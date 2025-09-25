Gen V saison 2 : Les pouvoirs de Cipher commencent à se révéler (spoilers épisode 4)

Une révélation choquante sur Cipher dans l’épisode 4 de la saison 2 de Gen V fait encore plus monter les enjeux. Spoilers.

La saison 2 de Gen V met déjà la pression sur chaque personnage alors que commence la deuxième année de Marie (Jaz Sinclair) à l’école de Super-héros. Les trois épisodes premiers épisodes ont ramené tout le monde à God U, présentant le mystérieux Doyen Cipher (Hamish Linklater) et explorant le passé de Marie.

Les jeunes super-héros ont progressé dans leur bataille en découvrant que Marie est un produit d’Odessa et ils ont aussi recruté de nouveaux alliés, cela étant dit, ils sont toujours désavantagés.

L’épisode 4, reprend peu de temps après le cliffhanger de l’épisode 3, montrant le contrôle total de Vought et Godolkin alors qu’ils forcent Marie et Jordan (London Thor et Derek Luh) à se battre pour le divertissement du public. La révélation de Jordan sur ce qui s’est passé avec Cate n’a pas plus à Vought et Godolkin. Ils l’ont désormais dans leur ligne de mire et tentent de ruiner sa réputation et sa vie.

Cet épisode 4 est surtout l’occasion d’en apprendre plus sur Cipher, car il révèle ses pouvoirs tout en posant encore plus de questions à son sujet. Durant une session d’entrainement intense avec Marie, Cipher révèle qu’il sait qu’elle est au courant pour Odessa et lui dit qu’avec plus d’entrainement, elle pourrait être plus puissante et redoutable que le Protecteur. La séquence entière rend Cipher encore plus mystérieux car il sait ce que Marie a appris, mais elle permet également à Marie de grandir. Elle était forte dans la saison 1, mais avec cet entraînement, elle sera encore plus redoutable dans la saison 2.

Pour en revenir à Cipher, Marie ressent que ce dernier n’a pas de composé V dans le sang et avec ses alliés, elle espère pouvoir l’exposer comme n’ayant pas de pouvoir et donc comme un imposteur.

Mais Cipher révèle qu’il sait que Cate et Jordan sont entrés dans sa maison et veut voir Cate. Marie suggère d’utiliser ce rendez-vous pour l’amener à avouer et, à contrecœur, Emma se porte volontaire pour aider Cate en insérant une caméra avec l’aide de son équipe, en les intégrant à l’équipe principale et en soulignant la capacité d’Emma à inspirer les autres.

Cate est censée regarder le combat avec Cipher, mais Marie et Jordan refusent de se battre. Pendant ce temps, Cate tente de faire avouer Cipher devant la caméra, affirmant que ses pouvoirs sont guéris et plus sensibles que jamais, lui permettant d’apprendre qu’il est humain. Elle utilise cette information pour le menacer d’arrêter le combat, mais Cipher arrête de jouer le jeu et avoue qu’il sait qu’il y a une caméra.

Il s’avère que Marie avait tort, car Cipher a bien des pouvoirs. Il a la capacité de contrôler les autres et force Jordan à attaquer Marie sur le ring durant leur combat. Elle ne riposte pas, mais elle met en action la leçon que Cipher a essayé de lui enseigner, en faisant léviter Jordan sans que Jordan explose et elle semble gagner le combat. La scène tendue oblige non seulement Marie à s’améliorer, mais la révélation inattendue des capacités de Cipher fait monter les enjeux, car ses pouvoirs le rendent presque impossible à battre.

Et il y a maintenant la question de savoir pourquoi Marie ne peut pas sentir le Composé V en lui, ce qui rend Cipher encore plus mystérieux. Les Gardiens de Godolkin n’ont donc pas appris grand-chose et le danger auquel ils sont confrontés s’est accru.

Gen V saison 2, c’est chaque mercredi sur Prime Video.

Crédit ©Prime Video