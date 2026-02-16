Spirit Awards 2026 : Rose Byrne, Train Dreams, Adolescence grands gagnants

Le film Train Dreams, la mini-série Adolescence et Rose Byrne repartent grands gagnants des Spirit Awards 2026, cérémonie qui récompense le meilleur des productions indépendantes.

Les Film Independent Spirit Awards 2026, qui célèbrent les meilleurs films et séries télévisées indépendants de l’année écoulée, ont été annoncés cette nuit dans une cérémonie animée par Ego Nwodin, ancienne du Saturday Night Live. Cette cérémonie est aussi un bon indicateur des gagnants possibles aux Oscars à venir.

Pour être éligible aux Spirit Awards, le budget d’un film ne doit pas dépasser 30 millions de dollars après déduction des incitations fiscales. Parmi les films ayant récemment remporté un prix prestigieux et dont le succès coïncide avec celui du Meilleur Film aux Oscars, on peut citer Nomadland, Everything Everywhere All at Once ou encore Anora.

Cette année, c’est le film Train Dreams de Netflix (jusqu’ici assez discret dans les récompenses) qui a remporté le prix principal, ainsi que les prix du Meilleur Réalisateur (Clint Bentley) et de la Meilleure Photographie. Le film Sorry Baby a également fait sensation avec les prix de meilleur scénario pour Eva Victor et meilleur performance dans un second rôle pour Naomi Ackie.

Notez que Rose Byrne se rapproche de plus en plus de l’Oscar en remportant le prix de la meilleure performance pour Si J’en avais la Force.

Dans les catégories télévisées, la série Adolescence, chouchou des Emmys et des Golden Globes, a raflé tous les prix, remportant chacun des quatre prix dans lesquels elle était nommée. La série Chief of War d’Apple TV se distingue avec le prix du meilleur ensemble.

Films

MEILLEUR SCÉNARIO

Eva Victor, Sorry, Baby

MEILLEUR DOCUMENTAIRE

The Perfect Neighbor

Réalisatrice : Geeta Gandbhir

Producteurs : Gandbhir, Sam Bisbee, Nikon Kwantu, Alisa Payne

MEILLEUR FILM INTERNATIONAL

L’Agent Secret (Brésil)

Réalisateur/Scénariste : Kleber Mendonça Filho

MEILLEUR PREMIER SCÉNARIO

Alex Russell, Lurker

MEILLEURE INTERPRÉTATION DANS UN SECOND RÔLE

Naomi Ackie, Sorry, Baby

PRIX JOHN CASSAVETES

Esta Isla

Réalisateurs/Scénaristes/Producteurs : Cristian Carretero, Lorraine Jones Molina

Scénariste : Kisha Tikina Burgos

MEILLEUR MONTAGE

Sofía Subercaseaux, The Testament of Ann Lee

MEILLEURE PHOTOGRAPHIE

Adolpho Veloso, Train Dreams

RÉVÉLATION CINÉMATOGRAPHIQUE

Kayo Martin, The Plague

MEILLEUR PREMIER FILM

Lurker

Réalisateur : Alex Russell

Producteurs : Galen Core, Archie Madekwe, Marc Marrie, Charlie McDowell, Francesco Melzi D’Eril, Duncan Montgomery, Alex Orlovsky, Olmo Schnabel, Jack Selby

MEILLEURE RÉALISATION

Clint Bentley, Train Dreams

MEILLEURE INTERPRÉTATION

Rose Byrne, Si J’en Avais la Force

MEILLEUR FILM

Train Dreams

Producteurs : Michael Heimler, Will Janowitz, Marissa McMahon, Ashley Schlaifer, Teddy Schwarzman

PRIX ROBERT ALTMAN

Marche ou Crève

Réalisateur : Francis Lawrence

Directeur de casting : Rich Delia

Distribution : Judy Greer, Mark Hamill, Cooper Hoffman, David Jonsson, Tut Nyuot, Joshua Odjick, Charlie Plummer, Ben Wang, Garrett Wareing

PRIX RÉVÉLATION

Tatti Ribeiro, réalisatrice de Valentina

PRIX PLUS VRAI QUE LA FICTION

Rajee Samarasinghe, réalisateur de Your Touch Makes Others Invisible

PRIX DES PRODUCTEURS

Tony Yang

Télévision

MEILLEURE INTERPRÉTATION DANS UN SECOND RÔLE DANS UNE NOUVELLE SÉRIE

Erin Doherty, Adolescence

MEILLEURE RÉVÉLATION DANS UNE NOUVELLE SÉRIE

Owen Cooper, Adolescence

MEILLEURE NOUVELLE SÉRIE

Adolescence

Créateurs/Producteurs exécutifs Producteurs : Jack Thorne, Stephen Graham

Producteurs exécutifs : Philip Barantini, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Nina Wolarsky, Hannah Walters, Mark Herbert, Emily Feller

Coproducteurs exécutifs : Carina Sposato, Niall Shamma, Peter Balm

MEILLEURE NOUVELLE SÉRIE NON SCÉNARISÉE OU DOCUMENTAIRE

Pee-wee as Himself

Producteurs exécutifs : Matt Wolf, Emma Tillinger Koskoff, Ronald Bronstein, Eli Bush, Benny Safdie, Josh Safdie, Paul Reubens, Candace Tomarken, Kyle Martin, Nancy Abraham, Lisa Heller, Sara Rodriguez

MEILLEURE INTERPRÉTATION DANS UN RÔLE PRINCIPAL DANS UNE NOUVELLE SÉRIE SCÉNARISÉE

Stephen Graham, Adolescence

MEILLEURE DISTRIBUTION DANS UNE NOUVELLE SÉRIE SCÉNARISÉE

Chief of War

Distribution : Charlie Brumbly, Luciane Buchanan, Cliff Curtis, Brandon Finn, Moses Goods, Te Ao o Hinepehinga, Benjamin Hoetjes, Siua Ikale’o, Keala Kahuanui-Paleka, Mainei Kinimaka, Kaina Makua, Jason Momoa, Temuera Morrison, Te Kohe Tuhaka, James Udom

Crédit ©Associated Press