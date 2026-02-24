X-Files : Hulu commande un pilote pour reboot par Ryan Coogler

Le reboot de X-Files par Ryan Coogler obtient une commande de pilote pour Hulu, avec Danielle Deadwyler dans le rôle principal.

La quête de la vérité est relancée. Le reboot de X-Files, projet de longue date de Ryan Coogler, a reçu le feu vert de Hulu pour la production d’un pilote. Danielle Deadwyler (The Piano Lesson) tiendra l’un des rôles principaux dans cette production d’Onyx Collective et 20th Television.

La nouvelle série suit deux agents du FBI, décorés mais très différents qui nouent une amitié improbable lorsqu’ils sont affectés à une division longtemps fermée, consacrée aux affaires de phénomènes inexpliqués.

Le réalisateur de Sinners, Ryan Coogler, est à l’écriture et à la réalisation du pilote de ce nouveau X-Files, tandis que Jennifer Yale (The Copenhagen Test) sera la showrunner.

Yale est aussi productrice exécutive aux côtés de Chris Carter, créateur de la série X-Files originale, ainsi que de Coogler, Sev Ohanian et Zinzi Coogler de Proximity Media. Simone Harris, de la même société, est coproductrice exécutive. Le casting du pilote est assuré par Francine Maisler, directrice de casting de Sinners.

Danielle Deadwyler sera à l’affiche de la nouvelle série comique de HBO, Rooster, aux côtés de Steve Carell, Charly Clive et Phil Dunster. On la verra également dans la saison 3 d’Euphoria et dans The Saviors, un thriller comique noir américain réalisé par Kevin Hamedani. Plus récemment, elle a joué dans The Woman in the Yard, dont elle était également productrice exécutive, sous la direction de Jaume Collet-Serra.

Trois ans de développement

Cela fait trois ans que Coogler tente de mettre ce projet sur pied. Un projet qui fait partie du deal exclusif de cinq ans conclu entre Coogler et Disney. Si cela a mis du temps à se concrétiser, c’est parce que le réalisateur était occupé par Sinners, grand favori des Oscars avec un nombre record de 16 nominations, et d’autres projets, dont Ironheart pour Disney+.

Carter a révélé pour la première fois lors d’une interview podcast en 2023 avoir discuté avec Coogler, qui allait « relancer X-Files avec une distribution diversifiée », ajoutant : « Il a du pain sur la planche, car nous avons exploré un vaste territoire.»

Coogler a confirmé le projet et sa participation lors d’une apparition dans un podcast en avril dernier : « J’en suis impatient depuis longtemps et je suis ravi de m’y remettre. Certains épisodes, si nous faisons bien notre travail, seront vraiment terrifiants », a-t-il déclaré, ajoutant : « Nous allons essayer de créer quelque chose d’exceptionnel, qui plaise vraiment aux vrais fans de X-Files, et peut-être d’en attirer de nouveaux.»

Dans cette même interview, Coogler a également révélé avoir parlé de ce reboot avec Gillian Anderson, l’actrice principale de la série originale X-Files.

La série originale X-Files de Carter mettait en vedette Gillian Anderson et David Duchovny dans les rôles des agents spéciaux du FBI Dana Scully et Fox Mulder, chargés d’enquêter sur des affaires impliquant des phénomènes paranormaux.

Diffusée pour la première fois sur la chaîne Fox en 1993 (et à partir de 1994 sur M6 en France sous le nom X-Files : Aux Frontières du réel), la série a duré neuf saisons. Deux longs métrages en ont découlé : X-Files (1998) et X-Files : I Want to Believe (2008), ainsi qu’une nouvelle saison en 2016, également diffusée sur Fox pendant deux saisons.

En plus de ce reboot de X-Files, Hulu développe également le reboot d’une autre série culte des années 90, Buffy contre les vampires, relancée par Chloé Zhao, avec pilote déjà commandé.

Source : Deadline / Crédit ©DR