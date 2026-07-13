Avengers Doomsday : L’ex directeur artistique de Marvel Studios dévoile sa dernière illustration

Andy Park, ancien directeur artistique visuel de Marvel Studios, dévoile sa dernière illustration faite pour Avengers Doomsday.

Alors que la sortie d’Avengers: Doomsday approche, les fans du MCU ont pu découvrir ce week-end de nouvelles illustrations des personnages, en amont de la première prévue pour la fin de l’année.

Andy Park, qui occupait le poste de directeur du développement visuel chez Marvel Studios jusqu’à une récente vague de licenciements, a partagé sa représentation du Docteur Fatalis, de Steve Rogers, des Quatre Fantastiques, des X-Men et d’une grande partie des héros figurant au casting de ce film qui clôturera la Phase 6.

« « Avengers: Doomsday » a été le dernier long métrage complet que j’ai eu l’opportunité de superviser en tant que directeur du développement visuel chez Marvel Studios », a-t-il écrit sur Instagram. « Ce fut un véritable honneur, et j’ai été ravi de marquer cette aventure avec cette illustration promotionnelle qui dévoile officiellement, pour la première fois, les personnages et leur apparence dans le film. Ce fut un sacré défi à peindre, mais j’ai sincèrement apprécié chaque minute de ce travail. »

« Au fil des ans, j’ai réalisé de nombreuses illustrations de ce genre – qu’il s’agisse d’affiches pour le Comic-Con, de couvertures de livres ou de visuels dévoilés lors de présentations publiques. À chaque fois, achever l’une d’elles m’a donné l’impression de refermer un livre. »

Park a poursuivi : « Ces œuvres représentent bien plus que l’histoire ou les personnages du film. Pour moi, elles reflètent aussi mon propre parcours tout au long de la production : les défis, les victoires, le travail d’équipe, les relations nouées et tout le plaisir que nous avons eu à donner vie à ce projet. J’ai ressenti tout cela en réalisant cette illustration. La fin fait partie du voyage… et quel voyage ce fut. »

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Le casting de Avengers: Doomsday comprend notamment Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Captain America), Paul Rudd (Ant-Man), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Letitia Wright (Black Panther), Kelsey Grammer (Le Fauve), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Winston Duke (M’Baku), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professeur X), Ian McKellen (Magnéto), Alan Cumming (Diablo), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclope), Channing Tatum (Gambit) et bien d’autres.

Par ailleurs, Robert Downey Jr. fait son retour dans le MCU sous les traits de Victor Von Doom (Dr Fatalis), et Chris Evans doit également reprendre le rôle de Steve Rogers.

Avengers Doomsday sort le 16 décembre en France.

Crédit ©Marvel/Andy Park Instagram