigues de la saison 2 » et de rendre hommage à l’acteur.

Alors que le San Diego se déroule actuellement, l’équipe de la série s’est confie sur la saison 2 et la manière dont elle lui sera dédiée.

C’était « probablement la chose n°1 que nous voulions faire », dit Fazekas. « Il suffit de regarder la série et de regarder ne serait-ce que la bande-annonce… nous l’avons fait il y a si longtemps et je me souviens avoir été dans la salle des scénaristes et avoir parlé de l’importance de lui rendre hommage. Et puis, quand vous regardez la série, il existe tout au long de la saison. Il s’agissait, à bien des égards, d’André et de Chance. Et oui, j’en suis très fière en fait. »

Comme la précédente bande-annonce l’a montré, le père d’Andre (Sean Patrick Thomas dans le rôle de Polarity) est clairement maintenant à la recherche de son fils disparu, qui a été enfermé avec Marie Moreau (Jaz Sinclair), Jordan Li (London Thor et Derek Luh) et Emma Meyer (Lizze Broadway) après le bain de sang du final de la saison 1.

« Nous étions à une semaine du tournage lorsque Chance est décédé tragiquement », a précédemment expliqué Eric Kripke, showrunner de The Boys et architecte de la franchise télévisée, à EW. « Nous avons donc dû presque tout repenser et en seulement quelques semaines. Mais ce que je dis aux gens quand ils disent ‘wow, c’est vraiment fou ou difficile’ ce n’est rien en comparaison de ce que vivent ses amis et ses proches. C’est le moins que nous puissions faire. »

Découvrez, ci-dessous, la nouvelle bande-annonce de la série dévoilée durant le Comic Con, qui montre un cross-over avec The Boys.

Gen V revient le 1 septembre pour sa saison 2 sur Prime Video.

Gen V saison 2 – Bande-annonce VF

Gen V saison 2 – Bande-annonce VO