Baldur’s Gate : Une série en préparation par le co-créateur de The Last of Us

HBO et Craig Mazin, le co-créateur de The Last of Us, préparent une série Baldur’s Gate basée sur le jeu vidéo.

HBO développe Baldur’s Gate, une série dramatique inspirée de la franchise de jeux vidéo de Wizards of the Coast. Craig Mazin, co-créateur de ce qui est sans doute l’adaptation télévisée d’un jeu vidéo la plus acclamée à ce jour, The Last Of Us, est attaché au projet basé sur le jeu populaire et acclamé de Larian Studios, qui se déroule dans le monde de Donjons et Dragons.

Mazin est à la création, à l’écriture, à la production exécutive et à la direction artistique de cette adaptation télévisée. Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor et Gabriel Marano (Hasbro Entertainment) sont également producteurs exécutifs. Chris Perkins, ancien responsable du scénario chez Wizards of the Coast (filiale de Hasbro à l’origine de l’univers de D&D), interviendra en tant que consultant.

Contrairement à la série The Last Of Us, qui reprenait l’histoire des jeux PlayStation, la série télévisée Baldur’s Gate sera une suite directe des jeux, racontant une histoire qui se déroule immédiatement après les événements de Baldur’s Gate 3, alors que les personnages, anciens et nouveaux, font face aux conséquences des événements du troisième jeu.

N’étant lié à aucun autre jeu Baldur’s Gate en développement, Mazin a toute liberté quant à l’orientation narrative, ce qui en fait une série plus traditionnelle que The Last of Us, dont l’intrigue et la durée de vie étaient déterminées par les jeux existants.

Selon Deadline, Baldur’s Gate est conçu pour être une série en continu, proposant différentes histoires au sein de son vaste univers. La série s’inspire largement du matériel source de Baldur’s Gate 3 — de son début à sa fin — et beaucoup moins des deux premiers opus, qui ne constituent pas une source officielle.

La série mettra en scène des personnages emblématiques de Baldur’s Gate 3 ainsi que de nouveaux venus. Fidèle à la tradition de D&D, elle devrait suivre le parcours de nouveaux personnages, initialement peu puissants, à travers des aventures qui les rendront redoutables.

Les nouveaux protagonistes croiseront sans aucun doute la route de personnages emblématiques de Baldur’s Gate 3 – héros, vilains, voire démons – évoluant dans le même univers. Désormais dotés d’une puissance incroyable, ils interviendront, tantôt en aidant, tantôt en entravant les nouveaux héros.

The Last of Us devrait s’achever avec sa troisième saison. Mazin s’attaquera ainsi à Bladur’s Gate une fois la série post-apocalyptique terminée.

Baldur’s Gate continue la relation entre HBO et Mazin puisqu’avant The Last of Us, il a également créé et produit Chernobyl pour la chaine, récompensée aux Emmy Awards.

Source : Deadline / Crédit ©Larian Studios