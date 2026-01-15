Tomb Raider : Première image de Sophie Turner en Lara Croft

Prime Video lève le voile sur sa série Tomb Raider avec Sophie Turne dans les bottes de Lara Croft. Aux commandes, Phoebe Waller-Bridge orchestrera les aventures de l’archéologue la plus badass du jeu vidéo, et visiblement s’inspire beaucoup de la Lara originelle

Prime Video a dévoilé le premier visuel de sa série live-action Tomb Raider, avec Sophie Turner dans le rôle iconique de Lara Croft. Le tournage est actuellement en cours pour cette adaptation de la célèbre franchise de jeux vidéo.

Initialement commandée par Prime Video en mai 2024, la série avait annoncé l’implication de l’ancienne star de Game of Thrones en novembre de la même année. Turner rejoint ainsi le cercle très fermé des actrices ayant incarné l’archéologue aventurière à l’écran, après Angelina Jolie (deux films) et Alicia Vikander.

La distribution impressionnante comprend également Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie et August Wittgenstein.

Derrière la caméra, Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve) occupe les postes stratégiques de créatrice, scénariste et productrice exécutive. Elle partage le rôle de showrunner avec Chad Hodge, tandis que Jonathan van Tulleken assure la réalisation et la production exécutive.

Ce retour de Lara Croft sur les écrans coïncide avec le regain d’activité de la franchise dans le monde vidéoludique. Alors que le dernier jeu, Shadow of the Tomb Raider, remonte à 2018, deux nouveaux opus sont attendus : Tomb Raider: Legacy of Atlantis en 2026 et Tomb Raider: Catalyst en 2027. La licence a de beaux jours devant elle.

La série est produite par Story Kitchen, Crystal Dynamics et Amazon MGM Studios, dans le cadre d’un partenariat entre Crystal Dynamics et Amazon MGM Studios pour développer plusieurs projets Tomb Raider en séries et films.

Source : Variety / Crédit photo ©Amazon Prime Video