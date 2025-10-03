Peacemaker saison 2 : Nouveau caméo de Superman dans l’épisode 7 (spoilers)

Nouveau caméo du film Superman dans l’épisode de la saison 2 de Peacemaker et retour d’un personnage de la saison 1. Spoilers.

L’épisode 7 de la saison 2 de Peacemaker continue de renforcer les liens avec le film Superman de James Gunn et de consolider sa place dans le DCU. Après la confirmation que l’autre monde n’était pas aussi parfait, la série à continuer de montrer les 11th St. Kids et leur mission de ramener Chris Smith (John Cena) de la réalité nazie alternative.

Dans l’épisode précédent de Peacemaker, les théories des fans ont été confirmées avec la révélation que cet univers alternatif est dirigé par les nazis. Nous avions alors laissé Adebayo poursuivie par une horde de nazis mais elle a réussi à leur échapper grâce à l’aide de Judomaster qui a trouvé refuge dans une maison vide, après s’être retrouvé bloqué sur cette Terre quand il a suivi Chris dans l’épisode 5.

Cet épisode montre aussi que Chris est vraiment aveuglé par son désir d’être réuni avec sa famille parce qu’il n’a pas remarqué le fait qu’il y a des copies de Mein Kampf, l’autobiographie d’Hitler, ainsi qu’une fresque géante représentant le dictateur dans les bureaux d’ARGUS.

Vigilante 2 confirme que la seconde guerre a été gagnée par les nazis, tout comme c’est le cas dans les comics de DC Terre-X.

Sur la Terre-1, Rick Flag Sr. et l’agent Bordeaux rencontrent Sydney Happersen, incarcéré, l’un des scientifiques de LuthorCorp qui a travaillé pour Lex dans Superman. Interprété par Stephen Blackeheart, Sydney est confirmé comme étant l’expert résident en failles dimensionnelles de LuthorCorps, aidant désormais ARGUS à localiser le portail de Peacemaker. Cependant, il est également établi qu’il le fait par peur de Lex, et non pour une réduction de sa peine.

Sydney et ARGUS utilisent les restes du centre de commandement volant de LuthorCorp vu dans Superman, révélé être sous la garde d’ARGUS et conservé dans un entrepôt gouvernemental.

Pendant ce temps, dans l’univers nazi, une version alternative de l’inspecteur Fitzgibbon (Lochlyn Munro), fait sa première apparition cette saison. Il débarque chez les Smith à la recherche de Chris et Hartcourt pour les arrêter mais le patriarche empêche la police d’entrer chez lui alors qu’une partie des 11th Street Kids est bien là.

Chris révèle à Keith et Auggie qu’il a tué leur Chris mais que c’était un accident. Keith est enragé mais Auggie semble plus compréhensif de la situation. On réalise alors que cette version d’Auggie n’est pas un nazi mais c’est trop tard, les Vigilantes, accompagnés de Judomaster et Adebayo débarquent et tuent Auggie.

Les 11th Street Kids arrivent ensuite à s’échapper et à retourner sur la Terre-1 laissant derrière un Keith gravement blessé mais toujours en vie et plus en colère que jamais. Ils sont ensuite cueillis par Flag Sr et ses soldats qui ont réussi à les localiser grâce à Happersen. Peacemaker se livre innocentant ses amis.

Le final de la saison 2 de Peacemaker sera disponible dès vendredi prochain sur HBO Max.

