Stranger Things saison 5 : Durée du final révélée

Netflix confirme la durée du dernier épisode de Stranger Things qui sera projeté dans certaines salles de cinéma en Amérique du Nord.

Alors que la première partie de la saison finale de Stranger Things est actuellement disponible sur Netflix depuis la semaine dernière, la plateforme s’apprête à dire au revoir à la série, mais ils prennent le temps pour le faire.

Le volume 2, qui comprend les trois prochains épisodes de la saison de huit épisodes, arrivera le jour de Noël 2025, puis le final sera disponible le 1er janvier. Un final qui sera même projeté dans certaines salles de cinéma aux Etats-Unis, mais pour le moment, aucune projection française n’est annoncée.

Netflix a dévoilé la liste complète des villes et des salles qui participent aux projections du final de la saison 5 de Stranger Things, dont il a été confirmé qu’il durera 2 heures et 5 minutes. Si cela semble long, ce n’est pas l’épisode le plus long de l’histoire de la série puisque le final de la saison 4 durait 2h19.

Les projections auront lieu dans plus de 500 cinémas aux États-Unis et au Canada à partir du 31 décembre 2025 à 17h00 (heure du Pacifique), en fonction de la première mondiale sur Netflix, et jusqu’au 1er janvier 2026.

La liste complète des cinémas et les informations pour s’inscrire sont disponibles sur le site de Netflix, stfinale.com.

Les fans français devront se contenter d’attendre la sortie sur Netflix à 2 heures du matin pour démarrer l’année dans la nuit du 31 décembre au le 1er janvier.

Source : Deadline / Crédit ©Netflix