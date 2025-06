Ironheart : Ryan Coogler tease une connexion à Avengers Doomsday

Ryan Coogler et la star de la série Ironheart Dominique Thorne teasent une connexion à Avengers Doomsday.

La série Marvel Ironheart arrive enfin cette semaine sur Disney+. Une série spin-off de Black Panther qui, à l’origine, n’était pas nécessairement dans les projets de Ryan Coogler. Mais une fois que l’équipe de Marvel l’a approché à ce sujet, l’avenir du personnage dans le MCU était gravé dans le marbre.

« Non, non, j’aime avancer les choses une étape à la fois », a déclaré Coogler à Deadline sur le tapis rouge lors de l’avant-première à Los Angeles de la série Disney+ qui s’est tenue au théâtre El Capitan ce lundi 23 juin.

Le personnage de Riri Williams, incarné par Dominique Thorne, a fait ses débuts dans Wakanda Forever en tant que jeune prodige de la technologie et protégée de Shuri (Letitia Wright).

Coogler explique qu’au départ, Riri est apparue comme une « nuisance pour Shuri », quelqu’un qui pouvait montrer sa croissance alors que Shuri remplissait un rôle de « mentor » et de « grande sœur ». Ce n’est que lorsque l’équipe créative était « en cours » sur le film qu’il a été approché par ses collègues producteurs exécutifs d’Ironheart, Brad Winderbaum et Zoie Nagelhout, à propos d’une série.

« C’était évidemment compliqué de vouloir nous assurer que nous laissions suffisamment de place pour établir qui était Riri, mais cela a été tellement excitant », a déclaré Coogler.

La série sert également de terrain au MCU pour explorer encore plus la rencontre entre technologie et magie spectrale via le personnage méchant The Hood (Anthony Ramos), un criminel de bas niveau qui tombe sur une cape magique alimentée par les mêmes forces représentées dans Doctor Strange.

« C’est tellement fou de sortir ça maintenant, à l’heure où l’IA est au premier plan de tous les esprits, où l’éthique technologique est au premier plan de tous les esprits », a noté Coogler, « mais aussi – nous ne savions pas que ce serait Dr. Doom et les Avengers quand nous avons commencé, mais c’est un gars de l’édition qui est surtout connu pour fusionner la technologie et la magie, donc c’est un excellent échantillon de choses qui vont arriver dans ce qui sera probablement le plus grand film dans l’histoire de Marvel. »

Pour sa part, Thorne a expliqué comment son personnage qui est une scientifique et spécialiste des nouvelles technologies gérera le « côté plus mystique des choses ».

Elle confie : « Nous voyons certainement sa famille, sa mère essaie en quelque sorte de l’accueillir dans cela d’une manière très rudimentaire et aussi d’une manière très spirituelle qui ne l’intéresse pas du tout, donc je pense que c’est un voyage hilarant et aussi un voyage vraiment tentant que nous la voyons faire une fois qu’elle réalise toute l’étendue et les capacités du côté magique du monde. »

Ironheart démarre ce 25 juin sur Disney+ avec les trois premiers épisodes.

Source : Deadline / Crédit ©Disney+