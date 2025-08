DC Studios : Tous les films et séries à venir après Superman

Après la sortie de Superman, voici tous les films et séries DC à venir, de Peacemaker à Lanterns en passant par Batman II, Supergirl et bien d’autres.

Avec la sortie récente de Superman, le nouveau DC est officiellement lancé. Evidemment, la saison 1 de Creature Commandos est sortie avant mais Superman est considéré comme le redémarrage de l’univers des studios DC sur grand écran.

Le studio est désormais dirigé par le réalisateur des Gardiens de la Galaxie James Gunn et le producteur Peter Safran, qui ont été nommés coprésidents et co-PDG de DC Studios fin 2022. Le duo a remporté une victoire avec la sortie de Superman réalisé par Gunn, qui a récolté 217 millions de dollars dans le monde lors de son premier week-end en salles.

Il s’agit du meilleur démarrage du studio depuis The Batman en 2022, et le patron de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, l’a présenté comme « juste la première étape » d’un « plan audacieux sur 10 ans » pour le studio, ajoutant : « La vision de DC est claire, l’élan est réel et je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par ce qui nous attend. »

Le premier chapitre de ce plan sur 10 ans s’appelle « Gods and Monsters » (Dieux et Monstres) et a techniquement été lancé avec la saison 1 de la série animée Creature Commandos en décembre 2024.

Alors, qu’est-ce qui attend les fans? Eh bien, beaucoup. Ci-dessous, vous pouvez avoir un aperçu des 17 projets de films et de séries annoncés jusqu’à présent par DC Studios, ainsi que les dates de sortie, les annonces de casting et tout ce que nous savons à leur sujet.

Peacemaker Saison 2 – 21 août 2025

Le premier projet DCU à arriver après Superman est la saison 2 de Peacemaker. Un spin-off de The Suicide Squad (2022) de Gunn, la série HBO Max met en vedette John Cena dans le rôle de l’antihéros titulaire, suivant ses aventures dans le cadre de l’équipe d’opération secrètes d’A.R.G.U.S.

Gunn a déclaré dans une interview avec Entertainment Weekly que la saison 2 avait été conçue en pensant à son nouvel univers DC. « Je l’ai développé en même temps, en conjonction avec les autres projets DC que nous réalisons, donc c’est très lié à Superman et c’est très lié à ce qui vient après. »

Lanterns – Début 2026

Début 2026 verra la sortie de Lanterns, une série HBO Max de huit épisodes sur la Green Lantern Corps, une organisation intergalactique de maintien de la paix. La série sera centrée sur John Stewart (Aaron Pierre) et Hal Jordan (Kyle Chandler) alors qu’ils enquêtent sur un meurtre au cœur des États-Unis. Nathan Fillion reprendra également son rôle de Guy Gardner qu’il tient dans Superman.

« L’objectif est de créer quelque chose qui semble intemporel et ancré sans sacrifier la magie du matériel source », a déclaré le showrunner Chris Mundy (True Detective: Night Country) dans un communiqué.

Supergirl – 24 juin 2026

Après une brève apparition dans Superman, Supergirl sera à la tête de son propre film l’été prochain. L’actrice de House of the Dragon, Milly Alcock, joue le rôle de la fille d’acier dans une histoire que Gunn tenait à accomplir une fois qu’il aurait pris les rênes chez DC.

« Supergirl… c’était l’une des premières idées que j’ai eues quand je suis arrivé à DC », a-t-il déclaré dans une précédente interview. « Je voulais vraiment adapter Woman of Tomorrow, le comic de Tom King. »

Sortie en 2021, la série de comics de Tom King et Bilquis Evely suit une Kara Zor-El sans direction qui trouve un but après avoir été chargée de venger la destruction de sa planète natale. « Maintenant, un Kryptonien, un chien et une enfant en colère et au cœur brisé se lancent dans l’espace pour un voyage qui les bouleversera jusqu’au plus profond de leur être », selon le synopsis du comic.

Clayface – 9 septembre 2026

Depuis les années 40, Clayface est un personnage qui fait régulièrement des apparitions à travers différent projets. Il est récemment apparu dans Creature Commandos et fait aussi partie de la série animée Harley Quinn.

Clayface a été présenté à Gunn par Mike Flanagan le scéariste et réalisateur de The Haunting of Hill House et la suite de The Shining, Doctor Sleep. Flanagan a écrit le scénario et James Watkins (Speak No Evil) le réalisera, avec le réalisateur de The Batman, Matt Reeves, à la production.

« C’est un film d’horreur corporelle », a déclaré Gunn. « Nous n’avions pas prévu de faire Clayface. C’est vraiment quelque chose qu’il nous a apporté. »

Il a été récemment annoncé que l’acteur gallois Tom Rhys Harries (la série The Gentlemen de Guy Ritchie), jouera le rôle principal du film.

