Superman : James Gunn veut apporter couleur, joie et légèreté au personnage DC

James Gunn veut redonner « couleur et joie » à Superman et dit que le film est plus léger.

Sur le tapis rouge de l’avant-première mondiale qui s’est déroulé ce lundi, le scénariste et réalisateur James Gunn a expliqué à Deadline comment il avait adopté une approche « plus légère » du super-héros de DC Comics qui revient à « la couleur et la joie » de ses origines.

« D’une certaine manière, c’est plus léger. Mais il y a aussi beaucoup de choses lourdes dans le film », a expliqué Gunn, après la version plus sombre de Zack Snyder dans Man of Steel (2013), Batman v. Superman : Dawn of Justice (2016) et Justice League (2017). « Mais le personnage lui-même est plus léger. »

Le patron de DC Studios a qualifié Clark Kent de « rareté parmi les raretés », expliquant qu’ « il vient d’une famille non dysfonctionnelle, il a des parents qui l’aiment, il a grandit dans une famille aimante avec le soutien et la présence émotionnelle de ses parents, et il est le résultat de cela. Et je pense que c’est un gars plutôt bien adapté à cause de cela. Cependant, il a aussi ses défauts. »

Gunn a ajouté: « Mais j’ai adoré la couleur et la joie des comics que j’ai aimés enfant, et je voulais imprégner ce film de ce sentiment. »

En salles le 9 juillet, Superman met en vedette David Corenswet dans le rôle principal. En plus de Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois, le casting comprend également Nicholas Hoult dans le rôle de Lex Luthor et María Gabriela de Faría dans le rôle de l’ingénieur, ainsi que Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Sean Gunn, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Isabel Merced et Nathan Fillion.

Source : Deadline / Crédit ©Warner Bros