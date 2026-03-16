Oscars 2026 : Une Bataille Après L’Autre sacré meilleur film

Découvrez les lauréats des Oscars 2026 avec notamment Une Bataille Après L’Autre sacré meilleur film
La 98è cérémonie des Oscars, présentée par Conan O’Brien, s’est déroulée cette nuit en direct de Los Angeles et diffusée sur Disney+. Dès sa sortie, Une Bataille Après l’Autre fut un favori instantané, mais Sinners s’est montré être un concurrent tout aussi sérieux avec un record de 16 nominations.
Cela étant dit, c’est Une Bataille Après l’Autre qui a été sacré meilleur film et est reparti avec 6 statuettes dont meilleur réalisation et meilleur scénario adapté pour Paul Thomas Anderson, meilleur second rôle pour Sean Penn ou encore meilleur casting et meilleur montage.
Cela étant dit, Sinners s’en sort très bien avec l’Oscar du meilleur scénario original écrit par Ryan Coogler, celui de la meilleure photo (Autumn Durald Arkapaw est la première femme à remporter ce prix), meilleure musique originale pour Ludwig Goransson et après son Actor Award, Michael B. Jordan remporte l’Oscar du meilleur acteur.
Frankenstein n’est pas reparti les mains vides puisque le film de Guillermo Del Toro remporte plusieurs prix techniques, à savoir meilleur maquillage et coiffure, meilleurs costumes et meilleurs décors.
Le film K-Pop Demon Hunters remporte sans surprise les Oscars de la meilleure chanson ainsi que celui du meilleur film d’animation.
Valeur Sentimentale a été sacré meilleur film en langue étrangère, F1 repart avec l’Oscar du meilleur son et comme toujours, la saga Avatar a l’Oscar des meilleurs effets visuels.
Pour finir, on notera aussi la victoire du court-métrage français Deux Personnes échangeant de la salive, produite par Isabelle Huppert et Julianne Moore.
La liste des lauréats est à voir ci-dessous.
Oscars 2026 – Palmarès
Meilleur film
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Une Bataille après l’autre
L’Agent secret
Valeur sentimentale
Sinners
Train Dreams
Meilleure réalisation
Chloe Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supreme
Paul Thomas Anderson, Une Bataille après l’autre
Ryan Coogler, Sinners
Joachim Trier, Valeur sentimentale
Meilleur acteur
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Wagner Moura, L’Agent secret
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leoardo DiCaprio, Une Bataille après l’autre
Meilleure actrice
Jesse Buckley, Hamnet
Rose Byrne, Si J’en avais la Force
Renata Reinsve, Valeur sentimentale
Kate Hudson, Sur un air de blues
Emma Stone, Bugonia
Meilleure actrice dans un second rôle
Elle Fanning, Valeur sentimentale
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valeur sentimentale
Amy Madigan, Évanouis
Teyana Taylor, Une Bataille après l’autre
Wumni Mosaku, Sinners
Meilleur acteur dans un second rôle
Benicio del Toro, Une Bataille après l’autre
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Sinners
Sean Penn, Une Bataille après l’autre
Stellan Skarsgard, Valeur sentimentale
Meilleur scénario original
Blue Moon
Marty Supreme
Sinners
Un simple accident
Valeur Sentimentale
Meilleur scénario adapté
Bugonia
Une Bataille après l’autre
Hamnet
Frankenstein
Train Dreams
Meilleur film d’animation
Arco
Elio
K-Pop Demon Hunters
Little Amelie or The Rain Character
Zootopia 2
Meilleur casting
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
L’Agent Secret
Une Bataille après l’autre
Meilleurs décors
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Une Bataille après l’autre
Sinners
Meilleure Photo
Frankenstein
Marty Supreme
Une Bataille après l’autre
Sinners
Train Dreams
Meilleurs Costumes
Avatar
Hamnet
Frankenstein
Sinners
Marty Supreme
Meilleur Montage
F1
Marty Supreme
Une Bataille après l’autre
Sinners
Sentimental Value
Meilleurs Maquillage et coiffure
Kokuho
Frankenstein
Sinners
Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Meilleur Son
F1
Frankenstein
Une Bataille après l’autre
Sinners
Sirat
Effets Visuels
Avatar De Feu et de Cendres
F1
Jurassic World Rebirth
Lost Bus
Sinners
Meilleure musique originale de film
Bugonia
Frankenstein
Sinners
Une Bataille après l’autre
Hamnet
Meilleure chanson originale
“Dear Me”, Diane Warren : Relentless
“Sweet Dream of Joy,” Viva Verdi
“Golden,” K-Pop Demon Hunters
“I Lied to You,” Sinners
“Train Dreams,” Train Dreams
Meilleur film en langue étrangère
Un Simple accident, France
L’Agent secret, Brésil
Valeur sentimentale, Norvège
Sirat, Espagne
La Voix de Hind Rajab, Tunisie
Meilleur Documentaire
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Meilleur Court-Métrage Documentaire
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: « Were and Are Gone »
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Meilleur Court-Métrage
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
Ex aequo : The Singers
Ex aequo : Deux Personnes qui échangent de la salive
Meilleur Court-Métrage d’animation
Papillon
Forevergreen
La Jeune Fille qui pleurait des Perles
Retirement Plan
The Three Sisters
Crédit ©Getty Images / Disney
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