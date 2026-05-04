Peacemaker : Pourquoi la série n’a pas été complètement rebootée dans le DCU

James Gunn révèle la véritable raison pour laquelle son univers DC qui comprend Peacemaker, n’est pas un reboot complet.

James Gunn révèle enfin pourquoi il n’a pas procédé à un reboot complet de l’univers cinématographique DC (DCU) et a conservé des titres comme Peacemaker et The Suicide Squad, qui faisaient partie du DCEU.

On supposait initialement que Gunn conservait sélectivement les projets qu’il avait créés pour sa nouvelle continuité DCU en les intégrant rétroactivement à son univers DC global. Bien que cela soit vrai en partie, il semble qu’un facteur financier en coulisses ait également motivé l’intégration des acteurs de Peacemaker.

Sur Threads, Gunn a confirmé qu’un reboot complet du DCU n’avait pas été réalisé en raison des contrats déjà en vigueur pour la saison 2 de Peacemaker. Il révèle que le retour de la série était déjà en développement lorsqu’il a été embauché comme codirecteur de DC Studios, et l’abandonner aurait non seulement signifié perdre tout l’argent investi dans le développement, mais aussi se débarrasser d’une série à succès pour HBO Max.

Finalement, Gunn confirme que sa décision était également motivée par son attachement aux acteurs de la série, car il pensait qu’ils pourraient jouer un rôle plus important dans son DCU.

Il écrit : « Les contrats pour la saison 2 de Peacemaker étaient tous signés lorsque j’ai pris la direction de DC. Il fallait soit rompre tous les contrats, débourser toutes ces sommes et priver HBO Max de sa série phare de l’époque, soit trouver une solution. J’ai choisi la seconde option. Principalement parce que j’adore le personnage et la série, et que je pensais qu’ils pourraient devenir un élément important de l’univers DC. »

L’intuition de Gunn de maintenir Peacemaker au sein de l’univers DC s’est avérée payante. Le caméo de John Cena dans Superman a suscité des réactions enthousiastes et a immédiatement renforcé l’idée que l’univers DC était un vaste terrain de jeu.

La saison 2 de Peacemaker a ensuite posé des bases importantes pour l’avenir de cet univers, notamment la création de l’organisation Checkmate et l’introduction d’une adaptation libre de l’arc narratif Salvation Run des comics, qui semble s’annoncer comme une intrigue majeure au sein de cet univers.

Quant au défi d’intégrer la première saison de Peacemaker, une série ancrée dans l’univers cinématographique DC (DCEU), à l’univers DC (DCU), il s’est avéré plutôt simple. La deuxième saison n’a pas perdu de temps et a modifié la fin de la première saison, remplaçant la Justice League par le Justice Gang, où apparaissent désormais les silhouettes de Superman et Supergirl aux côtés de Guy Gardner (Nathan Fillion) et Hawkgirl (Isabela Merced).

Les deux saisons de Peacemaker sont disponibles sur HBO Max.

Crédit ©Warner Bros/HBO Max