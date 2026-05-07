The Bear saison 5 : Date pour la saison finale de la série culinaire

FX annonce la date de diffusion de la cinquième et dernière saison de The Bear.

FX a enfin révélé la date de diffusion de l’ultime saison de The Bear. La cinquième et dernière saison sera diffusée à partir du 25 juin sur FX et Hulu, ainsi qu’à l’international sur Disney+ dès le lendemain, selon le studio. Les huit épisodes seront disponibles en streaming dès leur sortie.

Cette nouvelle arrive au lendemain de la diffusion surprise par FX d’un épisode préquel de The Bear sur Hulu et Disney+. Intitulé « Gary », cet épisode est un flashback suivant les cousins Richie (Ebon Moss-Bachrach) et Mikey (Jon Bernthal) lors d’un voyage d’affaires à Gary, dans l’Indiana. Les acteurs principaux ont également co-écrit l’épisode, réalisé par le créateur de la série, Christopher Storer.

Selon le synopsis officiel, l’épisode explore la relation complexe des deux amis, dévoilant de nouvelles facettes de l’état mental de Mikey tout en offrant un aperçu crucial de l’homme qu’est Richie lorsque le public le rencontre pour la première fois dans la saison 1, ajoutant un contexte émotionnel qui recadre leur histoire dès le début.

Cette ultime saison promet son lot de rebondissements, reprenant l’histoire rapidement après les événements de la saison 4. Selon FX, la saison 5 débute au lendemain où Sydney (Ayo Edebiri), Richie et Natalie « Sugar » (Abby Elliott) découvrent que Carmy (Jeremy Allen White) a quitté le monde de la restauration, leur laissant le restaurant.

Sans argent, menacés de vente et confrontées à une tempête dévastatrice, les nouvelles associées doivent s’unir au reste de l’équipe pour assurer un dernier service, dans l’espoir de décrocher enfin une étoile Michelin. Elles comprendront finalement que ce qui fait la « perfection » d’un restaurant, ce ne sont peut-être pas les plats, mais les personnes.

Lauréate de 21 Emmy Awards, dont celui de la meilleure série comique pour la saison 1, la série met également en vedette Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas et Matty Matheson, avec Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter et Jamie Lee Curtis dans des rôles récurrents.

Rendez-vous le 26 juin sur Disney+ pour la dernière saison de The Bear.

Source : Deadline / Crédit ©Disney+/FX