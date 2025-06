Gen V : la saison 2 se dévoile enfin, et ça va être explosif !

À l’occasion du CCXP au Mexique, Prime Video a dévoilé les premières images de la saison 2 de Gen V. Préparez-vous pour une rentrée explosive dans l’univers déjanté de The Boys !

C’est lors du CCXP au Mexique que Prime Video a balancé les premières images de la très attendue deuxième saison de Gen V. La série dérivée de l’univers de The Boys, récompensée par un Emmy Award, nous promet une rentrée sanglante et survoltée !

Le casting était au rendez-vous : Jaz Sinclair (Marie), Lizze Broadway (Emma), London Thor (Jordan) et Derek Luh (Jordan aussi, mais sous une autre forme, merci les supers !). Ensemble, ils ont révélé la date de sortie : rendez-vous le mercredi 17 septembre sur Prime Video, avec les trois premiers épisodes balancés d’un coup, et ensuite un épisode chaque semaine jusqu’au grand final prévu pour le 22 octobre. Bref, préparez-vous à bloquer vos mercredis.

Dans cette saison 2, l’université de Godolkin reprend ses droits… mais pas vraiment. Pendant que Homelander étend son contrôle sur le pays, les étudiants se frottent à un nouveau doyen aux méthodes plus que discutables. Le programme qu’il met en place promet de transformer nos héros en machines de guerre… mais à quel prix ? Cate et Sam sont les stars du campus, pendant que Marie, Jordan et Emma essaient tant bien que mal de reprendre une vie normale après les événements chaotiques de la saison 1. Mais comment retourner en classe et faire la fête quand une guerre gronde entre les Humains et les Supers ?

Et ce n’est pas tout : la bande découvre l’existence d’un programme ultra-secret remontant à la création de l’université, avec des implications qui pourraient bien secouer tout l’univers de The Boys. Oui, ça sent la grosse révélation et le chaos à venir.

Côté casting, on retrouve toujours Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips (Cate), London Thor et Derek Luh (Jordan), Asa Germann (Sam), Sean Patrick Thomas (Polarity) et Hamish Linklater (le mystérieux Dean Cipher). La série est pilotée par Michele Fazekas et produite par une équipe de choc : Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg et toute la bande derrière The Boys. Produite par Sony Pictures Television et Amazon MGM Studios, avec Kripke Enterprises, Point Grey Pictures et Original Film, cette saison promet d’envoyer du lourd.

En résumé : de l’action, des secrets, et un retour à Godolkin qui va faire trembler les murs. Vivement septembre !

Gen V Saison 2 : Teaser Trailer



Crédit photos : ©Amazon Prime Video