The Batman Partie 2 – 1er octobre 2027

La dernière itération du justicier par DC, The Batman, a rapporté 772 millions de dollars lors de sa sortie en 2022, sans parler des critiques élogieuses et même de quelques nominations aux Oscars. Sa suite à venir est donc un titre énorme pour le studio, bien qu’il s’agisse d’un titre Elseworlds, ce qui signifie qu’il existe en dehors de l’univers partagé du DCU.

Depuis l’annonce de la suite en avril 2022, le projet a connu de nombreux retards alors que le scénariste et réalisateur Matt Reeves continuait de travailler sur le scénario. Depuis, l’écriture est terminée et Gunn se dit satisfait du travail de Reeves et son co-scénariste Mattson Tomlin.

Waller – Date à déterminer

Waller, un spin-off de Peacemaker sur la coriace Amanda Waller (Viola Davis), a été l’un des premiers projets annoncés par Gunn et Safran après avoir repris DC Studios.

Il a été révélé en janvier 2023 que le créateur de Doom Patrol, Jeremy Carver, et la scénariste de Watchmen, Christal Henry, écriraient la série. Mais Gunn a admis plus tôt cette année (via Variety) que le projet avait été un « chemin cahoteux ». Gunn a confirmé que le projet était toujours en développement mais maintenant qu’il fera ses débuts après la deuxième saison de Peacemaker, la série est en train d’être réinventée.

Creature Commandos Saison 2 – Date à déterminer

Comme pointé plus haut, alors que beaucoup considéraient Superman comme l’avènement de l’ère de Gunn et Safran à DC, le premier projet qu’ils ont porté à l’écran était Creature Commandos.

La série animée, qui suit une équipe de monstres Black Ops organisée par Amanda Waller, a terminé sa première saison en janvier 2025. Elle se prépare actuellement pour une deuxième saison.

Paradise Lost – Date à déterminer

Annoncée en janvier 2023, la série HBO Max Paradise Lost a été décrite comme un drame se déroulant sur l’île de Themyscira, patrie de Wonder Woman, qui se concentrera sur « la genèse et l’intrigue politique d’une île uniquement composée de femmes », selon un communiqué de presse.

« C’est presque comme Game of Thrones avec Westeros mais avec toutes les habitantes de Paradise Island », a teasé Gunn. « Le projet avance lentement mais il avance » a confié Gunn à EW en mai dernier

Film Wonder Woman sans titre – Date à déterminer

Bien qu’il n’y ait pas grand chose à dire sur l’état de Wonder Woman dans le DCU, Gunn a révélé à EW en juin qu’un nouveau projet centré sur l’héroïne au lasso était en cours d’écriture.

Gunn a également confirmé qu’il n’avait pas encore choisi celle qui incarnera le rôle de Wonder Woman, ce qui signifie très probablement que Gal Gadot, qui a joué le super-héros dans plusieurs titres DCEU, ne reviendra pas dans le rôle.

Un troisième film solo de Wonder Woman était en préparation, mais la réalisatrice Patty Jenkins, qui a réalisé Wonder Woman (2017) et Wonder Woman 1984 (2020), a déclaré en 2024 que son travail avec la franchise était « terminé ».

The Brave and the Bold – Date à déterminer

The Brave and the Bold, l’un des premiers projets annoncés par Gunn et Safran, a été décrit comme une histoire de père et de fils sur Batman et Robin. Ne vous attendez pas à voir la version de Pattinson, car cette histoire en live action existera dans une continuité différente.

Andy Muschietti, qui a réalisé le film The Flash pour DC sera derrière la caméra. Il est (comme toujours) accompagné de sa sœur et partenaire créative Barbara Muschietti, à la production.

Teen Titans – Date à déterminer

Gunn et Safran ont annoncé un film Teen Titans en live-action en mars 2024, révélant que la scénariste de Supergirl, Ana Nogueira, rédigerait le scénario.

Cette petite équipe de super-héros adolescents est apparue pour la première fois dans les bandes dessinées de DC dans les années 1960 et a récemment pris son envol (en version adulte) dans la série Titans, diffusée pendant quatre saisons entre 2018 et 2023.

Film Deathstroke/Bane sans titre – Date à déterminer

Fin 2024, The Hollywood Reporter a rapporté que Warner Bros développait un film sur deux super-vilains de DC, Bane et Deathstroke. Gunn et Safran ont confirmé cette nouvelle en février 2025.

Selon Variety, Matthew Orton, scénariste de Captain America : Brave New World, travaille sur un scénario.

