Oscars 2026 : Une Bataille Après L’Autre sacré meilleur film

Découvrez les lauréats des Oscars 2026 avec notamment Une Bataille Après L’Autre sacré meilleur film

La 98è cérémonie des Oscars, présentée par Conan O’Brien, s’est déroulée cette nuit en direct de Los Angeles et diffusée sur Disney+. Dès sa sortie, Une Bataille Après l’Autre fut un favori instantané, mais Sinners s’est montré être un concurrent tout aussi sérieux avec un record de 16 nominations.

Cela étant dit, c’est Une Bataille Après l’Autre qui a été sacré meilleur film et est reparti avec 6 statuettes dont meilleur réalisation et meilleur scénario adapté pour Paul Thomas Anderson, meilleur second rôle pour Sean Penn ou encore meilleur casting et meilleur montage.

Cela étant dit, Sinners s’en sort très bien avec l’Oscar du meilleur scénario original écrit par Ryan Coogler, celui de la meilleure photo (Autumn Durald Arkapaw est la première femme à remporter ce prix), meilleure musique originale pour Ludwig Goransson et après son Actor Award, Michael B. Jordan remporte l’Oscar du meilleur acteur.

Frankenstein n’est pas reparti les mains vides puisque le film de Guillermo Del Toro remporte plusieurs prix techniques, à savoir meilleur maquillage et coiffure, meilleurs costumes et meilleurs décors.

Le film K-Pop Demon Hunters remporte sans surprise les Oscars de la meilleure chanson ainsi que celui du meilleur film d’animation.

Valeur Sentimentale a été sacré meilleur film en langue étrangère, F1 repart avec l’Oscar du meilleur son et comme toujours, la saga Avatar a l’Oscar des meilleurs effets visuels.

Pour finir, on notera aussi la victoire du court-métrage français Deux Personnes échangeant de la salive, produite par Isabelle Huppert et Julianne Moore.

La liste des lauréats est à voir ci-dessous.

Oscars 2026 – Palmarès

Meilleur film

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Une Bataille après l’autre

L’Agent secret

Valeur sentimentale

Sinners

Train Dreams

Meilleure réalisation

Chloe Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, Une Bataille après l’autre

Ryan Coogler, Sinners

Joachim Trier, Valeur sentimentale

Meilleur acteur

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, L’Agent secret

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leoardo DiCaprio, Une Bataille après l’autre

Meilleure actrice

Jesse Buckley, Hamnet

Rose Byrne, Si J’en avais la Force

Renata Reinsve, Valeur sentimentale

Kate Hudson, Sur un air de blues

Emma Stone, Bugonia

Meilleure actrice dans un second rôle

Elle Fanning, Valeur sentimentale

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valeur sentimentale

Amy Madigan, Évanouis

Teyana Taylor, Une Bataille après l’autre

Wumni Mosaku, Sinners

Meilleur acteur dans un second rôle

Benicio del Toro, Une Bataille après l’autre

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Sean Penn, Une Bataille après l’autre

Stellan Skarsgard, Valeur sentimentale

Meilleur scénario original

Blue Moon

Marty Supreme

Sinners

Un simple accident

Valeur Sentimentale

Meilleur scénario adapté

Bugonia

Une Bataille après l’autre

Hamnet

Frankenstein

Train Dreams

Meilleur film d’animation

Arco

Elio

K-Pop Demon Hunters

Little Amelie or The Rain Character

Zootopia 2

Meilleur casting

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

L’Agent Secret

Une Bataille après l’autre

Meilleurs décors

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Une Bataille après l’autre

Sinners

Meilleure Photo

Frankenstein

Marty Supreme

Une Bataille après l’autre

Sinners

Train Dreams

Meilleurs Costumes

Avatar

Hamnet

Frankenstein

Sinners

Marty Supreme

Meilleur Montage

F1

Marty Supreme

Une Bataille après l’autre

Sinners

Sentimental Value

Meilleurs Maquillage et coiffure

Kokuho

Frankenstein

Sinners

Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Meilleur Son

F1

Frankenstein

Une Bataille après l’autre

Sinners

Sirat

Effets Visuels

Avatar De Feu et de Cendres

F1

Jurassic World Rebirth

Lost Bus

Sinners

Meilleure musique originale de film

Bugonia

Frankenstein

Sinners

Une Bataille après l’autre

Hamnet

Meilleure chanson originale

“Dear Me”, Diane Warren : Relentless

“Sweet Dream of Joy,” Viva Verdi

“Golden,” K-Pop Demon Hunters

“I Lied to You,” Sinners

“Train Dreams,” Train Dreams

Meilleur film en langue étrangère

Un Simple accident, France

L’Agent secret, Brésil

Valeur sentimentale, Norvège

Sirat, Espagne

La Voix de Hind Rajab, Tunisie

Meilleur Documentaire

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Meilleur Court-Métrage Documentaire

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: « Were and Are Gone »

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Meilleur Court-Métrage

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

Ex aequo : The Singers

Ex aequo : Deux Personnes qui échangent de la salive

Meilleur Court-Métrage d’animation

Papillon

Forevergreen

La Jeune Fille qui pleurait des Perles

Retirement Plan

The Three Sisters

Crédit ©Getty Images / Disney