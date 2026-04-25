The Boys : Gen V annulée et Vought Rising confirmée

Amazon Prime Video annule Gen V après deux saisons mais confirme Vought Rising, prochaine série spin-off de The Boys pour 2027.

Triste nouvelle pour les fans de Gen V, la série n’aura pas de saison 3.

Cette nouvelle, qui survient six mois après la fin de la saison 2 de la série dramatique pour jeunes adultes se déroulant à l’école superhéros de l’université Godolkin, était malheureusement attendue.

Asa Germann, l’un des acteurs principaux de Gen V, a récemment décroché un rôle régulier dans une autre série diffusée en streaming, Frisco King, sur Paramount+.

Alors que Gen V est terminée et que la série mère The Boys s’achève après cinq saisons le 20 mai, la franchise se poursuit avec le spin-off Vought Rising, dont le lancement est prévu pour 2027.

Avec l’intégration de l’univers cinématographique Vought (VCU), des personnages de Gen V apparaissent dans la cinquième saison de The Boys, qui incorpore également des personnages et d’autres éléments de Vought Rising.

Cette intégration (même si très légère) a été amorcée dans le final de la saison 2 de Gen V, où des super-héros sont recrutés par Annie January (Erin Moriarty) de The Boys pour la résistance contre la dictature du Protecteur, un élément central du chapitre final de la série.

« Bien que nous aurions aimé prolonger l’aventure d’une saison supplémentaire à Godolkin, nous sommes déterminés à poursuivre les histoires des personnages de Gen V dans la saison 5 de The Boys et dans d’autres projets du VCU à venir », ont déclaré les producteurs exécutifs de la franchise, Eric Kripke et Evan Goldberg. « Vous les reverrez. »

Notez aussi qu’outre Vought Rising, The Boys : Mexico reste en développement actif.

La série Gen V a connu un démarrage fulgurant, obtenant son renouvellement pour une deuxième saison en plein milieu de la première. La série a été frappée par une tragédie : l’un de ses acteurs principaux, Chance Perdomo, est décédé dans un accident de moto alors qu’il se rendait sur le plateau de tournage en mars 2024. La production de la deuxième saison a donc été retardée.

La saison 2 mettait en vedette Jaz Sinclair dans le rôle de Marie Moreau, Lizze Broadway dans celui d’Emma Meyer, Maddie Phillips dans celui de Cate Dunlap, London Thor et Derek Luh dans celui de Jordan Li, Germann dans celui de Sam Riordan, Sean Patrick Thomas dans celui de Polarity et Hamish Linklater dans celui de Dean Cipher.

Jensen Ackles et Aya Cash seront les têtes d’affiche et les producteurs de Vought Rising, dans laquelle ils reprendront leurs rôles respectifs de Petit Soldat et Stormfront, tirés de The Boys.

« C’est une intrigue policière tordue qui explore les origines de Vought dans les années 1950, les premiers exploits de Soldier Boy et les manœuvres diaboliques d’une super-héroïne connue des fans sous le nom de Stormfront, nommée alors Clara Vought », ont déclaré Kripke et le showrunner Paul Grellong aux fans lors du Comic-Con 2024. « Nous sommes impatients de vous époustoufler et de vous tourmenter avec cette saga sulfureuse et macabre, baignée de sang et de Composé V. »

Au casting : Mason Dye (Stranger Things), Kiki Layne (The Old Guard 2), Elizabeth Posey, Will Hochman (Blue Bloods), Jorden Myrie (Sherwood), Nicolò Pasetti (Bel Canto), Ricky Staffieri (The Bear) et Brian J. Smith (Sense8), Cecily Strong (Sschmigaddon), Mark Pellegrino, Eric Johnson, Annie Shapero, Raphael Sbarge, Romi Shraiter, Aaron Douglas et David Hewett, James Wolk (Watchmen), Dylan Arnold (Lady in the Lake), Josh Randall (Station 19) et Chad Willett (Supernatural).

Thomas Godolkin, interprété par Ethan Slater, fondateur de « God U » et introduit dans la saison 2 de Gen V, pourrait faire une apparition plus tard dans Vought Rising.

Source : Deadline / Crédit ©Prime Video