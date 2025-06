Netflix : One Piece, Mercredi, Stranger Things… Toutes les bande-annonces de Tudum !

Netflix a plié cette nuit son évènement phare de l’année : celui où il présente l’essentiel de sa line-up pour le reste de l’année et le début de saison suivante : One Piece; Stranger Things, Squid Game …. tous les trailers à découvrir

Entre premières images, annonces explosives et nouveaux visages, la plateforme a dévoilé nombre de bande annonces et autres teasers de ses contenus les plus plebiscités devant une foule extatique. Des premières minutes angoissantes de Mercredi saison 2 avec une Lady Gaga déchainée sur scène à la bande-annonce de la seconde partie de Squid Game saison 3, en passant par l’arrivée du mythique Chopper dans One Piece, jusqu’au dévoilement de l’ultime saison de sa série fétiche, Stranger Things, chaque révélation a fait monter l’excitation d’un cran.

Voici tout ce qu’il faut savoir, et voir sur les programmes qui vont marquer l’année 2025-2026 sur Netflix.

Mercredi saison 2 : le cauchemar continue… avec Lady Gaga

La série gothique de Tim Burton revient avec une saison 2 qui s’annonce encore plus sombre et tordue, avec 6 minutes offertes au public après une prestation remarquable de Lady Gaga sur scène.

6 minutes qui donnent le ton et reprennent les éléments mis en place dans la saison 1 de la série. Dès les premières minutes, on retrouve Mercredi (Jenna Ortega) ligotée dans la cave d’un serial killer. Cette dernière tente de savoir gérer son don au maximum, pour faire justice… à sa manière.

Mais comme on le sait, elle ne se laisse jamais abattre. Et ce n’est pas Lady Gaga, qui rejoint le casting, qui va calmer l’atmosphère. On murmure que son personnage sera aussi déjanté que charismatique. Peu étonnant pour l’actrice chanteuse, qui n’a pas l’air d’être dans un rôle de composition cette fois ci, puisque l’univers de Mercredi colle parfaitement au sien.

Cette saison 2 de Mercredi marque bien évidemment le retour de Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Emma Myers, Percy Hynes White, avec donc comme dis précédemment Lady gaga, dans le rôle d’une professeur.



Frankenstein version Guillermo Del Toro : Ambiance sombre pour Oscar Isaac

Le maître du fantastique gothique et féerique Guillermo Del Toro revisite le mythe de Frankenstein, avec une esthétique visuelle unique et inimitable.

Oscar Isaac campe le célèbre monstre, et le résultat s’annonce aussi effrayant qu’élégant.

Aux côtés d’Oscar Isaac, on retrouvera Mia Goth, Andrew Garfield, Christoph Waltz, et David Bradley.

Happy Gilmore 2 : Adam Sandler reprend du service

Le golfeur le plus déjanté de Netflix revient, prêt à mettre le feu sur les greens. Happy Gilmore (Adam Sandler) est toujours aussi irrévérencieux et bien entouré : Julie Bowen, Ben Stiller, Christopher McDonald, mais aussi Benito Martinez Ocasio (Bad Bunny) et les filles de Sandler, Sadie et Sunny.



One Piece saison 2 : Chopper rejoint l’équipage !

L’adaptation live-action du célèbre manga revient pour une saison 2 qui s’annonce encore plus fidèle et spectaculaire. Tony Tony Chopper, le médecin mi-homme mi-renne, débarque enfin, incarné par Mikaela Hoover.

Au casting de la saison 2 : Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson, Taz Skylar, Mikaela Hoover.

Wake Up Dead Man : un nouveau mystère Knives Out en approche

Daniel Craig enfile à nouveau le costume du détective Benoît Blanc, la seconde fois pour Netflix, troisième en tout, pour démêler une nouvelle énigme sanglante, entouré d’un casting cinq étoiles. Une intrigue pleine de rebondissements et de révélations, peut-être un peu plus noire et moins sarcastique que les deux précédent opus.

Aux côtés de Daniel Craig : Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack, Thomas Haden Church.

Le film sera mis en ligne le 12 décembre prochain.

Squid Game saison 3 : Gi-hun contre le système

Dans cette ultime saison, Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) est déterminé à mettre fin au cauchemar des jeux mortels. Mais les pièges seront plus retors que jamais, et les nouveaux participants promettent d’apporter leur lot de surprises. Les premières images montre que notre héros finira bien dans le trio de survivants du jeu, mais à quel prix.

A voir sur Netflix le 27 juin.

Stranger Things saison 5 : L’apocalypse Hawkins approche

La bande à Eleven (Millie Bobby Brown) est de retour pour une dernière bataille contre Vecna et le Monde à l’envers. L’amitié sera mise à rude épreuve, les révélations promettent d’être bouleversantes et la tension à son comble. La saison sera découpée en trois parties : le 26 novembre, le 25 décembre et le 31 décembre.

Au casting on retrouvera Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Maya Hawke, et plus encore.