Swamp Thing – Date à déterminer

Swamp Thing a été annoncé en janvier 2023 et devrait être le dernier film de la première phase du DCU, que Gunn et Safran ont intitulée « Dieux et Monstres ». James Mangold (Logan) écrira le scénario et est en pourparlers pour la réalisation.

« Bien que je sois sûr que DC considère Swamp Thing comme une franchise, je le considérerais comme un film d’horreur gothique très simple, propre sur cet homme/monstre », a déclaré Mangold à Variety en 2023, ajoutant qu’il « jouait depuis des années avec l’idée de faire une sorte de film à la Frankenstein » et qu’il le considérait comme un « film autonome ».

Une tentative de série (photo) a déjà été faite en 2019 mais le projet n’a pas tenu longtemps malgré de bonnes critiques.

The Authority – Date à déterminer

The Authority vient de WildStorm, une empreinte de DC, et plaira probablement aux fans de l’ultra-violence et de l’irrévérence de The Boys. Un film centré sur l’équipe faisait partie de la première vague d’annonces de Gunn et Safran, bien qu’il soit actuellement dans l’enfer du développement.

« C’est un très, très gros film, si vous voulez faire The Authority correctement », a déclaré Safran lors d’une conférence de presse en février 2025 (via Variety). « Et certains éléments de l’histoire se trouvent peut-être dans Superman et dans certains des autres films que nous avons accélérés un peu sur The Authority. »

Gunn a ajouté que le film n’est pas aussi prioritaire que des projets comme The Brave and the Bold et Paradise Lost, alors ne vous attendez pas à voir celui-ci de si tôt. Mais ne perdez pas espoir pour autant. L’un des membres clés de l’Autorité est l’Ingénieur, qui a fait ses débuts DCU dans Superman, incarné par María Gabriela De Faría.

Booster Gold – Date à déterminer

Gunn et Safran ont annoncé Booster Gold en 2023, mais en février 2025 il a été révélé que la série avait été retardée en raison d’un « showrunner/créateur particulier » qui a exprimé son intérêt avant de finalement se retirer. Il a cependant confirmé que le studio avançait avec le projet, selon Variety.

Envisagé comme une « pure comédie », Booster Gold se concentre sur le personnage principal qui utilise la technologie standard du futur pour voyager dans le temps et se présenter comme un héros aux super pouvoirs.

Sgt Rock – Date à déterminer

Sergent Rock est l’un des projets les plus curieux en développement au studio, ne serait-ce que parce qu’il est attaché à des noms qu’on n’attendait pas forcément sur le terrain DC. Le réalisateur de Call Me By Your Name, nominé aux Oscars, Luca Guadagnino, est attaché à la réalisation, avec un scénario écrit par son collaborateur de Challengers et Queer Justin Kuritzkes. Colin Farrell, qui fait déjà partie de la maison avec son rôle dans The Batman et sa série dérivée, The Penguin, serait en pourparlers pour jouer le personnage.

Introduit pour la première fois en 1959, le Sgt. Frank Rock a combattu les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. « Ce que nous aimons chez le Sgt. Rock, c’est l’opportunité de raconter une histoire d’héroïsme et de conflit d’une manière convaincante et unique », a déclaré Safran aux journalistes plus tôt cette année.

En mai dernier, Gunn a confié que le projet était « dans une assez bonne position », ajoutant : « Nous avançons encore, mais… ce n’était pas exactement là où je voulais que ce soit sur le plan créatif, et cela doit donc changer un peu. »

Mister Miracle – Date à déterminer

En juin 2025, DC Studios a annoncé qu’il développait une adaptation en série de la série de bandes dessinées Mister Miracle de Tom King et Mitch Gerad.

« Aucune prison ne peut le retenir. Aucun piège ne peut le contenir », lit-on dans le synopsis de l’intrigue. « Il s’agit de Scott Free, la célébrité mondiale connue sous le nom de Mister Miracle et il est le plus grand artiste d’évasion qui ait jamais vécu. Mais pourra-t-il réussir le tour ultime – et échapper à la mort elle-même ? »

« Ce qui rend Mister Miracle intéressant, c’est qu’il est le fils de Dieu, mais au lieu que Dieu ait donné son fils au peuple, il a donné son fils au diable. C’est son origine », a déclaré King dans une interview à EW.

« Il a été élevé en enfer, torturé depuis l’enfance. La raison pour laquelle il est un bon artiste de l’évasion est qu’il a échappé à cette torture. La douleur de son enfance est ce à quoi il essayait d’échapper. Il a transformé cela en divertissement, il a transformé cela en art. Cela le rend intéressant pour moi, il en a fait une compétence. Il y a juste quelque chose d’essentiellement américain chez un artiste de l’évasion. »

