Batman DCU : James Gunn révèle les trois points les plus importants

James Gunn révèle les trois choses les plus importantes pour lui concernant son Batman dans le DCU.

Bien que le DCU de James Gunn et Peter Safran allait toujours commencer par adapter Superman, un élément clé de la mythologie plus large de DC a toujours été dans les tuyaux. La première vague de projets DCU annoncée comprenait une multitude de titres, parmi lesquels The Brave and the Bold, un tout nouveau film Batman qui verrait enfin la plus grande famille Bat sur grand écran.

Cependant le hit de Matt Reeves, sorti en 2021, The Batman, préparait déjà une suite et un spin-off (The Penguin) avant la reprise des studios DC par Gunn et Safran. En conséquence, la version DCU du Caped Crusader a dû être repoussée mais reste une priorité pour Gunn.

A ce jour, les deux projets restent séparés, le Batman de Reeves est dans son propre univers.

Malgré cela, le DCU continue de flirter avec l’arrivée du personnage. La série télévisée d’animation de l’année dernière, Creature Commandos, a techniquement permis à Batman de faire ses débuts dans l’univers DCU, bien qu’il ne soit pas clair dans quelle mesure ce que nous avons vu dans cette série sera reporté dans le long métrage.

Au-delà de cela, le film Superman a taquiné Batman avec une allusion à la place de Gotham City dans le DCU. Maintenant, James Gunn s’est tourné vers les réseaux sociaux pour en dire un peu plus sur la façon dont Batman fonctionnera dans le DCU et sur les trois choses qui comptent réellement pour le personnage à l’avenir.

Sur Threads, un fan de DC a interrogé Gunn sur le prochain film Batman et sur la façon dont les fans veulent vraiment voir les « yeux blancs » caractéristiques du masque du personnage en action (un détail qui, malgré ses nombreux films, a été brièvement vu dans The Dark Knight et Batman v Superman : l’Aube de la Justice).

Gunn a noté que de nombreux fans veulent ce détail, ainsi que quelques autres choses , mais il l’a utilisé comme exemple pour désigner les choses qui sont réellement importantes pour le Batman du DCU.

« La chose la plus demandée est le bleu et le gris. Puis le jaune autour de la chauve-souris. Et PUIS les yeux blancs. Mais je trouve toutes ces choses moins importantes que le personnage lui-même, l’écriture et la personne qui le joue », a écrit Gunn.

Il ajoute : « Les gens indiquent clairement ce qu’ils veulent voir. Mais même la chose la plus demandée – le bleu et le gris – est répartie à parts égales entre les gens qui ne veulent pas cela. Et les deux autres choses les plus demandées sont aussi des choses que beaucoup de gens disent ne pas vouloir voir. Il faut donc faire ce qui est approprié en fonction du film et de l’histoire spécifiques. »

Auparavant, le coprésident de DC Studios a discuté du casting en notant que, même s’il avait des idées sur qui pourrait jouer le rôle, ses plans pourraient totalement changer une fois qu’il aura fait un test avec le bon acteur.

La priorité de Gunn est donc plus sur le fond que sur la forme. C’est une chose d’avoir des pensées et des sentiments sur l’esthétique du personnage sur grand écran, mais aucune de ces choses n’aura d’importance si l’acteur qui joue le rôle n’est pas la bonne personne et que l’écriture elle-même ne se connecte pas avec le public.

Compte tenu des décennies de films Batman qui ont précédé, la barre est haute et elle est désormais associée aux normes déjà élevées de Gunn.

En attendant d’en savoir plus sur The Brave and the Bold, Supergirl sera en salles l’an prochain suivi di prochain film Superman, entre autres projets DC.

Crédit ©DC