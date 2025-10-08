Doctor Who : Un retour possible de David Tennant et Billie Piper dans un film ?

David Tennant et Billie Piper se confient sur leur désir d’un retour dans un film Doctor Who sur grand écran.

Pour le moment, l’avenir de Doctor Who reste incertain mais David Tennant et Billie Piper seraient apparemment prêts pour un nouveau voyage dans le Tardis, à condition que ce soit sur grand écran.

Alors qu’ils apparaissaient ensemble au LA Comic Con, qui a eu lieu du 26 au 28 septembre derniers, on a demandé à Tennant et Billie Piper, qui ont joué le Docteur et son acolyte Rose Tyler dans Doctor Who, s’ils seraient prêts à revenir à leurs personnages emblématiques pour un film Doctor Who.

« J’en parle depuis toujours », a déclaré Piper. « Où est le film ? » Puis Tennant a ajouté : « Nous sommes disponibles ! »

Piper est apparue dans Doctor Who avant Tennant, car Rose Tyler était également l’acolyte du Docteur de Christopher Eccleston lorsque la série est revenue en 2005. À la fin de cette première saison, Eccleston a été remplacé par Tennant, faisant de lui le 10e Docteur et Piper a continué son rôle de Rose aux côtés de Tennant pendant quelque temps.

Les deux ont repris leurs personnages à plusieurs reprises au fil des années après la fin de leurs rôles en tant que Docteur principal et compagnon de route. Cela inclut Le Jour du Docteur, l’épisode spécial du 50e anniversaire de Doctor Who. Cet épisode a été notamment projeté dans certaines salles de cinéma.

« J’ai adoré que les gens aillent voir Doctor Who au cinéma », a déclaré Piper. « J’ai adoré ça. J’adorerais l’expérience Doctor Who sur grand écran. De toute façon, c’est un peu comme des films. »

La dernière apparition de Tennant en tant que Docteur a eu lieu en 2023 dans trois épisodes spéciaux avant la première saison de Ncuti Gatwa en tant que Docteur. Quant à Piper, elle a été vue pour la dernière fois dans un épisode de Doctor Who en 2025.

Comment pointé plus tôt, l’avenir de Doctor Who est, pour l’instant, incertain. Gatwa a quitté le rôle après la fin de la saison la plus récente et personne n’a été annoncé en tant que 16ème Docteur.

Il reste donc à déterminer si le prochain chapitre de Doctor Who pourrait ou non être transformé en film, mais le responsable du contenu de la BBC a récemment déclaré que Doctor Who continuerait.

En attendant d’en savoir plus sur la suite de Doctor Who, la série est disponible sur Disney+.

Source : SR / Crédit ©BBC