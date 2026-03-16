Oscars 2026 : Une Bataille Après L’Autre sacré meilleur film

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Découvrez les lauréats des Oscars 2026 avec notamment Une Bataille Après L’Autre sacré meilleur film

La 98è cérémonie des Oscars, présentée par Conan O’Brien, s’est déroulée cette nuit en direct de Los Angeles et diffusée sur Disney+. Dès sa sortie, Une Bataille Après l’Autre fut un favori instantané, mais Sinners s’est montré être un concurrent tout aussi sérieux avec un record de 16 nominations.

Cela étant dit, c’est Une Bataille Après l’Autre qui a été sacré meilleur film et est reparti avec 6 statuettes dont meilleur réalisation et meilleur scénario adapté pour Paul Thomas Anderson, meilleur second rôle pour Sean Penn ou encore meilleur casting et meilleur montage.

Cela étant dit, Sinners s’en sort très bien avec l’Oscar du meilleur scénario original écrit par Ryan Coogler, celui de la meilleure photo (Autumn Durald Arkapaw est la première femme à remporter ce prix), meilleure musique originale pour Ludwig Goransson et après son Actor Award, Michael B. Jordan remporte l’Oscar du meilleur acteur.

Frankenstein n’est pas reparti les mains vides puisque le film de Guillermo Del Toro remporte plusieurs prix techniques, à savoir meilleur maquillage et coiffure, meilleurs costumes et meilleurs décors.

Le film K-Pop Demon Hunters remporte sans surprise les Oscars de la meilleure chanson ainsi que celui du meilleur film d’animation.

Valeur Sentimentale a été sacré meilleur film en langue étrangère, F1 repart avec l’Oscar du meilleur son et comme toujours, la saga Avatar a l’Oscar des meilleurs effets visuels.

Pour finir, on notera aussi la victoire du court-métrage français Deux Personnes échangeant de la salive, produite par Isabelle Huppert et Julianne Moore.

La liste des lauréats est à voir ci-dessous.

Oscars 2026 – Palmarès

Meilleur film

Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Une Bataille après l’autre
L’Agent secret
Valeur sentimentale
Sinners
Train Dreams

Meilleure réalisation

Chloe Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supreme
Paul Thomas Anderson, Une Bataille après l’autre
Ryan Coogler, Sinners
Joachim Trier, Valeur sentimentale

Meilleur acteur

Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Wagner Moura, L’Agent secret
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leoardo DiCaprio, Une Bataille après l’autre

Meilleure actrice

Jesse Buckley, Hamnet
Rose Byrne, Si J’en avais la Force
Renata Reinsve, Valeur sentimentale
Kate Hudson, Sur un air de blues
Emma Stone, Bugonia

Meilleure actrice dans un second rôle

Elle Fanning, Valeur sentimentale
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valeur sentimentale
Amy Madigan, Évanouis
Teyana Taylor, Une Bataille après l’autre
Wumni Mosaku, Sinners

Meilleur acteur dans un second rôle

Benicio del Toro, Une Bataille après l’autre
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Sinners
Sean Penn, Une Bataille après l’autre
Stellan Skarsgard, Valeur sentimentale

Meilleur scénario original

Blue Moon
Marty Supreme
Sinners
Un simple accident
Valeur Sentimentale

Meilleur scénario adapté

Bugonia
Une Bataille après l’autre
Hamnet
Frankenstein
Train Dreams

Meilleur film d’animation

Arco
Elio
K-Pop Demon Hunters
Little Amelie or The Rain Character
Zootopia 2

Meilleur casting

Hamnet
Marty Supreme
Sinners
L’Agent Secret
Une Bataille après l’autre

Meilleurs décors

Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Une Bataille après l’autre
Sinners

Meilleure Photo

Frankenstein
Marty Supreme
Une Bataille après l’autre
Sinners
Train Dreams

Meilleurs Costumes

Avatar
Hamnet
Frankenstein
Sinners
Marty Supreme

Meilleur Montage

F1
Marty Supreme
Une Bataille après l’autre
Sinners
Sentimental Value

Meilleurs Maquillage et coiffure

Kokuho
Frankenstein
Sinners
Smashing Machine
The Ugly Stepsister

Meilleur Son

F1
Frankenstein
Une Bataille après l’autre
Sinners
Sirat

Effets Visuels

Avatar De Feu et de Cendres
F1
Jurassic World Rebirth
Lost Bus
Sinners

Meilleure musique originale de film

Bugonia
Frankenstein
Sinners
Une Bataille après l’autre
Hamnet

Meilleure chanson originale

“Dear Me”, Diane Warren : Relentless
“Sweet Dream of Joy,” Viva Verdi
“Golden,” K-Pop Demon Hunters
“I Lied to You,” Sinners
“Train Dreams,” Train Dreams

Meilleur film en langue étrangère

Un Simple accident, France
L’Agent secret, Brésil
Valeur sentimentale, Norvège
Sirat, Espagne
La Voix de Hind Rajab, Tunisie

Meilleur Documentaire

The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor

Meilleur Court-Métrage Documentaire

All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: « Were and Are Gone »
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness

Meilleur Court-Métrage

Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
Ex aequo : The Singers 
Ex aequo : Deux Personnes qui échangent de la salive

Meilleur Court-Métrage d’animation

Papillon
Forevergreen
La Jeune Fille qui pleurait des Perles
Retirement Plan
The Three Sisters

Crédit ©Getty Images / Disney

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