Buffy Contre les Vampires : Mort de Nicholas Brendon alias Alex

Nicholas Brendon, l’inoubliable Alex de Buffy contre les vampires, est mort à l’âge de 54 ans.

L’acteur américain Nicholas Brendon, mondialement connu pour son rôle d’Alex Harris (Xander en VO) dans la série culte Buffy contre les vampires, est décédé à l’âge de 54 ans. L’information a été confirmée par un proche à Deadline, puis officialisée par un communiqué de sa famille publié sur les réseaux sociaux.

Selon cette annonce, Nicholas Brendon est mort dans son sommeil, de causes naturelles. Sa disparition a suscité une vive émotion parmi les fans de la série et au sein de l’industrie télévisuelle américaine, où l’acteur avait marqué toute une génération à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

Diffusée entre 1997 et 2003, Buffy contre les vampires est devenue une œuvre majeure de la culture populaire. Nicholas Brendon y incarnait Alex Harris, membre sans pouvoirs du célèbre « Scooby Gang » et ami indéfectible de Buffy Summers, interprétée par Sarah Michelle Gellar. Présent durant les sept saisons de la série, son personnage, mêlant humour, autodérision et fragilité, occupait une place essentielle dans l’équilibre du récit.

Après la fin de Buffy, l’acteur a poursuivi sa carrière à la télévision avec des rôles dans Kitchen Confidential, aux côtés de Bradley Cooper, ainsi que des apparitions remarquées dans Criminal Minds, Private Practice ou Faking It. Il a également tourné dans plusieurs films, parmi lesquels Psycho Beach Party, Demon Island ou Coherence.

Dans son communiqué, la famille de Nicholas Brendon dit sa profonde douleur face à la perte d’un frère et d’un fils. Elle rappelle que, si le public le connaît principalement pour ses rôles à l’écran, l’acteur s’était récemment découvert une véritable passion pour la peinture et l’art, domaines dans lesquels il s’investissait avec enthousiasme et qu’il aimait partager avec ses proches et ses fans.

Le texte évoque un homme passionné, sensible et animé par un besoin constant de création, dont l’expression artistique constituait l’un des reflets les plus sincères de sa personnalité. La famille précise également que, malgré des difficultés connues par le passé, Nicholas Brendon suivait un traitement médical et se montrait confiant et tourné vers l’avenir au moment de son décès. Elle conclut en demandant le respect de la vie privée durant le deuil et en remerciant le public pour les nombreux témoignages de soutien reçus.

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À la suite de l’annonce de sa mort, plusieurs acteurs de Buffy contre les vampires ont tenu à rendre hommage à Nicholas Brendon sur les réseaux sociaux. Alyson Hannigan, qui incarnait Willow Rosenberg, a partagé un message empreint d’émotion, saluant « des années de rires et d’amour » et évoquant avec tendresse le souvenir de son partenaire de jeu, qu’elle surnommait « Nicky ».

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Emma Caulfield, interprète d’Anya, l’amour tumultueux d’Alex dans la série, a également exprimé sa peine. Dans un message publié en ligne, l’actrice a confié avoir « le cœur lourd », partageant une vidéo issue de l’épisode musical Once More, With Feeling comme un hommage provisoire à leur complicité à l’écran. D’autres membres du casting ont relayé leur tristesse, rappelant l’attachement durable qui liait les acteurs, bien au-delà de la fin de la série.

Au fil des années, Nicholas Brendon avait également fait parler de lui en dehors des plateaux de tournage en raison de problèmes personnels, notamment liés à sa santé et à des démêlés avec la justice, largement relayés par la presse américaine. L’acteur avait lui-même reconnu avoir traversé des périodes compliquées, marquées par des troubles et des comportements ayant conduit à plusieurs arrestations. Ces épisodes avaient contribué à fragiliser sa carrière, tout en l’amenant à évoquer publiquement ses difficultés et sa volonté de se soigner.

Le décès de Brendon intervient plus d’un an après la perte de Michelle Trachtenberg, autre figure bien connue des fans de Buffy.

Crédit ©Fox/Disney/DR / Source : Deadline