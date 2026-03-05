Lanterns : Hal Jordan et John Stewart en désaccord dans la bande-annonce

Kyle Chandler et Aaron Pierre forment une équipe en désaccord dans la bande-annonce de la nouvelle série DC de HBO, Lanterns.

John Stewart et Hal Jordan sont tous les deux des Green Lanterns… mais il semblerait bien que leur liste de similitudes s’arrête là.

HBO a dévoilé une bande-annonce pour sa nouvelle série Lanterns, qui s’annonce comme une « comédie policière » autant qu’une adaptation de l’univers DC Comics.

Dans cette bande-annonce (visible ci-dessous), Hal Jordan (interprété par Kyle Chandler), légende des Lanterns, poursuit l’entraînement de plusieurs mois de John Stewart (Aaron Pierre), nouvelle recrue de l’équipe. On comprend immédiatement que leurs visions du concept de super-héros sont complètement différentes.

La bande-annonce s’ouvre sur Hal sautant d’une voiture en marche, laissant John basculer du haut d’une falaise. Ce dernier doit compter sur sa vivacité d’esprit et ses pouvoirs de Green Lantern pour se sauver. Et il y parvient. « J’aurais pu mourir », dit John à Hal. « Tu voulais que je t’entraîne, alors je t’entraîne », affirme Hal.

Ce premier aperçu montre également que le duo de Lanterns enquête sur un meurtre dans une petite ville du Nebraska. Et non seulement ils ne s’entendent pas entre eux, mais ils entrent aussi en conflit avec la police locale.

Si la série semble assez terre-à-terre, le trailer donne tout de même un brèf aperçu de Hal prendre son envol, du costume de Green Lantern, de l’anneau de pouvoir et une brève mention d’extraterrestres, dont un écureuil, probablement une référence à Ch’p.

Inspirée des personnages de Green Lantern de DC Comics, la série Lanterns suit les aventures de John Stewart (Pierre), une recrue, et de Hal Jordan (Chandler), une légende des Lanterns. Deux policiers intergalactiques se retrouvent plongés dans une sombre affaire de meurtre sur Terre, au cœur de l’Amérique.

La distribution comprend également Kelly MacDonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Ulrich Thomsen, Jasmine Cephas Jones, Sherman Augustus, J. Alphonse Nicholson, Jason Ritter, Nathan Fillion, Chris Coy et Paul Ben-Victor.

L’épisode pilote de Lanterns est coécrit par Chris Mundy, Damon Lindelof et Tom King, qui sont également les créateurs de la série. Mundy en est le showrunner.

Si pour le moment Lanterns n’a pas de date de diffusion précise, on sait que la série arrivera en août sur HBO Max.

Lanterns – Teaser officiel