Supergirl : Soyez à l’affut ! Première affiche avec Milly Alcock après Superman

Le costume de Supergirl est officiellement révélé après les débuts de Milly Alcock sur grand écran dans Superman. Spoilers.

Maintenant que Superman est sorti dans le monde entier, il est temps de se tourner vers le prochain film du DCU.

James Gunn, co-directeur de DC Studios, a publié la première image officielle de Milly Alcock (House of the Dragon, Sirens) dans son costume de Supergirl pour le film qui sortira l’année prochaine.

Le public qui s’est déplacé en salle cette semaine passée a déjà vu Kara Zor-El d’Alcock faire sa grande entrée sur grand écran. L’image de mercredi est le seul aperçu officiel de l‘actrice publié dans son costume.

Le marketing modifie le slogan de Superman pour Supergirl. Au lieu de « Look Up » (Levez les yeux), c’est désormais « Look Out » (Faites Attention / Soyez à l’affut).

Kara (Alcock), cousine de Kal-El/Clark Kent (David Corenswet), est apparue à la fin de Superman. Hors caméra, elle a laissé son chien, Krypto, aux soins de Kal-El pendant qu’elle faisait la fête sur les planètes avec les Soleils Rouges. Contrairement au Soleil Jaune proche de la planète Terre, les Soleils Rouges affaiblissent les capacités des Kryptoniens. Kara s’en sert pour profiter des effets de l’alcool et autres substances pour adultes.

« C’est une épave. Elle est dans un sale état », a déclaré Gunn à ScreenRant dans une récente interview. « Comme nous l’apprenons, elle a eu un parcours complètement différent de celui de Superman, un parcours beaucoup plus difficile. Il a eu cette merveilleuse éducation de la part de ces deux parents qui l’aimaient avec une relation très saine, mais son parcours à elle est bien différent de cela. »

« Dans notre histoire, nous avons Superman qui a été envoyé sur Terre et élevé par des parents incroyablement aimants. Kara était sur Krypton », a déclaré Gunn lors d’un précédent événement de presse en 2023. « Elle était sur un morceau de Krypton qui s’est éloigné de la planète et elle a vécu là-bas pendant les 14 premières années de sa vie dans une situation horrible où elle a vu tout le monde autour d’elle mourir. C’est donc une Supergirl beaucoup plus dure et plus mal en point que celle à laquelle vous avez été habitué jusqu’à présent. »

Elle est clairement différente de la Kara de la série Supergirl qui a grandit dans une famille aimante après avoir rejoint la Terre une fois son vaisseau sorti de la zone fantôme.

Le film Supergirl, qui est basé sur l’arc du comic Supergirl : Woman of Tomorrow, suivra Kara alors qu’elle est approchée par la guerrière galactique Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley), qui demande de l’aide pour traquer ceux qui ont tué son père et détruit son monde. Matthias Schoenaerts (The Old Guard) jouera le méchant Krem de la Colline Jaune, tandis que Jason Momoa (ancien acteur d’Aquaman) fera ses débuts dans le rôle de Lobo, un chasseur de primes spatial à moto issu des comics.

Réalisé par Craig Gillespie le film est prévu en salles le 26 juin 2026.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros