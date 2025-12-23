Stranger Things saison 5 : Durées des épisodes finaux dévoilées

Découvrez le détail des durées des derniers épisodes de la série Stranger Things.

Il y a peu, la durée du final de Stranger Things avait fuité alors que l’épisode sera projeté dans certaines salles de cinéma en Amérique du Nord. Cela étant, il semble que ce n’était pas tout à fait juste, à quelques minutes près. Aujourd’hui, les durées des épisodes qui mèneront à ce final ont enfin été dévoilées.

Après la sortie du Volume 1 le 26 novembre dernier, la série revient avec ses chapitres finaux pour les fêtes de fin d’année. Le Volume 2 sera disponible le jour de Noël, suivi du final de la série le soir du Nouvel An. Chaque épisode dure toujours plus d’une heure.

Voici le détail des quatre derniers épisodes :

Épisode 5 – « Shock Jock » : 1 heure et 8 minutes

: 1 heure et 8 minutes Épisode 6 – « Escape from Camazotz » : 1 heure et 15 minutes

: 1 heure et 15 minutes Épisode 7 – « The Bridge » : 1 heure et 6 minutes

: 1 heure et 6 minutes Épisode 8 – « The Rightside Up » (Final de la série) : 2 heures et 8 minutes

Cela signifie que le Volume 2 est globalement légèrement plus court que le Volume 1, contredisant ainsi les rumeurs et les différents rapports antérieurs qui laissaient entendre que chaque épisode restant durerait entre 90 minutes et deux heures.

Ces suppositions étaient probablement alimentées par la saison 4, qui avait notamment opté pour des épisodes d’une durée comparable à celle d’un film, en particulier le final de deux heures et vingt-deux minutes.

Le casting de cette saison finale de Stranger Things comprend Winona Ryder dans le rôle de Joyce Byers, David Harbour dans celui de Jim Hopper, Millie Bobby Brown dans celui d’Eleven, Finn Wolfhard dans celui de Mike Wheeler, Gaten Matarazzo dans celui de Dustin Henderson, Caleb McLaughlin dans celui de Lucas Sinclair, Noah Schnapp dans celui de Will Byers, Sadie Sink dans celui de Max Mayfield, Natalia Dyer dans celui de Nancy Wheeler, Charlie Heaton dans celui de Jonathan Byers, Joe Keery dans celui de Steve Harrington, Maya Hawke dans celui de Robin Buckley, Priah Ferguson dans celui d’Erica Sinclair, Brett Gelman dans celui de Murray, Jamie Campbell Bower dans celui de Vecna, Cara Buono dans celui de Karen Wheeler, Amybeth McNulty dans celui de Vickie, Nell Fisher dans celui de Holly Wheeler, Jake Connelly dans celui de Derek Turnbow, Alex Breauxas dans celui du lieutenant Akers et Linda Hamilton dans celui du Dr Kay.

La deuxième partie de la saison 5 de Stranger Things sera diffusée à partir du 25 décembre, et l’épisode final arrivera le 31 décembre 2025 sur Netflix.

Crédit ©Netflix