Ça Bienvenue à Derry saison 1 : Caméo surprise dans le final lié aux films (spoilers)

L’apparition surprise dans le final de Ça : Bienvenue à Derry est un rebondissement majeur qui fait le lien avec le premier film. Spoilers.

Bien que la série Ça : Bienvenue à Derry se déroule en 1962, soit 27 ans avant les événements du premier film Ça (2017), les similitudes entre les deux sont nombreuses. La plus évidente est que Bill Skarsgård incarne à nouveau Pennywise, et qu’Andy Muschietti a participé à la création des deux adaptations du roman culte de Stephen King.

Mais les parallèles ne s’arrêtent pas là. Même notre nouveau groupe de « Losers » a des liens avec le futur : le malheureux Teddy Uris (Mikkal Karim Fidler) est apparenté à Stanley Uris, Will Hanlon (Blake Cameron James) est le grand-père de Mike, et, plus surprenant encore, la révélation dans le final que Marge (Matilda Lawler) est la mère de Richie Tozier (Finn Wolfhard).

Cependant, le clin d’œil le plus marquant de cet épisode au film Ça de 2017 ne réside pas dans un lien entre les générations, mais dans une apparition surprenante. Dans les dernières minutes du final de Ça : Bienvenue à Derry, Pennywise (Grippe-Sou en VF) étant vaincu pour le moment, l’attention se porte sur l’hôpital psychiatrique de Juniper Hill. C’est là que le dernier épisode, intitulé « Winter Fire », révèle l’existence d’une jeune fille aux longs cheveux roux.

Ingrid Kersh (Madeleine Stowe) est l’un des personnages les plus fascinants de la série. Au premier abord, c’est une gouvernante attentionnée à Juniper Hill, qui se lie d’amitié avec Lilly (Clara Stack). Au fil des épisodes, un flashback nous plonge dans son enfance, où son père, Bob Gray (également interprété par Skarsgård), est un artiste de foire connu sous le nom de Pennywise le Clown Danseur. Voyant l’attirance des enfants pour lui, l’entité attire Bob dans les bois pour le dévorer, donnant ainsi naissance à une nouvelle forme terrifiante du monstre.

Dévastée par la disparition de son père, Ingrid reste à Derry. Lorsqu’elle entend un enfant à Juniper Hill parler d’un clown aperçu à la cave, elle se demande si son père n’est pas revenu d’une manière ou d’une autre. Ce n’est que par la ressemblance physique de Pennywise avec son père qu’Ingrid comprend enfin. Mais ce n’est que des années plus tard, lorsque le clown décapite son mari et mange sa tête comme une pastèque, qu’Ingrid réalise la vérité. À la fin de la saison, l’entité l’épargne, mais les Lumières de Ça l’ont brisée, ce qui entraîne son internement à Juniper Hill.

Le final révèle que 27 ans plus tard, Mme Kersh réside toujours à Juniper Hill lorsqu’elle entend des cris provenant du couloir. Ingrid, intriguée, se rend dans une autre chambre où une patiente nommée Elfrida Marsh s’est pendue. À ses pieds, un mari pleure, sa fille appuyée contre lui. Lorsqu’elle se retourne, on découvre Beverly Marsh (Sophia Lillis). Mme Kersh explique à la jeune fille que tous ceux qui meurent à Derry ne restent pas morts, mais ses paroles, accompagnées d’un sourire inquiétant, ne la réconfortent guère.

Dans le film de 2017, Beverly est la seule fille du groupe de Losers et le film ne s’attarde pas trop sur son histoire. Sa mère est décédée et elle est élevée par un père violent, mais au-delà de cela, les spectateurs n’en apprennent pas plus.

Dans Ça : Chapitre 2 (2019), Andy Muschietti en révèle davantage au public lors d’un flashback où le père de Beverly, Alvin (Stephen Bogaert), pleure la mort de sa femme et tient sa fille pour responsable. Les circonstances exactes et la date de l’événement ne sont jamais précisées. Cependant, dans Ça : Bienvenue à Derry, le public est plongé au cœur du pire jour de Beverly. Peu de temps avant de se faire de nouveaux amis, elle a découvert le corps sans vie de sa mère à Juniper Hill. On comprend alors pourquoi Berverly et son père son à jamais brisé après ce jour.

Dans Ça : Chapitre 2, Beverly (Jessica Chastain), devenue adulte, retourne dans sa maison d’enfance, où vit désormais une femme nommée Mme Kersh (Joan Gregson). Celle-ci lui confie : « Ici, personne ne meurt vraiment », avant d’évoquer son père, un ancien artiste de cirque. Mais il ne s’agit pas de la véritable Mme Kersh. C’est une incarnation de l’entité, qui se métamorphose en une forme monstrueuse et fait fuir Beverly.

Dans Ça : Bienvenue à Derry, les conséquences immédiates de la mort d’Elfrida Marsh sont non seulement montrées pour la première fois, mais le spectateur apprend également que les événements de Ça : Chapitre 2 ne sont pas la première rencontre de Bev avec Ingrid Kersh – ou du moins une version d’elle.

En 1988, à l’hôpital, Ingrid lui avait déjà adressé les mêmes paroles glaçantes que l’entité répéterait 28 ans plus tard. On ignore s’il s’agit bien d’Ingrid dans ce flashback, ou si une force plus sinistre a commencé à s’insinuer en elle. Ce que l’on sait, après la surprenante apparition de Sophia Lillis, c’est qu’une force maléfique convoitait Beverly Marsh un an avant qu’elle ne devienne officiellement membre du club des Losers.

L’intégralité de la saison 1 de Ça : Bienvenue à Derry est disponible sur HBO Max.

Crédit ©HBO Max/Warner Bros