Superman : Une histoire d’immigrant et de bonté humaine selon James Gunn

James Gunn dit que Superman est une histoire « d’immigrant » sur la « bonté humaine fondamentale ».

Jerry Siegel et Joe Shuster, les créateurs de Superman sont des immigrés juifs de deuxième génération aux Etats-Unis et l’histoire du krytonien a depuis toujours été établie comme une allégorie de leur expérience et celles des immigrés en général. De ce fait, le co-PDG de DC Studios, James Gunn, a déclaré que son prochain film de Kal-El reste en phase avec la vision originale créée en 1938.

« Je veux dire, Superman est l’histoire de l’Amérique », a déclaré le réalisateur de Superman au Times UK dans un nouveau profil. « Un immigrant venu d’ailleurs et qui s’est installé dans le pays, mais pour moi, c’est surtout une histoire qui dit que la bonté humaine fondamentale est une valeur et que c’est quelque chose que nous avons perdu. »

Lorsqu’on lui a demandé comment le blockbuster pourrait être perçu par rapport aux tensions aux États-Unis, en particulier dans un contexte dominant de sentiment anti-immigrés et réfugiés, Gunn a répondu : « Oui, cela se joue différemment, mais il s’agit de gentillesse humaine et évidemment, il y aura des imbéciles qui ne seront tout simplement pas gentils et prendront cela comme offensant simplement parce que c’est une question de gentillesse. Mais qu’ils aillent se faire foutre. »

David Corenswet incarne le super-héros emblématique alors qu’il se retrouve entraîné dans un conflit non seulement aux Etats-Unis mais aussi à l’étranger. L’Homme d’Acier et son fidèle chien Krypto doivent faire face à l’évolution rapide de l’opinion publique alors que le milliardaire technologique Lex Luthor (Nicholas Hoult) repère une opportunité de s’élever.

« Oui, c’est une question de politique », a déclaré Gunn à propos de son point de vue. « Mais à un autre niveau, c’est une question de moralité. Ne tuez jamais quoi qu’il arrive, comme le croit Superman, ou avez-vous un certain équilibre, comme le croit Lois ? Il s’agit vraiment de leur relation et de la façon dont des opinions différentes sur les croyances morales fondamentales peuvent déchirer deux personnes. »

Pour Gunn, le but ultime est de raconter une histoire humaine.

« Ce Superman semble arriver à un moment particulier où les gens ressentent une perte d’espoir dans la bonté des autres », a expliqué le réalisateur. « Je raconte l’histoire d’un gars qui est particulièrement bon, et cela semble nécessaire maintenant parce qu’une certaine méchanceté est apparue en raison de personnalités qui sont mauvaises en ligne. »

Il a poursuivi : « Et je m’inclus dedans. C’est à l’infini, des millions de personnes font des crises de colère en ligne. Comment sommes-nous censés arriver à quelque chose en tant que culture ? Nous ne savons pas ce qui est réel, et c’est un endroit vraiment difficile pour le cerveau humain. »

Il conclut : « Si je pouvais appuyer sur un bouton pour faire disparaître Internet, j’y réfléchirais. Et non, je ne fais pas de films pour changer le monde, mais si quelques personnes pouvaient être juste un peu plus gentilles après cela, cela me rendrait heureux. »

Superman sort le 9 juillet dans les salles.

Source : Times UK /Crédit ©Warner Bros