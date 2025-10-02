Gen V saison 2 : Marie va-t-elle changer l’univers de The Boys ? (spoilers)

Les pouvoirs en évolution de Marie dans Gen V pourraient changer l’univers de The Boys à jamais. Spoilers.

La saison 2 de Gen V continue cette semaine avec l’épisode 5. Un épisode qui explore plus en détail Cipher et ce qui pourrait être son objectif final avec Marie, tout en menant à une révélation qui montre la véritable portée des pouvoirs de cette dernière.

Pour l’essentiel, l’épisode 4 a fait avancer l’intrigue avec une intention claire, mais l’épisode 5 ralentit considérablement les choses. Bien sûr, il y a quelques moments très importants de développement de personnages, mais l’intrigue globale de la série ne semble pas aussi urgente que la conspiration Godolkin dans la saison 1.

Mis à part le fait que l’épisode se déroule plus lentement, l’épisode 5 de la saison 2 de Gen V s’appuie bien sur ce qui s’est passé dans l’épisode de la semaine dernière, en termes de développement ultérieur des pouvoirs de Marie. Le personnage a toujours été destiné à de grandes choses et avec les conseils de Cipher, il semble que son véritable potentiel ait enfin été libéré, avec une tournure choquante.

Jusqu’à présent, la saison 2 n’a présenté que Stella/Annie de The Boys de manière majeure. Même si elle a aidé Marie à découvrir le projet Odessa et lui a sauvé la vie, elle n’est apparue que dans une brève séquence. On peut aussi voir d’autres personnages en arrière plan mais l’épisode 5 utilise un autre personnage de la série phare de manière significative.

Sister Sage (Susan Heyward) revient dans la franchise dans le dernier épisode de Gen V et la série explore comment elle connaît les plans de Cipher pour Marie. Sister Sage travaille également avec lui. Voir le PDG de Vought, quelqu’un qui n’est pas vraiment du côté du Protecteur, s’intéresser à Marie donne certainement matière à réflexion.

Ce qu’elle a dit sur la façon dont ils allaient obtenir tout ce qu’ils voulaient était intriguant, surtout après la révélation que Cipher avait une sorte de date limite et manquait de temps. Cela pourrait être en relation avec le père de Cipher, peut-être pour le guérir.

Avec la révélation que Sister Sage travaille avec lui pour développer les pouvoirs de Marie, les enjeux n’ont jamais été aussi élevés cette saison. Cipher devient de plus en plus dangereux à chaque nouvel épisode, et le nouveau pouvoir de Marie montre qu’il peut vraiment la changer….

Dans l’épisode, qui entre autres, explore le trauma des personnages (et leurs problèmes mentaux), le groupe (Marie, Jordan et Emma) a tenté de s’infiltrer à Elmira pour tenter de libérer Cate qui s’est faite enfermée après sa tentative d’espionnage de Cipher. Evidemment, ils se sont fait attraper et enfermés à leur tour.

Cette entrée par effraction à Elmira faisait partie de l’épisode axé sur la gestion des traumatismes passés pour aller de l’avant, que ce soit l’auto-mutilation de Marie ou les vomissements d’Emma. De son côté, Sam a réussi à renouer avec ses parents et a appris que ses problèmes mentaux ont toujours été là et que le Composé V de les a pas provoqué, juste exacerbé.

Cipher, qui a toujours un jeu d’avance, pousse Marie à accomplir l’impossible avec ses pouvoirs. Sortie de nulle part, l’épisode 5 ramène la sœur de Marie juste à temps pour la tuer. Mais ce n’était pas la partie la plus choquante. Le plus choquant, c’est que Marie ressuscite sa sœur après avoir retrouvé Annabeth morte sur le sol.

Si Marie peut ressusciter sa sœur sans terminer sa formation, alors elle pourrait être encore plus puissante qu’on ne le pensait après tout. Cela étant dit, pour y parvenir, elle a fait saigner tous ses amis autour d’elle pour en tirer suffisamment de puissance pour le faire.

Le but de Marie est désormais de tuer Cipher. Sachant qu’il arrive à prédire les actions de Marie, cette dernière et ses amis arriveront-ils à leurs fins ? On attend de voir. Ce qui est certain, c’est que Marie est vraiment en train de devenir une arme surpuissante qui pourrait changer l’univers de The Boys, et éventuellement vaincre le Protecteur.

Gen V, c’est chaque mercredi sur Prime Video.

Crédit ©Prime Video