Spirit Awards 2026 : Rose Byrne, Train Dreams, Adolescence grands gagnants

Le film Train Dreams, la mini-série Adolescence et Rose Byrne repartent grands gagnants des Spirit Awards 2026, cérémonie qui récompense le meilleur des productions indépendantes.
Les Film Independent Spirit Awards 2026, qui célèbrent les meilleurs films et séries télévisées indépendants de l’année écoulée, ont été annoncés cette nuit dans une cérémonie animée par Ego Nwodin, ancienne du Saturday Night Live. Cette cérémonie est aussi un bon indicateur des gagnants possibles aux Oscars à venir.
Pour être éligible aux Spirit Awards, le budget d’un film ne doit pas dépasser 30 millions de dollars après déduction des incitations fiscales. Parmi les films ayant récemment remporté un prix prestigieux et dont le succès coïncide avec celui du Meilleur Film aux Oscars, on peut citer Nomadland, Everything Everywhere All at Once ou encore Anora.
Cette année, c’est le film Train Dreams de Netflix (jusqu’ici assez discret dans les récompenses) qui a remporté le prix principal, ainsi que les prix du Meilleur Réalisateur (Clint Bentley) et de la Meilleure Photographie. Le film Sorry Baby a également fait sensation avec les prix de meilleur scénario pour Eva Victor et meilleur performance dans un second rôle pour Naomi Ackie.
Notez que Rose Byrne se rapproche de plus en plus de l’Oscar en remportant le prix de la meilleure performance pour Si J’en avais la Force.
Dans les catégories télévisées, la série Adolescence, chouchou des Emmys et des Golden Globes, a raflé tous les prix, remportant chacun des quatre prix dans lesquels elle était nommée. La série Chief of War d’Apple TV se distingue avec le prix du meilleur ensemble.
Films
MEILLEUR SCÉNARIO
Eva Victor, Sorry, Baby
MEILLEUR DOCUMENTAIRE
The Perfect Neighbor
Réalisatrice : Geeta Gandbhir
Producteurs : Gandbhir, Sam Bisbee, Nikon Kwantu, Alisa Payne
MEILLEUR FILM INTERNATIONAL
L’Agent Secret (Brésil)
Réalisateur/Scénariste : Kleber Mendonça Filho
MEILLEUR PREMIER SCÉNARIO
Alex Russell, Lurker
MEILLEURE INTERPRÉTATION DANS UN SECOND RÔLE
Naomi Ackie, Sorry, Baby
PRIX JOHN CASSAVETES
Esta Isla
Réalisateurs/Scénaristes/Producteurs : Cristian Carretero, Lorraine Jones Molina
Scénariste : Kisha Tikina Burgos
MEILLEUR MONTAGE
Sofía Subercaseaux, The Testament of Ann Lee
MEILLEURE PHOTOGRAPHIE
Adolpho Veloso, Train Dreams
RÉVÉLATION CINÉMATOGRAPHIQUE
Kayo Martin, The Plague
MEILLEUR PREMIER FILM
Lurker
Réalisateur : Alex Russell
Producteurs : Galen Core, Archie Madekwe, Marc Marrie, Charlie McDowell, Francesco Melzi D’Eril, Duncan Montgomery, Alex Orlovsky, Olmo Schnabel, Jack Selby
MEILLEURE RÉALISATION
Clint Bentley, Train Dreams
MEILLEURE INTERPRÉTATION
Rose Byrne, Si J’en Avais la Force
MEILLEUR FILM
Train Dreams
Producteurs : Michael Heimler, Will Janowitz, Marissa McMahon, Ashley Schlaifer, Teddy Schwarzman
PRIX ROBERT ALTMAN
Marche ou Crève
Réalisateur : Francis Lawrence
Directeur de casting : Rich Delia
Distribution : Judy Greer, Mark Hamill, Cooper Hoffman, David Jonsson, Tut Nyuot, Joshua Odjick, Charlie Plummer, Ben Wang, Garrett Wareing
PRIX RÉVÉLATION
Tatti Ribeiro, réalisatrice de Valentina
PRIX PLUS VRAI QUE LA FICTION
Rajee Samarasinghe, réalisateur de Your Touch Makes Others Invisible
PRIX DES PRODUCTEURS
Tony Yang
Télévision
MEILLEURE INTERPRÉTATION DANS UN SECOND RÔLE DANS UNE NOUVELLE SÉRIE
Erin Doherty, Adolescence
MEILLEURE RÉVÉLATION DANS UNE NOUVELLE SÉRIE
Owen Cooper, Adolescence
MEILLEURE NOUVELLE SÉRIE
Adolescence
Créateurs/Producteurs exécutifs Producteurs : Jack Thorne, Stephen Graham
Producteurs exécutifs : Philip Barantini, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Nina Wolarsky, Hannah Walters, Mark Herbert, Emily Feller
Coproducteurs exécutifs : Carina Sposato, Niall Shamma, Peter Balm
MEILLEURE NOUVELLE SÉRIE NON SCÉNARISÉE OU DOCUMENTAIRE
Pee-wee as Himself
Producteurs exécutifs : Matt Wolf, Emma Tillinger Koskoff, Ronald Bronstein, Eli Bush, Benny Safdie, Josh Safdie, Paul Reubens, Candace Tomarken, Kyle Martin, Nancy Abraham, Lisa Heller, Sara Rodriguez
MEILLEURE INTERPRÉTATION DANS UN RÔLE PRINCIPAL DANS UNE NOUVELLE SÉRIE SCÉNARISÉE
Stephen Graham, Adolescence
MEILLEURE DISTRIBUTION DANS UNE NOUVELLE SÉRIE SCÉNARISÉE
Chief of War
Distribution : Charlie Brumbly, Luciane Buchanan, Cliff Curtis, Brandon Finn, Moses Goods, Te Ao o Hinepehinga, Benjamin Hoetjes, Siua Ikale’o, Keala Kahuanui-Paleka, Mainei Kinimaka, Kaina Makua, Jason Momoa, Temuera Morrison, Te Kohe Tuhaka, James Udom
Crédit ©Associated Press
